海外收入占比超九成 泳池清潔機器人龍頭望圓科技全球增長路徑逐漸清晰

香港, 2026年1月6日 - (亞太商訊) - 在全球產業鏈重塑與技術應用加速扩展的背景下，國際資本對科技企業的關注重點，正從單一市場規模，轉向其在全球範圍內的增長彈性與擴展能力。那些能率先在海外市場驗證商業模式、佔據技術制高點的企業，正成為資本眼中的核心標的。

在此趋势下，已向港交所遞交上市申請的天津望圓智能科技股份有限公司（「望圓科技」），憑藉技術先發優勢與清晰的全球化布局，引起資本市場關注。作為全球泳池清潔機器人賽道的技术領軍者，公司從產品研發階段即對標全球市場需求，率先實現海外商業化落地，並構建起跨區域、可複製的增長體系，在全球智能化轉型浪潮中釋放強勁發展動能。

海外市場成增長引擎 從「中國製造」到「全球品牌」的跨越式增長

望圓科技的崛起帶著鮮明的國際化基因。自 2006 年產品進駐歐洲商超，2017 年打入北美市場以來，海外業務已成為公司核心的增長引擎。財務數據顯示，公司來自中國內地以外的海外收入占比從 49.4% 飆升至 96.3%，北美、歐洲兩大市場貢獻了絕大部分海外收入。其中，北美洲收入占比從 2022 年的 5.0% 躍升至 2024 年的 49.4%，成為公司最關鍵的海外市場。

這種增長並非偶然。望圓科技已構建覆蓋北美、歐洲、亞洲及大洋洲等60多個國家和地區的立體銷售網絡。不僅通過亞馬遜、沃爾瑪、百思買等主流電商平臺直接觸達全球終端消費者，還通過線下與泳池設備專業零售連鎖店、商超建立深度合作，同時以 ODM 模式為 Bestway 等全球知名泳池設備品牌提供產品，擴大品牌影響力。這種「線上直達+線下滲透」的模式，為其自有品牌的全球化推廣提供了高效通路。

更關鍵的是，在國際化的過程中，望圓科技成功實現了從過去以 ODM 為主導向以自有品牌牽引增長的模式升級。2025年上半年，其自有品牌銷售收入占比已高達86.4%，較2022年的6.0%大幅提升了80.4個百分點，標誌著「WYBOT」和「Winny Pool Cleaner」品牌已在國際消費者心中建立起差異化的價值認知，完成了從「幕後」到「台前」的關鍵一躍。

技術迭代引領行業變革 賽道地位無可替代

望圓科技的成功並非偶然，而是源於其精准把握了智能戶外生活發展的大趨勢，並以前瞻性的技術創新確立了行業領先地位。

從行業視角看，望圓科技所處的泳池清潔機器人市場正處蓬勃發展階段，灼識諮詢預計，就零售價值而言，全球泳池清潔機器人市場將從2024年的約25億美元增長至2029年的42億美元，複合年增長率為11.1%。其中，無纜化與智慧化已成為泳池清潔機器人的核心發展方向。據灼識諮詢預計，2024 年至 2029 年，全球無纜泳池清潔機器人出貨量複合年增長率將達到17.1%。

作為泳池清潔機器人行業技术領軍企業，望圓科技持續引領行業創新。公司早在2009年首創推出輕型產品，2014 年推出全球首款無纜清潔產品，2023 年率先佈局人工智能驅動產品，2025 年11月發佈的全球首款具備水下 3D 測繪及垃圾回收能力的 WYBOT S3，達成一個月超長免干預工作週期，重新定義了行業技術標準，將泳池清潔行業帶入 3.0 智能時代。目前，望圓科技已構建全球最全面的泳池清潔機器人產品組合，能滿足住宅、商業及公共設施等各類泳池清潔場景需求。

基於全面的產品矩陣和強大的研發製造能力，望圓科技已在全球市場建立起穩固的行業地位。根據灼識諮詢報告，按 2024 年自製產品出貨量計算，公司是全球排名前三、中國排名第一的泳池清潔機器人供應商，同時以 19.7% 的市場份額成為全球最大的無纜泳池清潔機器人供應商。

市場的認可和技術的領先最終體現在公司的經營成果上。望圓科技不僅實現了營收規模的快速增長，更展現出盈利質量的持續提升。收入方面，2022年至2024年，公司收入從3.18億元增加至5.44億元，年複合增長率19.6%。2025年上半年，公司收入2.68億元，同比增加41.6%。盈利方面，公司毛利率從2022年的53.4%穩步增加至2024年的58.0%，並於2025年上半年達65.2%，同比增加了6.1個百分點；淨利潤也從2023年的6085萬元增長至2024年的7051萬元，於2025年上半年達到6108萬元，同比增加24.9%，展現了良好的盈利成長性。

立足全球泳池清潔機器人智慧化轉型的黃金賽道，望圓科技通過將技術創新深度融入產品開發，同時構建高效的全球化運營體系，成功將技術優勢轉化為可持續的市場競爭優勢。隨著全球泳池清潔機器人滲透率穩步提升，無纜化與智能化趨勢深化，疊加新興市場需求釋放，擁有扎實技術根基與成熟全球化佈局的望圓科技，正站在新一輪發展的起點上，其未來的成長軌跡值得持續關注。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network