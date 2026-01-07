天數智芯明日登陸港交所：軟硬件協同+全場景覆蓋 乘AI東風角逐全球算力高地

香港, 2026年1月7日 - (亞太商訊) - 受益於深度學習技術的突破、海量數據集的可用性以及計算能力的顯著進步，人工智能（AI）已成功從實驗性技術，全面演進為驅動千行百業數字化轉型的主流引擎，進而助推通用GPU行業進入高速發展的黃金賽道。

明日即將登陸港交所的天數智芯（9903.HK），作為國內通用GPU領域的頭部企業，憑藉其在核心技術與生態佈局上的多重核心優勢，有望借助資本賦能進一步擴大競爭壁壘，其長期發展極具想像空間。

先發優勢奠定行業地位，軟硬件協同構築技術壁壘

在國內通用GPU產業發展進程中，天數智芯書寫了多個「行業第一」，公司不僅是首家實現推理型通用GPU芯片量產的企業，亦是首家達成訓練型通用GPU芯片量產的企業，更開創性地成為國內首家採用先進7nm工藝技術達成該等里程碑的企業。這一系列里程碑式成就，不僅彰顯了公司深厚的技術積澱，更奠定了其在國內通用GPU領域的先發優勢與行業地位。

天數智芯核心研發戰略聚焦於軟硬件協同設計，創新性地採用全系統方法論推進通用GPU開發，確保產品在具備卓越性能的同時，兼具極高的實用性與場景適配性。依託這一核心體系，公司能夠系統性地拆解不同AI場景下的算力負載需求，精准定位性能瓶頸，進而實現軟硬件功能的全鏈路優化，最終交付貼合行業實際需求的高性價比通用GPU產品。

與此同時，為進一步提升產品競爭力，公司構建了全面的軟件工具體系，涵蓋專用功能函數庫、開發工具套件等核心組件，並持續迭代升級，以快速響應新興AI工作負載帶來的技術挑戰。

這種軟硬件協同的開發模式，形成了公司獨特的競爭壁壘，一方面確保產品能夠穩定輸出優化性能，滿足複雜AI計算場景的算力需求；另一方面為客戶的複雜AI部署提供了充足的靈活性與廣泛的兼容性，大幅降低了客戶的應用門檻。而「優性能、易遷移、高通用」三大核心優勢的有機結合，更讓天數智芯在激烈的市場競爭中獨樹一幟，能夠針對不同行業客戶的動態需求，提供成本效益最優的定制化解決方案。

雙產品線全面覆蓋場景，生態兼容強化客戶粘性

在產品矩陣層面，天數智芯構建了兩條互補性的產品線，滿足AI計算全流程需求。其中，天垓系列作為公司的旗艦訓練專用產品線，是國內首款量產的通用GPU產品，專為AI模型訓練而設計，產品搭載先進的計算核心與優化的多卡集群架構，能夠高效支撐大模型訓練過程中的海量並行計算需求。

目前，公司已成功實現天垓Gen 1、天垓Gen 2兩款產品的批量生產與規模化銷售，並順利發佈第三款迭代產品天垓Gen 3，產品迭代節奏穩健。從出貨數據來看，公司訓練系列產品出貨量在2024年保持穩定，全年出貨量維持在7.0千片的水平，彰顯了產品的市場認可度與需求穩定性。

與天垓系列形成戰略互補的是智鎧系列，該系列是國內首款專為AI推理場景設計的通用GPU產品，聚焦於模型部署階段的推理算力需求，通過搭載增強型整數計算單元與高效數據通路，針對部署場景進行優化。該等產品線共同實現AI計算領域的全面覆蓋，能夠滿足不同行業從技術研發到產業落地的全場景應用需求。

在推理系列產品商業化進程上，公司已完成智鎧Gen 1、智鎧Gen 1X兩款產品的量產與銷售，市場拓展成效顯著，推理系列產品出貨量從2022年的38片，實現跨越式增長至2024年的9.8千片，兩年間出貨量增長超200倍，充分印證了公司推理產品的市場競爭力與行業需求的爆發式增長潛力。

生態建設是天數智芯的核心競爭力之一，公司構建了全面的生態系統兼容策略，全面適配國內外主流AI生態體系，成功解決了行業內普遍存在的「使用難、遷移成本高」的核心痛點。

通過實施跨技術棧的戰略合作模式，公司已與主要行業參與者建立了穩健的技術協同與商業合作關係，包括與x86、ARM及RISC-V架構的CPU製造商，支持OAM、PCIe及高密度整合系統的服務器廠商，及主要操作系統及雲服務提供商的合作夥伴關係。

這些廣泛而深入的合作關係，使公司能夠為客戶提供「高效整合、快速部署、全場景適配」的優質產品與一體化計算解決方案，進一步強化了公司的生態壁壘與客戶粘性。

總體而言，天數智芯拥有深厚的技術積澱、完善的產品矩陣與全面的兼容生態三大核心優勢，疊加AI行業高速發展與國產替代的雙重行業紅利，公司具備充足的想像空間。在港交所成功上市後，公司將獲得充足的資本支持，進一步加大研發投入、拓展產能規模、深化生態合作，有望在全球通用GPU市場搶佔更大份額，其長期成長潛力值得市場高度期待。

