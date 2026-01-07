香港, 2026年1月7日 - (亞太商訊) - 在寵物消費從"可選"走向"必選"、行業增速放緩的2025年，市場正加速洗牌。資本不再為流量故事買單，而是聚焦可持續盈利模型與真實技術壁壘。在此背景下，作為中國市值最高的寵物上市公司，乖寶寵物旗下自主品牌麥富迪，市占率不僅位列國產品牌第一，更獲國際權威機構歐睿諮詢（Euromonitor）認證為"中國寵物食品第一品牌"*，麥富迪領先優勢已從早期的管道與行銷驅動，全面升級為由科研協同網路、數據資產與全球供應鏈共同構築的系統性競爭壁壘。

截至2025年10月31日，乖寶寵物前三季度實現營收47.37億元，同比增長29.03%；歸母淨利潤5.13億元，同比增長9.05%。儘管單季度因戰略性投入導致費用階段性上升，但高端產品線持續放量，帶動整體毛利率穩定在50%以上，這印證了一個關鍵事實："第一品牌"已從行銷概念，轉化為可量化的財務溢價。

麥富迪並未將"第一"視為終點，而是將其轉化為持續投入高確定性領域的資本優勢。其核心策略清晰：用頭部地位反哺長期能力建設，再以能力固化領先格局。

一、第一品牌的"特權"：把科研合作做成可積累的資產

市場常將麥富迪的成功歸因於管道或行銷，但乖寶的財報揭示了更深層邏輯：其領先優勢已從單一維度升級為"科研協同網路+數據資產+全球供應鏈"的系統性壁壘。

作為行業龍頭，麥富迪擁有中小品牌難以企及的資源動員能力。以WarmData犬貓天性研究大數據中心為樞紐，與江南大學（軟科食品科學全球第一）、中國農業大學、南京農業大學、華大基因等頂尖機構的合作，共建長期研究平臺。例如，"BARF霸弗叢林食譜"所採用的氣爆營養釋放技術，正是基於WarmData中對獵物型飲食消化效率的洞察，利用達索系統完成工藝驗證後再量產。這種"數據驅動—驗證—產品落地"閉環，使科研投入直接轉化為品類定義權與用戶信任。對投資者而言，這類合作的價值不在於研發費用多少，而在於能否形成排他性技術窗口與品類定義權，這正是第一品牌獨有的"科研議價權"。

同樣，其與挪威阿克（Aker BioMarine） 的戰略合作，也遠超普通採購關係。麥富迪基於自身市場洞察與WarmDa ta犬貓天性研究大數據，整合阿克在海洋活性營養領域的科研優勢，聯合開發專屬寵物營養解決方案。這種"需求定義+聯合開發"模式，確保核心原料的獨家性與成本可控性，有效抵禦同質化競爭。

二、全管道協同：將科研資產轉化為可感知的信任

在資訊超載的時代，科研成果若無法被用戶理解與驗證，便只是內部文檔。麥富迪的高明之處，在於將全管道網路轉化為可感知的信任介面：線上下門店，消費者可通過原料溯源、WarmData實驗對比圖和專業導購解讀，直觀瞭解產品背後的科學依據；線上上，品牌通過獸醫臨床實證、研發團隊探訪及真實飼喂數據可視化內容，將實驗室語言轉化為有證據、有場景的養護敘事。

這種貫穿購前、購中、購後的透明溝通，讓用戶感受到：麥富迪的每一項技術，都不是孤立的參數，而是源於對犬貓真實需求的持續觀察與回應，這背後是一群認真對待毛孩子的人，而非一套精心包裝的行銷話術。

更難得的是，麥富迪十年堅持開放工廠，打造"廠開玩"工廠開放日，累計邀請超萬名用戶實地見證生產全流程與品牌研發理念。這種"線上種草—線下體驗—實地驗證"的閉環，讓科研從後臺走向前臺，顯著提升用戶信任度。

三、第一品牌的正向飛輪：地位 - 投入 - 壁壘 - 溢價

麥富迪的路徑清晰呈現了一個資本友好的增長模型：

市場第一 → 獲得定價權與利潤空間 → 反哺高確定性投入（科研/供應鏈/透明化） → 構建系統壁壘 → 鞏固第一地位。

2025年，麥富迪高端產品線霸弗2025雙十一期間同比增長79%，登頂天貓貓主糧熱賣榜TOP1，奶弗同比增長384%。這說明：消費者願意為"可驗證的科學"和"看得見的信任"支付溢價，而這，正是"中國寵物食品第一品牌"最堅實的護城河。

結語：第一，是一種可持續的商業模式

在行業從流量競爭轉向價值競爭的拐點，麥富迪證明：真正的領導力，不在於一時銷量高低，而在於能否將"第一"的勢能，轉化為自我強化的系統能力。WarmData、江南大學、阿克等要素，本質上都是這一能力的組成部分，它們不是成本，而是鞏固第一地位的戰略資產。

對資本市場而言，麥富迪的價值不僅在於當前領先的市占率與淨利潤增長率，更在於其已跑通一個從規模領先到價值領先的高質量增長飛輪。在這個飛輪中，"第一品牌"不再是標籤，而是可持續的商業模式本身。

*來源:歐睿資訊諮詢(上海)有限公司按截至2024年12月各寵物食品品牌在中國大陸的產品線豐富度、寵物食品相關專利數量、自有工廠數量、工廠獲得國際/國內認證數及2024年國內出廠銷售額綜合判斷得出。寵物食品指專為寵物(貓、狗等)設計的主糧和零食。於2025年8月完成調研。

