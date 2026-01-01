天數智芯招股進行中：以工匠精神聚焦核心技術研發 打造國產通用GPU成熟範本

香港, 2026年1月2日 - (亞太商訊) - 受AI應用的爆炸性增長、雲計算基礎設施的迅速擴張以及國內芯片製造商的顯著進步所驅動，全球算力需求進入爆發式增長階段。在此背景下，國產通用GPU行業迎來前所未有的發展機遇，正加速突破海外技術壟斷。

財務基本面健康，長期投資價值明朗

作為中國首家通用GPU企業，天數智芯（9903.HK）現正進行招股，計劃以每股144.60港元發行共25,431,800股H股，預計募資約37億港元，上市市值將達354.42億港元。公司憑藉在技術、生態、市場三大核心維度的深度佈局與持續突破，已構建起差異化競爭壁壘，實現多個從0到1的行業突破，成為理解和研究中國通用GPU行業發展脈絡與技術路徑的成熟範本。

財務層面，近年來天數智芯營收規模實現跨越式增長，增長動能持續釋放。數據顯示，公司在2022年、2023年及2024年分別實現營業收入人民幣189.4百萬元、人民幣289.0百萬元和人民幣539.5百萬元，複合年增長率高達68.8%，營收增長曲線陡峭向上，展現出強勁的增長勢頭。進入2025年上半年，公司增長態勢延續高景氣，實現營業收入人民幣324.3百萬元，較上年同期大幅增長64.2%，為全年業績增長奠定堅實基礎。

公司營收連續多年保持高速增長，盈利能力突出，財務基本面健康穩健，同時收入質量優異，商業變現邏輯清晰，彰顯了公司核心業務的市場競爭力與發展潛力，這更賦予公司較高的投資價值與明朗的長期發展預期。

持續迭代實現規模化商業落地，「匠心」精神深植企業發展基因

自2018年正式啟動通用GPU設計以來，天數智芯始終秉持「量產一代、設計一代、預研一代」的三代研發理念，以技術迭代驅動產品進化，持續響應市場需求變化。2021年3月，公司推出首款訓練產品天垓系列，其中天垓Gen 1成為中國首款實現量產的國產通用GPU產品；2023年9月，迭代升級的天垓Gen 2正式亮相，在整數運算性能、架構效率上實現顯著提升，同時優化了多行業應用適配性，進一步增強了產品競爭力。

在鞏固訓練領域優勢的同時，天數智芯持續拓展產品邊界，推出面向推理場景的智鎧系列產品，包括智鎧Gen 1及智鎧Gen 1X，成為中國首款專為推理任務設計的通用GPU產品，填補了國內相關領域的技術空白。每一代產品迭代過程中，公司始終堅守模塊化設計與架構效率優化的核心原則，在提升核心性能的同時，不斷完善生態系統兼容性，增強對多元行業場景的適應性，構建起「研發-量產-迭代-優化」的良性循環。

秉持長期主義的戰略耐心，天數智芯紮根通用GPU領域多年，已完成三代通用GPU架構的迭代升級，成功實現通用GPU產品系列的商業化落地與規模應用，客戶群體覆蓋金融服務、醫療保健及運輸等多個重要領域，截至2025年6月30日，公司已向超過290家行業客戶交付超過52,000片通用GPU產品，規模化落地能力得到市場充分驗證，彰顯了公司產品的核心競爭力與行業認可度。

天數智芯始終保持低調務實的發展風格，將「匠心」精神深植於企業發展基因，以工匠精神聚焦通用GPU核心技術研發，沉心打磨高品質通用GPU產品，同時依託全棧式服務能力為客戶提供貫穿全生命週期的高質量服務，在行業內樹立了良好的品牌口碑，成為國產通用GPU賽道的領航者。

成功登陸香港資本市場後，不僅將為天數智芯後續技術研發迭代、生態體系構建以及全球化市場拓展戰略的落地實施，持續注入充足的資金動力，更將憑藉國際資本賦能的杠杆效應，為國產通用GPU行業突破技術壁壘、提升全球競爭力注入關鍵動能，進而全面激活公司發展潛能，推動公司開啟規模化、高質量發展的全新篇章。

