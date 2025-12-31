天數智芯今起正式招股 以硬實力築牢國產AI算力標桿

香港, 2025年12月31日 - (亞太商訊) - 在人工智能、大模型及高性能計算需求不斷攀升的背景下，算力基礎設施的重要性不斷提升。作為 AI算力核心載體，GPU市場正處於快速擴張週期，尤其在國產替代與技術自主可控趨勢推動下，國產通用GPU企業迎來了前所未有的關鍵發展窗口期。

12月30日，國內通用GPU領軍企業天數智芯(9903.HK)正式啟動招股，公司預計將於1月8日正式登陸港股市場，成為該領域首家邁向公開市場的標桿企業，也標志著天數智芯即將踏上發展新階梯，為資本市場注入國產AI算力成長的新故事。

多項「首家」搶佔戰略高地 實力鑄就行業標桿

在人工智能與數字經濟深度融合的時代，算力已成為驅動產業變革的核心引擎。作為國產通用GPU賽道的領軍者，天數智芯以自主研發的硬核技術為支點，用多項「行業第一」打破國外壟斷，撬動千行百葉的智能化升級，為中國算力基建注入了自主可控的創新動能。

自2018年啟動通用GPU芯片設計以來，天數智芯便以「服務國家戰略」為使命，始終堅持自主研發通用GPU核心技術，用實打實的成績打造國產通用GPU標桿地位。作為國內首家開展通用GPU自主研發的企業，天數智芯在2021年就發佈首款產品「天垓 Gen1」，實現了我國通用GPU芯片「從0到1」的重大突破；隨後，2021年「天垓 Gen1」的量產、2022年智鎧Gen 1和Gen1X的發佈與量產，更使得天數智芯成為中國首家實現推理與訓練通用GPU芯片量產的企業，再度鞏固了行業領先優勢。

多項「首家」的背後，是天數智芯長期對技術投入的堅持。截至2025年6月30日，公司的專業研發團隊由超過480名員工組成，多名核心成員來自AMD、英偉達等國際巨頭，平均擁有超20年行業經驗。2022年至2024年，天數智芯研發開支分別為人民幣456.6百萬元、人民幣615.9百萬元、人民幣772.8百萬元，持續支撐產品性能提升與技術突破，強化技術壁壘。

不僅如此，天數智芯在生態構建上同樣走在行業前列。早在2019年，公司便啟動了DeepSpark開源社區建設，匯聚400+算法模型，覆蓋主流AI框架，通過標準化接口降低行業適配成本。「硬件+軟件+生態」的全棧佈局，使天數智芯在國內GPU發展進程中佔領絕對先機。截至2025年，公司產品已在多個關鍵行業應用，服務超450個AI模型，真正實現了技術落地與商業價值的結合。

出貨量持續翻倍增長 市場落地驗證前沿技術能力

得益於差異化競爭優勢，天數智芯的客戶數量快速增長。招股書數據顯示，2022年至2024年，天數智芯客戶數量從22家躍升至181家，實現「三級跳」。截至2025年6月30日，公司已為來自雲計算服務供應商、AI模型開發商、研究機構及電子、半導體、製造及消費互聯網等多個領域的企業的超290名客戶提供服務，並在金融服務、醫療保健及運輸等重要行業促成逾900項部署及應用，充分彰顯了產品的廣泛適用性與市場落地能力。

與此同時，天數智芯的出貨量也同步攀升，通用GPU產品出貨量由2022年的7.8千片增至2024年的16.8千片，以及2025年6月30日止六個月的15.7千片，三年內翻倍增長。

聚焦到財務表現上，天數智芯也同樣亮眼。數據顯示，2022年至2024年，公司營收分別達人民幣189.4百萬元、人民幣289.0百萬元、人民幣539.5百萬元，復合年增長率高達68.8%。同時，截至2025年6月30日止六個月，天數智芯收入同比增長64.2%達人民幣324.3百萬元，盈利路徑清晰，成長勢頭強勁。

在全球AI算力產業競速突圍的賽道上，天數智芯的上市不僅是企業發展的重要里程碑，更為國產GPU產業提供了示範性樣本。未來，天數智芯將繼續以全棧自研技術為根基、開放生態為紐帶、場景落地為抓手，借助資本市場力量，持續加大研發投入，深化軟硬件協同與生態建設，推動中國通用GPU產業邁向更高水平的自主可控與高質量發展。

