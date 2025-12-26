中油資本攜昆侖信託榮獲2025年度上市公司卓越ESG價值榜雙項殊榮

香港, 2025年12月31日 - (亞太商訊) - 2025年12月30日，由全球商報聯盟、香港商報、香港經濟導報聯合主辦的2025年度上市公司卓越ESG價值榜頒獎盛典在港舉行。來自香港特區政府、行業協會、上市公司、投資機構等上百位與會嘉賓出席。香港商報董事總經理戴傑、香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂等多位領導參會並致辭。

會上公佈了2025年度上市公司卓越ESG價值榜獲獎公司及企業家名單。中油資本在一眾參選公司中脫穎而出，最終斬獲「ESG卓越投資價值上市公司」獎項。昆侖信託的「石榴籽·陽光巴郎」新疆希望小學足球季項目慈善信託，榮獲「ESG卓越公益慈善案例」。

榮膺「ESG卓越投資價值上市公司」與「ESG卓越公益慈善案例」雙項殊榮，彰顯國有企業可持續發展擔當

2025年度上市公司卓越ESG價值榜系列活動將「以責任為錨，赴價值藍海」作為主題，聚焦企業在環境、社會與治理領域的卓越實踐，遴選把負責任的發展理念內化為戰略「壓艙石」和行動「定盤星」的傑出企業與人物，助力企業以卓越ESG實踐構建長期競爭優勢，穿越週期波動，駛向更廣闊、更可持續的價值新藍海。

年度上市公司卓越ESG價值榜以「戰略治理力、環境友好度、社會責任感、價值共創性、創新引領力、可持續發展」六大維度為核心評判體系，在組委會和主辦機構推薦的基礎上，綜合入圍公司及專業諮詢機構提供的客觀指標和主觀指標兩大數據指標計分。結合嚴謹的數據分析、企業調研與科學的評價指標，全面評估企業在ESG戰略融合、綠色技術應用、減排目標落實、社會包容推動以及治理透明度等方面的綜合表現。

經過報名初審、數據采集調研、專家顧問團評審和組委會定榜等環節，最終產生2025年度上市公司卓越ESG價值榜企業獲獎名單。中油資本榮膺榜單「ESG卓越投資價值上市公司」，昆侖信託的 「石榴籽·陽光巴郎」新疆希望小學足球季慈善信託項目則成功入選「ESG卓越公益慈善案例」。

這兩項榮譽不僅是對中油資本和昆侖信託，將ESG理念深度融入發展戰略、金融業務與企業文化所取得成效的高度認可，更是對其以金融力量服務國家戰略、賦能社會美好生活的典範價值的表彰肯定。

踐行可持續發展，深度融入國家「雙碳」戰略

在「雙碳」目標的時代背景下，綠色金融已成為推動經濟高質量發展的重要力量。中油資本立足能源與化工產業鏈，發揮綜合金融優勢，以一系列有力舉措助力實體經濟向更加綠色、規範、高效、可持續方向發展。

近年來，中油資本始終將ESG理念融入企業發展戰略與日常經營管理，構建了「自上而下、全員參與」的ESG治理架構。公司明確ESG管理目標與核心議題，持續完善ESG管理制度與流程，建立常態化的ESG信息披露機制，連續四年發佈高質量ESG報告，全面展現企業在綠色金融、客戶權益保護、員工發展、供應鏈管理、公益慈善等方面的實踐成果。

同時，中油資本圍繞國家「雙碳」目標與實體經濟需求，全力推進「五篇大文章」落地見效：在綠色金融領域，開發「風力發電貸」專項產品，發行新疆利率最低綠色金融債，2024年末綠色信貸餘額（含租賃）超603億元，綠色投資規模超433億元，為新能源產業發展注入金融活水；在普惠金融領域，小微貸款餘額超500億元，服務客戶超10萬戶；在科技金融領域，科技型企業貸款規模同比增長超10％，首單知識產權ABS解決「專精特新」企業融資難題，更為深地「塔科1」「川科1」萬米深井提供全方位保險保障，助力科技創新突破；在養老金融領域，率先開展養老服務信託，落地5個項目、規模382萬元，創新開發「悠然」個人養老金產品，助力養老第三支柱建設。

融合教育、體育與公益創新，以慈善信託為橋，助力萬名鄉村少年逐夢足球

在榮獲公司ESG大獎的同時，昆侖信託的 「石榴籽·陽光巴郎」新疆希望小學足球季慈善信託項目獲評「ESG卓越公益慈善案例」。這也標誌著中油資本體系內的社會價值創新實踐，獲得了業界頂尖評價。

2025年3月，新疆油田聯合新疆青基會和昆侖信託，啟動「石榴籽・陽光巴郎」新疆希望小學足球季項目。項目計劃總投入3000萬元，每年預算1000 萬元，保障項目長期穩定推進。「石榴籽·陽光巴郎」新疆希望小學足球季項目的實施，讓青少年通過足球運動強健體魄、錘煉意志，以體育為紐帶深化民族團結，助力鄉村振興，並推動新疆青少年足球公益事業發展。

在行動模式上，項目創新採用「賽事+支教+裝備捐贈+交流營」融合模式，通過資助賽事、捐贈裝備等舉措，系統性支持新疆青少年足球師資隊伍建設，構建覆蓋全疆的縣、地、自治區三級賽事活動體系。

「石榴籽・陽光巴郎」希望小學足球季總決賽賽事大合影留念

本屆賽事自啟動以來歷時6個月，輻射帶動12萬余名鄉村學生接觸足球運動，吸引了全區53個縣（市、區）的409支希望小學足球隊參與，6135名小將直接參賽，有效提升了他們的團隊協作、競爭意識和意志力。

該項目絕非一次簡單的公益捐贈，而是金融機構運用專業工具，創新性、系統性解決社會需求的典範之作。昆侖信託通過錨定國家「體育強國」「健康中國」戰略方向，持續探索「公益+體育+民族團結」的創新路徑，發揮信託制度優勢，設立專項慈善信託，通過專業的資產管理與運作，實現慈善資金的保值增值，為足球季活動的長期、穩定開展提供了可持續的資金來源和制度保障，以實際行動彰顯中央企業的使命擔當。

責任引領，共赴高質量發展的價值藍海

中油資本攜昆侖信託雙星閃耀香江的背後，是資本市場對兼具財務韌性、環境友好與社會擔當的優秀企業價值的高度肯定，為金融企業的可持續發展提供了可參考的實踐樣本。

「以責任為錨，赴價值藍海」。中油資本正以其在ESG領域的全面領先實踐，重新定義金融企業長期價值內涵，引導更多金融活水灌溉綠色產業與公益事業，在服務國家現代化建設的新征程中，持續釋放高質量發展的澎湃動力，為股東、為社會、為更可持續的未來，創造更豐厚的長期價值。

