天數智芯港交所掛牌：國內首家通用GPU企業躋身國際舞台 為AI時代注入「中國芯」動力

香港, 2026年1月8日 - (亞太商訊) - 1月8日，中國首家通用GPU企業——天數智芯（股份代號：9903.HK）在香港聯合交易所主板正式掛牌。此次上市，不僅意味著公司邁入發展的全新階段，為公司技術研發與業務擴張注入強勁動力，更標誌著國產通用GPU技術實力獲得國際資本市場的認可，為中國高端芯片產業的全球化發展開闢了新路徑。

全棧自主可控技術體系構築核心壁壘，軟硬件協同賦能多元場景

作為通用GPU領域的專精特新「小巨人」企業，天數智芯的成功得益於完全自主開發的技術體系，包括專有IP及硬件、完整的軟件系統和算力集群技術三大核心板塊，構建起全棧自主可控的技術壁壘。

在硬件層面，天數智芯以自主研發的通用GPU內核及架構為核心，聚焦極致執行效率的實現，進而顯著改善的單位瓦特和單位面積應用性能。其計算內核支持AI訓練與推理的統一部署，搭載800餘條定製指令，既保障了對各類模型的廣泛兼容性，又具備對動態變化計算需求的靈活適配能力。同時，公司打造多層次、多模式緩存層次結構的內存子系統，集成專用內存模塊，配合專有的數據壓縮和調度算法，可高效承載大規模AI工作負載，實現吞吐量與資源利用率的雙重優化，為高密度算力需求場景提供了硬核支撐。

此外，天數智芯的片上及點對點網絡系統，可實現單芯片內、多芯片間以及大規模集群中通用GPU加速卡之間的低延遲通信，各層級全交換架構確保系統在規模擴張過程中保持近乎線性的可擴展性，並維持高效的資源利用率。依託上述核心硬件技術，天數智芯持續輸出先進的運行效率，為客戶提供具備可擴展性與可持續升級能力的硬件解決方案。

在軟件方面，天數智芯已形成功能完備的全棧軟件體系，涵蓋編譯器、驅動程序、優化性能函數庫、開發工具、AI框架、推理引擎及雲原生支持模塊等關鍵組件，且所有軟件均針對自研硬件進行深度優化，實現軟硬件協同增效。其中，驅動程序全面支持主流Linux發行版本，覆蓋x86與ARM兩大架構，同時保持與全球通用GPU主流編程生態及平台的兼容性。在此基礎上，公司產品已實現與PyTorch、TensorFlow和PaddlePaddle等領先AI框架，以及Megatron專用框架、vLLM、TGI、TensorRT推理引擎的高效集成，生態兼容性處於行業前沿水平。

目前，這一全面的軟件系統已在金融服務、醫療保健、運輸等關鍵領域實現超900次部署應用，同時為製造業、零售業的工業數字化轉型，以及基礎研究、教育計算等場景提供有力支撐，充分驗證了其技術實用性與行業適配性。

在算力集群技術領域，天數智芯針對大型AI部署打造了綜合基礎設施解決方案，核心圍繞三大支柱展開：一是卓越的可擴展性，確保集群規模擴大時實現趨近線性的性能提升；二是高可靠性，通過強化容錯能力延長系統正常運行時間，保障關鍵工作負載的不間斷穩定運行；三是高效遷移兼容性，支持主流生態開發的AI集群訓練及推理應用快速遷移至公司基礎設施，同時維持一致的模型精度。

值得關注的是，公司正積極拓展生態合作夥伴網絡，專為大語言模型應用定制的下一代高密度機櫃設計也在穩步推進中。通過持續創新與大規模部署，公司專有技術平台已成為支撐行業領先地位與可持續增長的核心基石。

雄厚研發團隊夯實創新底氣，清晰募資規劃助力長期可持續發展

強勁的研發實力與完善的知識產權佈局，是天數智芯持續創新突破的核心底氣。公司擁有一支技術精湛、經驗豐富的專業研發團隊，截至2025年6月30日，研發人員規模超480人，其中超三分之一成員具備十年以上行業經驗，約70%擁有碩士或以上學歷。

知識產權佈局方面，截至2025年6月30日，公司在中國和海外擁有65項授權專利，其中包括56項發明相關專利和207項商標。同時，公司還擁有113項版權，包括軟件和設計版權。此外，公司還與第三方在中國共同擁有1項專利申請，全方位的知識產權保護體系，為公司技術創新成果提供了全面保障。

對於上市募集資金的使用規劃，天數智芯已制定清晰的戰略佈局：約80.0%將投入產品及解決方案研發，包括未來五年內通用GPU芯片及加速卡的研發與商業化、擴充研發團隊推進專有軟件棧研發、AI算力解決方案研發等核心方向；約10.0%將用於未來五年的銷售及市場推廣工作，具體包括擴展銷售與服務網絡、提升服務質量、增強品牌知名度及市場滲透力；剩餘約10.0%將用於補充營運資金及滿足一般企業用途。

清晰的戰略規劃，無疑將為公司技術創新的持續突破、市場競爭力的穩步提升以及長期可持續發展注入強勁動力，進一步鞏固公司在通用GPU領域的行業地位。

總體而言，天數智芯作為國產通用GPU領域的先行者，憑藉全棧自主的技術體系、豐富的行業應用經驗以及雄厚的研發實力，構建了堅實的核心競爭力。此次成功登陸港交所，不僅為企業後續發展注入資本活水，更為國內通用GPU行業的資本化發展提供了重要標杆。未來，依託資本賦能與技術創新雙輪驅動，天數智芯有望在AI算力需求爆發的浪潮中持續突破，未來發展極具想像空間。

