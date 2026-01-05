iMe與Attractor：Web3大規模採用的突破性時刻

香港, 2026年1月5日 - (亞太商訊) - Web3 的大規模採用，並不是通過更響亮的敘事或更鋒利的口號實現的。它往往是悄然發生的——依託於逐漸隱形的基礎設施，在後臺無縫支撐人們的日常數字行為。而這一拐點，或許比許多人預期的更近。

iMe 是一款基於 Telegram 的超級應用，融合了即時通訊、AI 交互與去中心化金融（DeFi）。目前，iMe 在 Google Play 和 App Store 的累計下載量已突破 1700 萬。其最新發佈的 iMe Wallet 2.0 並不僅僅是一次版本升級，而是一次關於 Web3 交付方式的戰略性轉變。

iMe 並未將加密貨幣塑造成一種"獨立體驗"，而是通過 Telegram Mini App（TMA），將 Web3 功能直接嵌入 Telegram。本身。使用者無需離開日常使用的聊天介面，就能與數位資產、DeFi 工具以及 AI 輔助工作流進行交互。無需額外下載應用，也無需面對陌生的用戶體驗，更不會出現刻意的"進入加密世界"的時刻。

在 Telegram 全球用戶數逼近 9 億的背景下，僅這一分發入口本身就代表著一次重大的規模化突破。但真正的關鍵，在於支撐 iMe 下一階段增長的底層基礎設施。

Attractor：為規模化社區打造的原生 Layer 2

支撐 iMe 擴張的是 Attractor —— 一個正在開發中的區塊鏈專案，致力於構建以 zk-rollup 為核心的 Layer-2 網路，其設計目標並非服務小眾的 DeFi 高階用戶，而是面向龐大且高速增長的社區型應用。

與那些主要為單一金融協議優化的通用 Layer-2 不同，Attractor 專為消息、支付、自動化和 AI 交互需要在互聯網規模下即時、低成本、無感運行的場景而生。

Attractor 的核心架構特性包括：

- 零知識 rollup 架構，在保持 Ethereum 級安全性的同時實現高輸送量

- 超低交易費用，使面向大眾的微交互在經濟上可行

- 支持 Account Abstraction 的設計，消除助記詞等使用門檻，實現接近 Web2 的用戶體驗

- 原生支援 AI 驅動邏輯，使自動化與 AI agents 能夠直接在鏈上運行

- 以社區為中心的網路模型，專為服務數百萬使用者的應用進行優化

- 在 Layer-2 網路上線後，從 ERC-20 向原生 Attractor 網路無縫遷移的路徑

這並不是為投機而打造的基礎設施，而是為已經被真實使用者使用的產品而構建的。

ATTRA Token 正式上線

Attractor 已完成其原生代幣 ATTRA 的 Token Generation Event（TGE）。目前，ATTRA 已作為 ERC-20 資產在去中心化交易所上線。團隊已確認，在 Attractor Layer-2 主網上線後，ATTRA 將遷移至原生網路，從而在整個生態系統中釋放完整的協定級效用。

這種"先流動性、後基礎設施、再生態擴展"的分階段路徑，與迄今為止最成功的 Layer-2 專案高度一致。更重要的是，它將代幣價值與真實產品使用深度綁定，而非依賴投機性敘事。

為什麼這一時刻至關重要

這是 Web3 發展史上，首次在同一套完整技術棧中同時彙聚三大關鍵要素：

- 通過 Telegram 與 iMe 實現的大規模分發

- 借助 AI 驅動、用戶友好交互實現的高度抽象

- 通過為大眾參與而定制的 zk-rollup Layer-2 實現的可擴展性

在這一模式下，使用者並不是"進入 Web3"，而是直接使用解決方案。區塊鏈成為看不見的後臺，而非用戶感知的終點。

如果這一模式成功，iMe 與 Attractor 的協同關係將代表 Web3 增長方式的一次結構性轉變：安靜、原生、並以互聯網規模展開。不是通過教育用戶或強迫行為改變，而是通過表面熟悉、底層去中心化的產品自然發生。

這不是漸進式改良，而是那種在歷史上往往預示著指數級採用的基礎設施級對齊。而如果歷史經驗仍然適用，最具顛覆性的技術，往往不是最喧嘩的——而是那些幾乎不被用戶察覺的存在。

