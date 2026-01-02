科軒動力與新彊滙一新能源簽訂戰略合作 共建高效、綠色、智能的新能源大宗物流運輸體系

|
|- 契合「疆煤外運」及西部大開發國家戰略機遇
|
香港, 2026年1月2日 - (亞太商訊) - 科軒動力（控股）有限公司（簡稱「科軒動力」，股份編號：476.HK，連同其附屬公司統稱本「集團」）欣然宣佈，集團於中國運營總部平台中銅動能（杭州）科技有限公司（簡稱「中銅動能」或本「公司」）與三一集團旗下控股企業新彊滙一新能源有限公司（簡稱「新彊滙一新能源」）近日簽署戰略合作框架協議，雙方將善用其各自領域的資源互補優勢，建立長期戰略合作關係，共同發展打造高效、綠色、智能的新能源大宗物流運輸體系。經雙方友好協商，圍繞業務資源共享、新能源車輛採購、聯合運營管理、充換電基礎設施建設與投資及車輛智能管理運營系統等層面展開深度長期合作。
據框架性協議，雙方在各自業務領域，如新能源運載工具需求、新能源運輸設備的運營及換電基礎設施投資建設等方面，實現信息互通、資源同享，並共同探索市場機會，共享招標信息，優先選擇對方作為聯合投方或分包方。而有關具體權責與利益分配，將另行約定。
雙方亦將在新能源車輛採購及聯合運營管理上展開合作：比如，新彊滙一新能源確保提供具市場競爭力的價格體系及技術保障方案，中銅動能在同等條件下優先採購新彊滙一新能源關聯企業三一集團的新能源運輸車輛（如電動重卡、工程機械等）；新彊滙一新能源為中銅動能提供相關車輛設備從選型配置、交付驗收到維護升級的全流程技術支持，並共享三一集團在西北地區的售後服務體系資源；中銅動能承諾優先選擇新彊滙一新能源作為聯合運營方，由其對車輛設備進行專業化運營管理。另外，雙方將共同評估新彊哈密及周邊區域充換電站建設需求，而新彊滙一新能源將開放現有充換電資源，供公司項目設備補能。
集團行政總裁曾嚴先生表示：「我們非常高興是次能與三一集團旗下控股企業新彊滙一新能源建立起戰略合作夥伴關係，是對我們業務升級以及集團正在構建並提供一個集車輛探購、運營管理、充換電服務及線路碳排放管理於一體的綜合性綠色運力生態系統上努力的肯定。隨着我們精準切入「疆煤外運」這一國家戰略物流走廊，集團的電動重卡解決方案作為針對此場景的顛覆性創新，將我們過往一次性車輛銷售的商業模式，向以「車輛運營與能源服務」為核心的經常性收入結構轉變；相信是次合作將有助集團未來於新彊相關地區深化透過「運輸即服務」模式（一種按里程或噸公里收費的綠色運輸服務模式，即客戶無需承擔高昂的初始車輛購置成本或技術風險，即可享受零排放運輸的模式）所帶來的可持續物流解決方案機遇。
加上，集團早前已與一家國有企業的附屬公司就煤炭運輸用途的電動車輛供應及運營簽訂三份具法律約束力的長期運營協議，相信我們與新彊滙一新能源是次戰略合作，能為我們後續為相關客戶以至其他潛在客戶提供更綠色、更高效的大宗物流運輸體系打穩基礎。」
關於三一集團及新彊滙一新能源有限公司
三一集團是全球領先的工程機械製造商，業務涉及混凝土機械、挖掘機械、起重機械、築路機械、樁工機械、風電設備、港口機械、石油裝備、煤炭裝備等。旗下擁有三一重工（600031.SH）、三一國際（00631.HK）、三一重能（688349.SH）等上市公司。
而新彊滙一新能源有限公司為三一集團旗下控股企業，專注於新能源商用車及充換電站的運營，企業坐落在新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮，是哈密市首家大型集新能源電動牽引車與智慧無人化充換電站於一體的大型物流企業。
關於科軒動力（控股）有限公司
科軒動力以「革新交通運輸」為使命，正由全球新能源商用車市場的先行者，逐步向一家「新能源運載工具＋能源基建」一體化解決方案商發展。集團協助全球多個國家及城市實現電動化，除了開發及生產包括電動巴士及專用電動車輛在內的電動車輛製造外，集團已擴展至綜合電動商用解決方案，在中國提供結合車輛供應、運營及其他增值服務（如充電基礎設施部署）的綜合生態系統。
如欲瞭解更多，可瀏覽: https://evdynamics.com/zh-hant/
