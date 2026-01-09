市值超800億 成功上市的MiniMax以「極致效率」重塑全球AGI新格局

香港, 2026年1月9日 - (亞太商訊) - 1月9日，全球領先的通用人工智能科技公司——MiniMax（0100.HK）正式登陸港交所。此次上市不僅是MiniMax發展歷程中的里程碑事件，更一舉刷新全球AGI行業最快IPO紀錄——從成立到掛牌僅用48個月，彰顯出公司極致的運營效率與強勁的全球化發展勢能，為全球AI行業的商業化進階樹立了全新標杆。

全球化戰略成效顯著，付費用戶與單客價值雙重增長

據悉，MiniMax成立於2022年初，自誕生之日起便秉持「生而全球化」的發展定位，是業內少數從創立初期就專注全模態大模型研發的科技企業。亮眼的市場表現印證了其全球化戰略的成功，2025年前九個月，公司營收實現同比超170%的爆發式增長，其中海外市場收入貢獻占比超70%。

這種高增速的海外拓展節奏與「海外為主、國內為輔」的收入結構倒掛，不僅展現出MiniMax在全球AI市場的核心競爭力，更體現出公司產品與技術體系對不同區域市場的高度適配性，為行業全球化佈局提供了可借鑒的實踐樣本。

同時，作為「全球唯四全模態進入第一梯隊」的大模型公司，MiniMax憑藉文本、語音、視頻全模態全棧自研構建的深厚技術護城河，成功打造了極具可拓展潛力的B+C雙輪商業閉環，並實現了高效的商業化落地。

截至目前，MiniMax業務已覆蓋全球200多個國家和地區，累計服務用戶超2.12億。從2023年底到2025年9月30日的不到兩年時間裡，其AI原生產品付費用戶數暴漲15倍；截至2025年9月30日，To C端收入同比增長181%，To B端收入同比增長160%。其中，B端業務毛利率高達69.4%，展現出健康的盈利能力；C端營收占比超71%，成為驅動收入規模化增長的核心引擎。

付費用戶規模與單客價值的雙重增長，凸顯MiniMax商業閉環的可行性與盈利潛力，以及市場對公司全模態技術產品的高度認可，同時，公司良性的增長格局亦為其未來業績的持續增長奠定了堅實基礎，也為後續業務拓展與技術創新提供了穩固的商業支撐。

研發效率領先行業，上市賦能長期高質量發展

在實現營收高速增長的同時，MiniMax展現出極強的成本控制與研發效率優勢。2025年前九個月，公司營收同比增長174.7%，研發開支僅同比增長30%；從成立至2025年9月，累計研發投入僅5億美元。對比行業巨頭Open AI累計400億至550億美元的研發花銷，MiniMax僅用不到1%的投入就躋身全球全模態大模型第一梯隊，這種極致性價比的研發模式，重塑了「AI研發需巨額資金堆砌」的行業固有認知。

而此次成功登陸資本市場，一方面將為MiniMax構築堅實的現金流安全墊，有效增強企業抵禦市場波動的風險韌性，另一方面，依託國際資本平台的資源整合與賦能能力，進一步優化公司的研發投入的精准度與結構配比，降低研發成本，放大技術優勢與商業價值的協同效應，為公司的長期高質量發展注入強勁動力。

總體而言，MiniMax的成功上市，不僅標誌著公司正式邁入資本化發展的新階段，更向全球市場展現了中國AGI企業的技術實力與商業化能力，為全球AI行業的發展注入了新活力。

展望未來，伴隨上市進程的落地，MiniMax的資金實力將實現質的躍升，全球戰略佈局也將持續向縱深推進。依託這一發展契機，公司有望進一步夯實全模態技術壁壘，持續放大核心技術競爭優勢，不斷拓寬商業應用的邊界，為全球用戶創造更高價值體驗，同時充分釋放成長潛能，為投資者持續創造長期、穩定的投資回報。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network