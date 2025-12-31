華訊透過收購將生產設施擴展至越南

|
香港, 2025年12月31日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商華訊股份有限公司（「華訊」或「集團」）（股份代號：833）欣然宣佈，透過一項收購進一步將其生產設施擴展至越南，標誌著集團在實現生產佈局多元化及滿足客戶不斷變化需求的策略上，又向前邁進了一步。
集團於2025年12月31日完成收購Momentum Industrial (Vietnam) Limited（「目標公司」）51%之註冊資本。收購完成後，目標公司成為華訊之間接非全資附屬公司，其財務業績併入集團的綜合財務報表。
目標公司為一間根據越南法律註冊成立之有限公司，主要從事製造電訊、醫療保健、家庭自動化及工業電子元件，於越南胡志明市擁有及營運電子產品生產設施。此次投資是繼集團於今年較早前透過收購在馬來西亞建立首個中國以外的生產據點，以及近期收購 EME Limited 以加強其研發能力和客戶網絡之後的又一舉措。
華訊主席兼執行董事林賢奇先生表示：「這項在越南的收購是我們業務發展策略中的重要一步，旨在將我們的生產設施擴展至其他亞洲國家，使其更加多元化。在馬來西亞新廠房的基礎上，配合此前有助加強研發和市場覆蓋的收購項目，這將進一步提升我們的生產靈活性和地理多元化，確保我們在全球局勢變化中，能保持韌性與靈活性，持續支持客戶。」
華訊行政總裁兼執行董事林子泰先生補充指：「我們致力將這些新的越南生產設施無縫整合到現有業務中，以優化效率並進一步擴張業務。此次收購將提升我們服務現有客戶的能力，並使我們更有效運用資源。透過在亞洲建立一個具韌性的多地生產網絡，我們有信心能更好地滿足客戶需求及把握市場機遇。」
有關華訊股份有限公司（股份代號：833）
華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品。本公司為明晟（「MSCI」）香港微型指數成份股。有關詳情，請瀏覽網頁http://www.alltronics.com.hk/。
