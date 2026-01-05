極智嘉迎「基石」解禁期：最大基石投資方等堅定持有 價值增長可期

香港, 2026年1月5日 - (亞太商訊) - 1月9日，極智嘉（2590.HK）迎來上市後首個股份解禁視窗。與市場常見的、面向所有早期股東的大規模解禁不同，本次極智嘉解禁的「主角」是上市時引入的基石投資者，老股東的股份鎖定期將持續至2026年7月。

值得一提的是，在解禁視窗開啟前夕，最大基石投資者雄安基金等已明確表態不會因解禁而急於減持，並將長期支持公司發展。這一選擇，背後是長線資本對極智嘉商業模式、技術實力與成長潛力的深度認可，與極智嘉近期在業務進展、產業佈局及資本市場節奏上的一系列動作，形成高度一致的邏輯閉環。

最大基石力挺，不減持承諾背後的長期價值認可

作為AI+機器人領軍企業，極智嘉在上市時引入了多家具有產業與長期資金屬性的基石投資者。其中，雄安基金作為極智嘉最大的基石投資方，表示極智嘉將在全球產業智慧化轉型以及具身智慧浪潮中發揮引領作用，其長期價值也將伴隨產業變革持續兌現，對公司發展充滿信心，將繼續支持公司發展。

雄安基金方面指出，投資極智嘉，是雄安新區機器人產業佈局的重要落子。當前機器人產業智能化加速演進，全球機器人產業正迎來快速發展的機遇期。而極智嘉不僅構建深厚的技術壁壘，更走出了成熟可複製的商業化路徑，全球化市場拓展成效有目共睹。事實上，極智嘉近期已將總部遷至雄安，深度融入當地機器人產業生態，在政策紅利與產業機遇的雙重加持下，基石投資者的長期持有決心，本質上是對公司未來成長確定性的投票。

從投資邏輯上看，基石投資者的核心關注點，並不在短期股價變化，而在於企業是否站在長期產業趨勢的正確位置。極智嘉在機器人這一賽道已經完成從「技術領先」到「規模落地」的跨越，這正是長期資金持續看重的關鍵所在。

接連斬獲億元級大單，通用倉儲機器人將推出

基石投資者的信心，源於公司扎實的業務基本面。2025年以來，極智嘉全球市場拓展多點開花，商業化步伐加速推進。近段時間以來，極智嘉連續斬獲來自國內外客戶的多個億元訂單，覆蓋電商、零售、快消等多個行業。在歐洲，公司再次交付單倉近千台超大規模機器人項目，創下區域內同類型項目規模紀錄；並攜手電商、零售、鞋服、醫藥、3PL等行業巨頭創新多個示範級標桿項目。

強勁的市場表現直接轉化為訂單增長動能。截至2025年上半年，極智嘉客戶複購率已超80%，訂單量同比增長30.1%，據摩根士丹利預計，公司新增訂單獲取增速將同比提升至2026年的39%。

與此同時，極智嘉加大具身智能方向研發投入，通過「AI+機器人技術」，顛覆傳統倉儲自動化邏輯，夯實領先優勢。2025年10 月底，公司首发具身智能「無人拣选工作站」及业内首个全流程無人拣选机器人方案，引領倉儲無人化時代。據市場消息，極智嘉通用倉儲機器人也有望於近期發佈，將進一步提升其在倉儲機器人行業的領先地位，有助於公司進一步拓寬客戶邊界和訂單來源。

即將納入港股通，流動性與估值雙提升

從資本市場角度看，極智嘉也正逐步進入新的階段。根據安排，極智嘉將於2月6日正式納入港股通，這意味著公司將迎來南下資金的重點關注，流動性提升有望帶來估值溢價。回顧港股市場表現，新晉港股通標的往往能獲得資金青睞，此前不少科技類企業在納入港股通後估值及成交量均較之前出現明顯提升。

多家券商已給出積極預期，國泰海通首次覆蓋便給予極智嘉「增持」評級，給予公司2026年10.0倍PS估值，對應合理市值達403億人民幣；光大證券指出，極智嘉作為全球倉儲履約機器人龍頭，客戶基礎優質且粘性高，長期成長邏輯清晰。中金公司首提“AI+場景化能力綜合智慧體”定位，認為公司商業模式穩定，AI賦能增厚天花板。大和證券指出公司在美國市場訂單增長迅猛（占比已超30%），且擁有難以複製的技術壁壘，有力支撐2026年毛利率擴張，給出目標價38港元。

極智嘉的解禁期，更像是一次價值共識的強化節點。基石投資者的長期持有承諾築牢價值根基，全球訂單高增與新品預期注入強勁成長動能，納入港股通則進一步打開資本紅利空間。隨著AI+機器人產業智能化轉型的深入，極智嘉的長期投資價值正逐步凸顯。

