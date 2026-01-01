Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Tuesday, 6 January 2026, 15:35 HKT/SGT
來源 CTF LIFE
周大福人壽深化集團協同效應  
- 擴展「直接支付服務」網絡    涵蓋大灣區城市公私營醫院 
- 透過「中國內地入院支援」服務  提供市場首創香港醫生轉介服務

香港, 2026年1月6日 - (亞太商訊) - 周大福人壽今日宣佈進一步擴展其於大灣區城市的「直接支付服務」網絡，合作醫院數目增至23間，涵蓋公營及私營醫療機構。客戶更可透過「中國內地入院支援」服務，使用市場首創^香港醫生轉介服務。客戶可於大灣區醫療集團 (GBAH) 尖沙咀診所預約全科醫生諮詢，由醫生評估是否適合到中國內地治療，並推薦合適醫院及協助預約。診所職員亦可代辦「預先批核」申請，獲批後，GBAH將安排與醫院直接付款，客戶無需墊付醫療費用，安心專注於療程與康復。是項舉措旨在回應客戶對優質便捷醫療服務的需求，充分發揮周大福集團生態圈的優勢，透過大灣區醫療集團(GBAH) 的龐大醫療網絡，便利更多長居中國內地及經常北上南下的客戶，提供更多可負擔的醫療服務選擇。

因應中醫治療需求日益增加，周大福人壽持續與時俱進，於多個醫療保障計劃（如「世逸」、

「摯康保」、「悅康保」、「逸康保」、「摯康健」）全面納入中醫治療保障，讓客戶靈活選擇最合適之治療方法。同時，大灣區城市的醫院針對長期或複雜病症（如癌症）推出結合中醫與西醫的綜合治療方案，並以相宜價格，為客戶提供更全面、更個人化的醫療選擇。透過我們完善的醫療網絡，客戶可便捷獲取中西醫結合的專業治療服務。 

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「隨著大灣區融合不斷深化，交通便利，越來越多港人因居住、生活或退休等需要選擇在中國內地城市就醫。憑藉集團強大的生態圈，我們進一步壯大周大福人壽於大灣區的『直接支付服務』醫院網絡和透過『中國內地入院支援』服務提供的市場首創^香港醫生轉介服務，讓客戶在就醫時免除繁複的理賠程序，享受更快捷、更安心的醫療體驗。我們致力提供更多元化的健康及醫療服務選擇，滿足客戶在人生不同階段及生活模式轉變下的需求，提供全方位的健康守護，開創保險新價值。」

主要服務升級重點包括：

1. 透過「中國內地入院支援」服務提供市場首創^香港醫生轉介服務：客戶經香港醫生評估及轉介後，GBAH將協助預約大灣區城市的醫院、提交直接支付服務申請，並安排醫院直接收款，免除客戶的財務壓力。

2. 網絡覆蓋「長者醫療券大灣區試點計劃」：周大福人壽已與多間參與香港政府「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫院建立「直接支付服務」，方便合資格客戶使用，服務範圍遍及大灣區全部九個中國內地城市。

3. 中西醫結合治療方案：針對癌症等長期或複雜疾病，結合中醫與西醫優勢，提供更全面的治療選擇，切合客戶多元需求。

4. 貼心增值服務：合作醫院包括深圳新風和睦家醫院及廣州和睦家醫院，均設有微信小程序，可安排緊急診症、治療跟進、醫療報告解讀及視像諮詢等服務。深圳新風和睦家醫院更提供免費接駁專車往返福田口岸，方便客戶出行。

^ 截至 2025 年 12 月 31 日

支持「直接支付服務」的大灣區城市醫院名單（*為新增）

1

廣州市第一人民醫院

2

廣州市第一人民醫院南沙醫院

3

深圳市寶安區人民醫院

4

東莞市人民醫院

5

香港大學深圳醫院*

6

深圳新風和睦家醫院*

7

廣州和睦家醫院*

8

中山陳星海中西醫結合醫院（中山）*

9

中山大學附屬第一醫院（廣州）*

10

中山大學附屬第一醫院南沙院區（廣州）*

11

東莞東華醫院*

12

廣東祈福醫院（佛山）*

13

廣東省中醫院（廣州）*

14

南方醫科大學深圳醫院*

15

北京大學深圳醫院*

16

中山大學附屬第五醫院（珠海）*

17

珠海市人民醫院*

18

佛山市第一人民醫院*

19

南方醫科大學第八附屬醫院（佛山）*

20

惠州市中心人民醫院*

21

中山市中醫院*

22

江門市中心醫院*

23

肇慶市第一人民醫院*

關於周大福人壽 

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。



