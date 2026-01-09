Argentine Football Association（AFA）攜手 Verofax 為球迷提供 AI 互動體驗

邁阿密 & 阿布扎比, 2026年1月12日 - (亞太商訊) - 阿根廷足球協會（Argentine Football Association，AFA），現任 FIFA 世界盃冠軍，與 Verofax 達成合作，後者成為其獨家 AI 合作夥伴，共同推出 Vamos Argentina —— 一個由 AI 驅動的球迷互動體驗平台，旨在將阿根廷超過 9 億名球迷轉化為微型影響者（micro influencers），同時以遠低於傳統網紅行銷和社交媒體推廣成本的方式為品牌賦能。

Vamos Argentina 於邁阿密舉行的發佈活動上正式亮相。該平台開創了一個全新的數碼媒體類別，使球迷能夠通過安全、模板化、由生成式 AI（GenAI）驅動的圖像和影片，創作包含阿根廷球員及比賽日場景的品牌化內容（UGC），並可即時發佈至其偏好的社交媒體平台。

Vamos Argentina 同時開闢了一個全新的品牌贊助渠道，使品牌能夠觸達 40 億體育內容關注者——並非通過傳統廣告形式，而是通過由 GenAI 驅動、融合品牌與產品的球迷互動體驗實現傳播。該模式由 AFA 球迷社群的高度熱情與 Verofax 獨有的 agentic AI 技術共同驅動。

通過 Vamos Argentina，平台激勵球迷圍繞阿根廷球員創作互動體驗內容，包括自拍、影片以及體育知識類遊戲；每一次內容發佈均無縫整合品牌素材，同時平台確保合規性、品牌安全，並在數以百萬計的內容發佈中維持贊助商曝光的一致性與可控性。

將球迷熱情轉化為品牌影響力

AFA 首席行銷官 Leandro Petersen 表示：“我們與 Verofax 的合作為 AFA 開啟了全新篇章。Vamos Argentina 為全球球迷提供了一種通過獨特 AI 體驗實現互動的全新方式，推動了國際化增長。同時，該平台也打造了一個極具影響力的贊助渠道，為品牌提供可衡量的廣告支出回報率（Return on Ad Spend，ROAS），並以可複製、可擴展的方式，與我們遍佈全球的球迷群體建立深度互動。”

Verofax 首席執行官 Wassim Merheby 補充表示：“AFA 正在率先將官方 GenAI 體驗打造為品牌贊助商的全新合作渠道。通過基於球員進行 AI 引擎訓練，我們能夠以遠低於傳統成本的方式，交付融合贊助商品牌的真實 AI 驅動體驗。憑藉 AFA 超過 1 億名關注者、2.5 億至 5 億場均觀賽人群，以及球員合計 9 億名粉絲規模，Vamos Argentina 提供了前所未有的覆蓋範圍與互動能力。”

精準、可擴展、可衡量

在發佈活動現場進行的現場示範展示了球迷如何在數秒之內成為微型影響者。只需一張照片，AI 即可生成沉浸式互動場景，內容涵蓋真實球員、官方球衣、AFA 專屬背景以及品牌化產品植入，並可即時分享至社交平台。每一條內容均承載贊助商品牌標識，在各大社交網絡中放大由球迷自發驅動的真實內容傳播力。

對於贊助商而言，該平台可為每一項品牌行銷活動提供有保障的球迷內容發佈量，以遠低於傳統網紅行銷的 CPM 成本，觸達數以百萬計的精準體育內容關注者。所有行銷活動均由 Verofax 進行全流程管理，並通過遊戲化的球迷互動體驗及激勵機制（包括 VIP 門票、簽名紀念品及專屬見面會）推動球迷參與度與互動深度。

2026 年世界盃前的限量合作機會

鑑於贊助名額有限，AFA 將於 2026 年 1 月 起正式推廣相關贊助方案，並通過一項全球整合行銷活動，激活遍佈全球的球迷群體。如需了解如何贊助 AFA 推出的、融合您品牌與產品的 AI 驅動球迷互動體驗，請訪問： https://afa.verofax.com

關於 Argentine Football Association (AFA)

Argentine Football Association (AFA) 是阿根廷足球的官方管理機構，負責監管國內各級足球賽事，並在全球範圍內代表阿根廷參賽。作為現任 FIFA 世界盃冠軍 的所屬機構，AFA 擁有全球最具熱情與影響力的球迷群體之一。更多資訊請訪問：www.afa.com.ar

關於 Verofax

Verofax 成立於 2019 年，是一家領先的 AI 科技公司，致力於提供下一代客戶、贊助商及球迷互動解決方案。Verofax 深受包括 AB InBev、FC Barcelona、Emirates Airways 和 Microsoft 在內的多家《財富》100 強企業信賴，業務覆蓋 50 多個市場，提供 Agentic AI 互動體驗 及 全息顯示解決方案（Holobox），用於打造高度沉浸式的互動體驗。了解更多資訊，請訪問：www.verofax.com/afa ，或聯絡 info@verofax.com

聯絡資訊

Neha Sharma, neha.sharma@verofax.com, Sadra Azzi, info@verofax.com, 電話: +1 323 304 0626

Verofax is social! Follow Verofax on Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram and x.

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network