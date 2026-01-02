賽力斯招股中：衝刺港股A+H 豪華新能源車企第一股 激發新增長動能

香港, 2026年1月2日 - (亞太商訊) - 資本市場再添豪華新能源力量！10月 27日，中國豪華新能源賽道的黑馬，賽力斯集團股份有限公司（股份代號：9927）攜旗下高端品牌問界 —— 被市場成為「中國的奔驰寶馬」在港招股，預期於11月5日登陸聯交所，成為首家 A+H 豪華新能源車企。港股上市，不僅將完善其「A+H」雙資本平台，更將借助國際資本力量，加速深化高端市場佈局與全球化擴張。

此次港股IPO，賽力斯獲得資本市場廣泛關注，重慶產業母基金、林園基金等多家知名機構作為基石投資者入局，充分彰顯資本市場對其投資價值的認可。



問界M9

高端化戰略成效顯著，盈利能力大幅提升

面向豪华细分市场，公司旗下高端品牌「問界」精准发力，凭借明确的产品定位、出众的综合性能及鲜明的豪华特质，不仅收获行业高度认可，更获业内人士评价为「中国的奔驰宝马」。目前，問界全系累計交付已突破80萬輛，刷新中國新能源豪華品牌交付速度紀錄。其中，問界M9更是憑藉智慧科技與豪華配置，改寫了中國高端品牌汽車市場銷量格局。截至2025年9月底，問界M9累計交付量逾24萬輛，穩居中國市場50萬元級車型銷量冠軍。問界M8則在40萬元級市場取得亮眼表現，正式上市後僅24小時大定即突破3萬輛。

除了穩固高端陣地，公司還通過M7及M5，覆蓋20萬級-30萬級更廣闊的主流消費市場，形成從中高端到旗艦豪華的多層次佈局，覆蓋多元市場需求。此外，賽力斯持續擴展產品矩陣，於2025年前三季度陸續推出問界M92025款、問界M8、問界新M5Ultra、問界新M7，進一步強化在高端新能源汽車市場競爭優勢。隨著新車開啟批量交付，公司銷量進一步上升。

隨著高端產品份額提升，賽力斯盈利能力提升明顯。2024年，賽力斯實現營業收入1451億元人民幣，同比增長305.5%；毛利率由2023年的7.2%大幅提升至23.8%；歸母淨利潤達59億元人民幣，成功實現扭虧為盈，成為全球第四家盈利的新能源車企。2025年上半年，賽力斯淨利潤29億元人民幣，毛利率進一步提升至26.5%。

技術創新與海外佈局雙輪驅動 打開長期增長空間

賽力斯能在高端新能源市場快速站穩腳跟，核心在於以技術創新構建護城河，打造兼具「傳統豪華+科技豪華」的新豪華範式，用產品實力贏得用戶。公司自2016年全面轉型新能源以來，堅持以創新為引擎，持續高強度投入研發。2024年公司研發開支達56億元人民幣，同比翻2倍有餘。目前，賽力斯已形成超級增程系統、魔方技術平台、超級工廠、及智能安全等技術IP，成為支撐問界品牌競爭力的核心支柱。

其中，超級增程系統以44.8%的熱效率、3.65kWh/L的油電轉化率，兼顧性能與能耗，解決了高端用戶對續航焦慮與動力體驗的雙重需求；魔方技術平台相容超增、純電、超混三種動力形式，具備高度可擴展性，既能快速迭代新品，又能大幅降低研發成本；而智能安全首創以場景定義安全的智能安全技術體系，以超300項用戶用車場景及超300項安全功能，讓車輛在智慧駕駛與安全防護上實現行業領先。在 ESG 治理與可持續發展領域，賽力斯表現同樣亮眼，2025 年 10 月 16 日獲國際權威機構明晟（MSCI）最高 AAA 評級，不僅是 A 股上市車企中唯一獲此榮譽者，更彰顯出其在未來出行生態中的引領實力。



魔方技術平臺

值得一提的是，賽力斯在定義未來出行方面與特斯拉等國際頭部新能源車企願景高度一致。截至目前，問界系列車型的輔助駕駛功能累計行駛里程超34.5億公里，占其近幾個月總行駛里程超40%。國內輔助駕駛領域的頭部競爭中，僅特斯拉與問界穩居前兩位。與此同時，賽力斯在前沿科技持續探索，積極佈局具身智能領域。在科技領域的成績也使得問界又被業界稱為「中國的特斯拉」。

在鞏固國內市場的同時，賽力斯堅定推進全球化戰略，積極佈局海外市場以打開全新增長空間。此次港股上市，即是其深入推進全球化戰略的重要佈局。此次登陸港股後，公司將借助國際資本與品牌影響力，擴大公司海外銷售網絡以及本地化生產能力，將「中國的奔馳寶馬」輸送至全球市場，為中長期業績注入新動能。

從行業前景來看，中國新能源高端市場正迎來結構性增長機遇。根據弗若斯特沙利文資料，2024 年高端新能源乘用車銷量達 260 萬輛，預計 2030 年將增至 570 萬輛，複合年增長率 14.0%。賽力斯既憑藉問界品牌在高端市場佔據先發優勢，又以持續的技術創新築牢護城河，疊加海外市場的增量潛力，公司有望延續高質量增長態勢，實現業績與估值的雙重提升。

