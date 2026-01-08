RAK ICC 為控股公司及區域擴張提供戰略解決方案

阿聯酋哈伊馬角, 2026年1月7日 - (亞太商訊) - 隨著企業面臨日益複雜的跨境監管環境，RAK ICC提供靈活解決方案，簡化擴張流程並保障資產安全。

針對高淨值人士、家族及其顧問團隊，RAK ICC提供簡明且符合全球標準的控股公司註冊服務，協助管理投資組合、股權架構及區域擴張。我們專注於監管合規與營運效率，為企業提供拓展阿聯酋及區域市場所需的工具。

在全球商業環境持續變遷之際，RAK ICC使企業得以在阿聯酋成熟的經濟與法律框架下運作，確保符合本地及國際標準，同時實現高效營運管理。

RAK ICC 平台的主要功能：

• 精簡化企業管理：RAK ICC協助企業更輕鬆地整合跨區域營運與管理投資，降低複雜性並提升效率。

• 稅務效率與股息匯回：RAK ICC協助企業潛在優化稅務架構，並管理跨境股息匯回流程，使跨境營運更順暢且具成本效益。

• 智慧財產權保護：RAK ICC提供工具協助企業守護智慧財產權，確保珍貴資產在成長過程中獲得完善保障。

• 與阿聯酋經濟法律體系無縫整合：RAK ICC 緊密銜接阿聯酋法律與經濟體系，為企業提供安全合規的營運環境。

• 適用各規模企業：無論家族企業、成長型企業或跨國投資者，RAK ICC 皆能提供彈性解決方案，滿足不同成長階段企業的多樣化需求。

拉希德酋長國國際商業中心（RAK ICC）致力為企業提供穩健的營運與投資管理基礎。無論您正整合資產或拓展業務，我們皆能提供靈活解決方案，協助企業成長並持續符合法規要求。

「我們的使命是協助家庭與企業靈活管理財富、守護家族傳承，並以拉希德酋長國國際商業中心安全可靠的司法管轄權為後盾。」——拉希德酋長國國際商業中心執行長珊卓拉·盧

如今，拉希德酋長國國際商業中心已成為區域內最成熟的企業註冊機構之一，逾40,000家註冊企業皆受益於其安全合規的生態系統。

關於RAK ICC

拉斯海瑪國際企業中心（RAK ICC）是位於阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪的企業註冊機構。該組織為國際商業公司及基金會提供服務，此類實體通常用於私人與商業架構規劃、資產整合及繼承規劃。迄今為止，RAK ICC已註冊數千家國際公司，並管理著價值數十億迪拉姆的結構化資產。該中心專為尋求靈活且安全解決方案的高淨值人士、企業家及企業提供服務，協助其實現長期商業與財富管理目標。

媒體查詢請聯繫：

電話：+971 7 207 7177

電郵：info@rakicc.com

網站：https://www.rakicc.com/contact-us/

消息來源：RAK ICC

