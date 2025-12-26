國富量子（00290.HK）榮獲2025年度上市公司卓越ESG價值榜雙項殊榮

香港, 2025年12月31日 - (亞太商訊) - 2025年12月30日，由全球商報聯盟、香港商報、香港經濟導報聯合主辦的2025年度上市公司卓越ESG價值榜頒獎盛典在港舉行。來自香港特區政府、行業協會、上市公司、投資機構等上百位與會嘉賓出席。香港商報董事總經理戴杰、香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂等多位領導參會並致辭。

會上公佈了2025年度上市公司卓越ESG價值榜獲獎公司及企業家名單。國富量子（00290.HK）憑藉其在環境、社會及管治領域的卓越實踐與長期價值創造能力，在一眾參選公司中脫穎而出，最終斬獲「ESG卓越影響力企業」大獎；聯席首席執行官張華晨先生獲評「ESG卓越領軍人物」。

秉持「根植香港、回饋社會」的企業責任理念，為向參與大埔火災救援的香港消防救援人員致以崇高敬意，今年12月1日，國富量子（00290.HK）聯合旗下華科智能投資（01140.HK）向殉職英雄何偉豪家屬及香港消防處福利基金合共捐贈200萬港元，以實際行動踐行企業社會責任。

榮膺卓越ESG價值榜雙項殊榮，展現可持續發展領導力與創新精神

2025年度上市公司卓越ESG價值榜系列活動將「以責任為錨，赴價值藍海」作為主題，聚焦企業在環境、社會與治理領域的卓越實踐，遴選把負責任的發展理念內化為戰略「壓艙石」和行動「定盤星」的傑出企業與人物，助力企業以卓越ESG實踐構建長期競爭優勢，穿越週期波動，駛向更廣闊、更可持續的價值新藍海。

年度上市公司卓越ESG價值榜以「戰略治理力、環境友好度、社會責任感、價值共創性、創新引領力、可持續發展」六大維度為核心評判體系，在組委會和主辦機構推薦的基礎上，綜合入圍公司及專業諮詢機構提供的客觀指標和主觀指標兩大數據指標計分。結合嚴謹的數據分析、企業調研與科學的評價指標，全面評估企業在ESG戰略融合、綠色技術應用、減排目標落實、社會包容推動以及治理透明度等方面的綜合表現。

經過報名初審、數據採集調研、專家顧問團評審和組委會定榜等環節，最終產生2025年度上市公司卓越ESG價值榜企業獲獎名單。國富量子榮膺這兩項重量級獎項，不僅彰顯了國富量子在環境、社會和治理領域的卓越表現，也體現了公司在可持續發展道路上的領導力與創新精神。

國富量子以傳統金融優勢為根基，以「量子科技+數字資產」為雙核引擎， 是推動香港經濟數字化轉型的「基礎設施構建者」。公司通過依託香港證監會頒發的1、4、6、9號牌及跨境業務資格（QFI、 CIBM、QDIE、QFLP及債券通），完善合規賽道全牌照矩陣，強化「技術－資產－資本」的高效閉環，實現各業務板塊的協同賦能。

戰略佈局量子科技，構建量子級金融安全體系

量子科技作為當今科技領域的前沿熱點。從政策層面來看，全球多個國家和地區都在積極推動量子科技的發展。以我國為例，政府出台了一系列支持政策，將量子科技納入國家戰略，加大對科研的投入，推動產學研深度融合。

國富量子將量子科技視為數字時代金融安全的戰略支點，繼續深化量子科技產業佈局，聚焦後量子密碼（PQC）、量子隨機數雲等底層技術應用，構建量子級金融安全體系，為數字資產、跨境支付、供應鏈金融等場景提供「十年領先、 十年無憂」的安全屏障。

國富量子依託下設的量子創新戰略委員會，統籌研究院與實驗室資源，系統推進量子板塊的研究與規劃。同時，通過成立合資公司「國富量子通信」，重點開展量子隨機數雲服務、量子硬件錢包等關鍵方向的研發工作。

公司以「量子+數字化」路徑融合，在文創及貿易領域，推動藝術品拍賣、投資及代幣化服務，為文化資產提供可及性、流動性；在貿易層面，構建基於區塊鏈及量子安全技術的跨境貿易平台，整合供應鏈物流與資金流，提升全球貿易效率與透明度。

RWA賽道持續升溫，深度賦能構建香港RWA生態的「超級綜合體」

2025年加密市場徹底告別了過去由單純情緒驅動的「巨震時代」，已然從一個邊緣的風險資產，蛻變為足以擾動全球金融穩定的系統性變數，進入了由機構資本、監管政策和實際應用驅動的「主旋律時代」。

從2024年以來，香港積極搶佔Web3.0行業高地。香港穩定幣條例的正式落地，是中國香港在數字資產領域發展的一個重要里程碑。這一條例的出台，不僅規範了穩定幣在香港的發行、流通和交易等行為，更重要的是為亞洲數字資產的合規發展奠定了堅實基礎。作為全球金融中心，香港具備了RWA市場所需的龐大和成熟的資產標的和規模體量，未來發展空間廣闊。

與此同時，金融市場資金結構正經曆深刻迭代，從短期博弈轉向通過ETF、鏈上金庫等管道進行長期穩健配置，而DeFi、RWA與穩定幣在其中扮演著連接傳統資本的關鍵角色。在此進程中，穩定幣作為重要的金融基礎設施，與RWA一同推動現實資產上鏈，拓寬市場深度。

RWA正成為鏈上金融發展的核心組成。無論是債券、不動產，還是應收賬款、商品票據，越來越多的傳統資產以代幣化形式被引入鏈上系統，也為機構投資者打開了新一輪的增長通道。

公告顯示，國富量子正就RWA打造覆蓋「交易所－RWA 投行－Pre-RWA基金－RWA二級市場基金－金融科技解決方案」之全生命週期生態閉環，將RWA代幣化為可流通的數字資產，從而實現允許分散參與、分散資金池、分散風險及降低個人風險。

今年9月，公司旗下富強股權投資管理有限公司註冊設立「國富通證化數字資產有限合夥基金」(下稱「RWA8基金」)，RWA8基金將作為公司Pre-RWA基金戰略佈局的關鍵組成部分，通過前置投資錨定股權、收益權、債券及藝術品等具備代幣化潛力的優質底層資產，在資產估值窪地階段搶先完成佈局。

國富量子作為一家傳統金融向鏈上金融基礎設施服務商轉型的企業，正在著力構建香港RWA生態的「超級綜合體」,為香港的WEB3提供新的增長極和估值邏輯，有望助推香港成為國際Web3及區塊鏈創新中心。

