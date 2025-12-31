雲工場科技榮獲2025年度上市公司卓越ESG價值榜「ESG卓越影響力企業」

香港, 2025年12月31日 - (亞太商訊) - 2025年12月30日，由全球商報聯盟、香港商報、香港經濟導報聯合主辦的2025年度上市公司卓越ESG價值榜頒獎盛典在港舉行。來自香港特區政府、行業協會、上市公司、投資機構等上百位與會嘉賓出席。香港商報董事總經理戴傑、香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂等多位領導參會並致辭。

會上公佈了2025年度上市公司卓越ESG價值榜獲獎公司及企業家名單，並發佈港股ESG百強榜與香港商報·港股ESG100指數。雲工場科技控股有限公司（02512.HK）在一眾參選公司中脫穎而出，最終斬獲「ESG卓越影響力企業」獎項。

榮膺「ESG卓越影響力企業」大獎，卓越ESG實踐構建長期競爭優勢

2025年度上市公司卓越ESG價值榜系列活動將「以責任為錨，赴價值藍海」作為主題，聚焦企業在環境、社會與治理領域的卓越實踐，遴選把負責任的發展理念內化為戰略「壓艙石」和行動「定盤星」的傑出企業與人物，助力企業以卓越ESG實踐構建長期競爭優勢，穿越週期波動，駛向更廣闊、更可持續的價值新藍海。

年度上市公司卓越ESG價值榜以「戰略治理力、環境友好度、社會責任感、價值共創性、創新引領力、可持續發展」六大維度為核心評判體系，在組委會和主辦機構推薦的基礎上，綜合入圍公司及專業諮詢機構提供的客觀指標和主觀指標兩大數據指標計分。結合嚴謹的數據分析、企業調研與科學的評價指標，全面評估企業在ESG戰略融合、綠色技術應用、減排目標落實、社會包容推動以及治理透明度等方面的綜合表現。

經過報名初審、數據采集調研、專家顧問團評審和組委會定榜等環節，最終產生2025年度上市公司卓越ESG價值榜企業獲獎名單。雲工場科技（02512.HK）榮膺這一重量級獎項，不僅是對其將可持續發展理念深度融入企業基因的戰略認可，更是對其作為新型數字基礎設施服務商，引領行業綠色變革、踐行社會責任的卓越影響力的高度褒獎。

作為港股市場「邊緣雲第一股」，自2013年成立以來，雲工場科技始終致力於為客戶提供高效、可靠的IDC解決方案服務，並取得了顯著成績。過去三年，即從2021年至2023年，雲工場科技的營收持續增長，分別達到了人民幣4.64億元、5.49億元和6.96億元，年複合增長率高達22.4%。2024年，公司實現營業總收入7.17億元，同比增長2.83%。

目前，雲工場科技的IDC業務已覆蓋中國20個省份的40個城市，形成了廣泛的市場覆蓋和強大的品牌影響力。

打造綠色數據中心，賦能數字世界的低碳未來

綠色算力，是算力的綠色低碳追求，也是算力高質量發展的重要目標。數據中心作為數字基礎設施的核心，其能耗和碳排放問題日益凸顯。打造綠色數據中心，已成為推動數字經濟高 質量發展、實現「雙碳」目標的必然選擇。

作為領先的定制化雲基礎設施與解決方案提供商，雲工場科技深刻認識到數據中心作為數字經濟「引擎」的能源消耗與環境影響。綠色數據中心不僅是節能減排的責任擔當，更是提升企業核心競爭力、實現可持續發展的戰略選擇。雲工場科技致力於將綠色理念貫穿數據中心規劃、建設、運營的全生命週期，打造高效、低碳、安全、可靠的綠色數據中心，為數字經濟發展注入綠色動能。

2024年7月，無錫市高新區、海東工業園區、雲工場科技三方簽署共建綠色算力零碳產業園戰略合作協議。雲工場科技與無錫政府、海東工婁園區合作重點圍繞支持青海算力產業發展，助力人工智能同產業融合，全力構築起賦能千行百業的模型應用高地，在信息基礎設施建設、數字社會構建、數字政府建設、數字生態營造、數字科技創新等方面開展深度合作，共建千卡級算力集群項目，形成零碳產業集聚競爭新優勢，全力打造國內一流的綠色低碳循環高科技產業園區。

積極投身社會公益事業，展現企業公民的責任與擔當

多年來，雲工場科技積極開展公益慈善及社區共建工作，促進商業價值與社會價值共創共享。雲工場科技高度重視教育對社區發展的重要作用，設立無錫太湖人才獎金助力教育發展。該獎金主要用於獎勵江南大學物聯網工程學院和西安交通大學電子與信息學院的優秀學子，並重點面向計算機科學與技術專業的學生旨在激勵他們在技術領域持續深耕，推動行業的可持續發展與創新突破。

2024年8月18日，雲工場科技「薪火相承，讓愛傳遞」助學行動走進貴州省畢節市納雍縣百興鎮劉家寨村，開展實地家訪和愛心助學活動。此次活動共對15名江蘇海洋大學的學生進行資助，助學資金將被用於幫助成績優異的學生順利完成大學學業。該活動體現其對社會公益事業的關注和支持，展現勇於擔當的良好企業形象。

2025年11月26日下午，香港新界大埔區宏福苑發生火災，災情牽動人心。雲工場科技密切關注災情進展，通過大浦宏福苑援助基金（香港）啟動緊急響應，宣佈將捐贈200萬港幣，用於受災居民過渡安置、生活物資補給及災後社區恢復工作。

雲工場科技將自身的發展，深深植根於對社會價值的貢獻之中，積極投身於公共事業與社會活動，展現作為企業公民的責任與擔當，力求傳達向上向善的正能量。

