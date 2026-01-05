重磅新股MiniMax：獲3.5億美元國際基石認購 如何從百家爭鳴到全球化大模型第一股？



香港, 2026年1月5日 - (亞太商訊) - 過去兩年，全球大模型行業經歷了一次明顯的分水嶺。從早期「百模大戰」的熱鬧景象，到如今資本與資源加速向頭部優質企業集中，行業正以現實成本與長期投入門檻，快速篩選真正具備AGI潛力的核心玩家。算力、人才、系統工程能力與全球化運營能力，共同構築起越來越高的行業壁壘，也讓通用人工智能從「概念競賽」走向比拼硬實力的「耐力賽」。 在這場競賽中，正在招股、預計2026年 1 月 9 日登陸聯交所的 MiniMax（0100.HK），無疑是最受矚目的種子選手，此次IPO市值預計高達503億港元。本次上市，MiniMax引入Alisoft China（阿里巴巴）、Eastspring、Mirae Asset Securities、IDG Breyer Fund、Martis Fund, L.P.等14家機構為基石投資者，累計擬認購3.5億美元。與多數仍停留在單一市場或垂直應用敘事的AI公司不同，MiniMax所呈現的，是一條從創立之初便面向全球、以AGI為唯一目標展開的成長路徑。這一路徑，使其在行業快速出清過程中，逐步走到了「全球唯四全模態AGI公司」的位置。 定位 pureplay：亞太獨苗，聚焦大模型核心戰場 在 AI 行業中，MiniMax 的差異化定位尤為亮眼 —— 它是亞太地區唯一一家 pureplay 大模型公司。所謂 pureplay 模式，即核心資源、技術積累與商業模式完全圍繞大模型本身展開，不依賴其他主營業務的交叉補貼，這在科技巨頭與跨界玩家林立的市場中顯得尤為稀缺。 與谷歌、阿里巴巴等擁有龐大業務生態的科技巨頭不同，MiniMax 無需在多元業務中分攤資源，能夠將全部精力聚焦於大模型的技術迭代與商業落地。這種「純粹性」帶來的專注優勢，讓MiniMax在技術研發上形成「單點突破、系統爆發」的優勢，实现技術的密集迭代和模型的持續突破，僅以約 5 億美元的投入（不到OpenAI 的 1%），便達成了全模態技術全球領先的成就，成為全球僅四家具備這一能力的企業。同時， pureplay模式也讓投資者能夠更清晰地感知其 AI 業務的真實價值和增長潛力，而非被其他業務邏輯所稀釋。 根據灼識諮詢，按2024 年基於模型的收入計，MiniMax 在全球排名第十，在 pureplay 大模型獨立公司中更是躋身全球第四，與 OpenAI、Anthropic 等國際巨頭同場競技，彰顯了其在專業賽道上的硬核實力。 生而全球，海外收入占比超七成 通用人工智能的本質，決定了其必須服務不同語言、文化與應用環境，任何過度依賴單一市場的數據結構與商業模式，都會在規模擴展階段遭遇瓶頸。MiniMax此道，其全球化並非單純的市場擴張，而是深植於公司的基因之中，成為其躋身全球前列的核心支撐。 人才層面，MiniMax構建了高度國際化的核心團隊。現有 385 名員工中，約三分之一擁有海外教育背景，核心研發成員均來自微軟、谷歌、Meta 、阿里巴巴、字節跳動及DeepSeek等全球 AI 頂尖企業，平均年齡僅 29 歲。多元文化背景的融合與海外技術視野的加持，讓團隊在模型設計、產品體驗與合規理解上，更接近全球市場的真實需求，而非單一地區視角的延伸，使其技術演進、產品形態與全球營運保持同一節奏。 依託技術與人才的雙重支持，MiniMax研發出具備國際競爭力的通用模型，面向全球推出產品與服務。截至 2025 年三季度，公司產品及服務已覆蓋全球 200 多個國家及地區，累計觸達 2.12 億個人用戶與超 13 萬家企業客戶，用戶分佈高度分散。2025 年前三季度，MiniMax營收同比增長超170%，其中海外收入占比超70%。這種廣泛的市場覆蓋，不僅驗證了其技術的普適性，更構建起抗風險能力極強的收入結構，也為模型持續優化提供了更豐富的真實世界反饋。 此次衝刺港股上市，MiniMax 有望成為「從成立到上市最快AI公司」，為投資者提供直接佈局 AGI 賽道的稀缺機會。其pureplay大模型的業務模式、覆蓋全球市場的業務結構，以及高度國際化的組織能力，共同構築起難以複製的核心競爭力，使其成為行業內少數有能力在全球範圍內長期推進AGI的公司。隨著上市帶來的資本加持與品牌提升，MiniMax可進一步整合全球頂尖人才與技術資源，加速 AGI 核心能力突破，在全球 AI 浪潮下佔據更大市場份額，邁向更高的發展台階。



