「中國的特斯拉」賽力斯招股進行中：財務表現亮眼 推進全球化佈局

香港, 2026年1月2日 - (亞太商訊) - 10月27日電，豪華新能源汽車賽道迎來重要動態，賽力斯集團股份有限公司（「賽力斯」，股份代號：9927）開啟港股招股，目前正在招股進行中，作為中國豪華新能源領域的重要參與者，公司此次衝刺港股上市，不僅將進一步拓寬其資本市場融資渠道，更有望憑藉此次上市，成為首家A+H豪華新能源車企。

三次創業實現跨越式發展 業績強勁增長

賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，業務涵蓋新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務。成立近40年來，公司歷經三次創業，實現三次跨越式發展，於2016年，賽力斯全面轉型新能源汽車領域，並於2021年發佈問界品牌，樹立了「智慧重塑豪華」的品牌定位，截至目前，公司已經成功推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型，其中M9領跑50萬級市場銷冠，讓公司獲得了「中國的奔馳寶馬」業界美譽，盡顯其在豪華新能源領域的品牌高度。



問界M9

從科技角度來看，在「智慧重塑豪華」這一品牌核心理念的賦能下，問界品牌清晰勾勒出「豪華+科技」雙軌並進的獨特發展藍圖。這一藍圖的落地，既得益於賽力斯在科技創新領域的硬核實力，也離不開其對前沿科技的持續深耕與探索。如今，賽力斯正積極佈局具身智能賽道，並已正式官宣與火山引擎達成深度合作，雙方將協同攻堅，推動具身智能技術轉化為可落地的場景應用。值得關注的是，這種前沿智能科技的戰略路徑，與特斯拉的發展步調高度同頻，也正因如此，賽力斯在市場中被賦予了「中國的特斯拉」這一標簽。

问界以豪华市场深耕与科技成果落地，深度践行 “智慧重塑豪华” 理念，契合用户对智慧与豪华的双重需求，突破单一维度局限，将 “豪华 + 科技” 价值转化为用户可感体验。

從財務數據看，賽力斯近年的成長軌跡堪稱亮眼，收入、盈利雙維度同步向好。在收入端，2023年至2024年，公司收入從358億元躍升至1451億元，以305.5%的同比高增速，展現出規模化擴張的強大勢能；在盈利端，公司毛利率從2023年的7.2%逐步提升至2025年上半年的26.5%，盈利質量持續優化。

更值得關注的是，公司於2024年首次實現盈利，錄得歸母淨利潤59億元，2025年上半年延續盈利態勢，歸母淨利潤達29億元，完成從規模增長到盈利突破的關鍵跨越。根據弗若斯特沙利文報告，賽力斯已成為全球第四家實現盈利的新能源車企，在激烈的行業競爭中站穩頭部陣營。

持續推進全球化戰略佈局 可持續治理成效顯著

賽力斯始終將全球化戰略作為核心發展方向，以海外市場為重點突破領域，持續推進國際化佈局，致力於打造具有全球影響力的品牌並構築海外市場領導地位。

作為中國新能源汽車高端陣營的代表，目前公司的全球化版圖已覆蓋歐洲、中東、美洲及非洲的多個國家。其中，歐洲市場已成功拓展至挪威、德國、英國、瑞士等關鍵區域，標誌著其全球化佈局完成初步落地，為後續深耕國際市場奠定堅實基礎。



問界全系列

未來，賽力斯計劃進一步拓展至更多國際市場，核心目標聚焦兩大方向：一是持續建設並強化海外銷售與服務體系，二是針對性優化軟件系統用戶界面，為全球消費者提供更貼合本地化需求的產品與服務體驗。

從行業視角看，在新能源乘用車技術及性能不斷提升、全球各國及各地區的政策支持以及消費者環保意識日益增強的推動下，全球新能源乘用車市場正迎來高速發展期。根據國際汽車製造商協會、中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文報告，全球新能源乘用車銷量自2021年的620萬輛激增至2024年的1,710萬輛，在此期間複合年增長率達到40.2%。新能源乘用車在全球乘用車市場的滲透率從2021年的9.7%提升至2024年的23.0%。

展望未來，隨著新能源乘用車競爭力的不斷增強，預計到2030年新能源乘用車全球銷量將達到4,230萬輛，2024年至2030年的複合年增長率為16.3%，滲透率有望升至47.0%，行業規模的持續擴容與市場滲透率的快速攀升，不僅為賽力斯這類深耕新能源賽道的頭部企業，創造了搶佔行業增長紅利、深化全球化佈局的戰略機遇，更賦予其廣闊的業績增長空間，為後續發展注入強勁動力。

賽力斯在 ESG 治理與可持續發展領域成效同樣顯著，2025 年 10 月 16 日獲明晟（MSCI）最高 AAA 評級，作為 A 股上市車企唯一獲此評級者，其未來出行生態引領地位更突出。

綜合來看，無論是品牌端的精准定位、財務端的盈利突破，還是全球化市場的加速拓展，賽力斯已在豪華新能源賽道構建起差異化優勢。伴隨行業滲透率持續攀升與海外業務深度佈局，成功登陸港股後，公司有望在A+H雙資本平台的賦能下，不斷釋放其技術、品牌與市場潛力，進一步鞏固其在豪華新能源領域的頭部地位，書寫中國豪華新能源車企的全球化新篇章。

