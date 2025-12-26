EB5 United 突破700+ I-526E核准案，鞏固鄉村EB-5後RIA時期領導地位

佛羅里達州邁阿密, 2026年1月1日 - (亞太商訊) - EB5 United欣然宣布，其在農村優先處理機制下獲批的I-526E申請已突破700件，創下EB-5產業《移民法規修訂案》(RIA)實施後最亮眼的績效紀錄之一。此里程碑達成距公司於2025年8月27日宣布突破600件核准僅三個月，進一步彰顯其在鄉村EB-5專案領域的領導地位，以及美國公民及移民服務局（USCIS）依據2022年《EB-5改革與誠信法案》（RIA）實施的優先處理機制成效。

自2022年起，EB5 United已贊助三項農村TEA EB-5項目及一項後RIA時代的城市高失業率地區(HUA)項目。美國公民及移民服務局的審核結果清晰展現了農村類別投資者享有的處理優勢。2022至2025年間，該公司於農村項目1取得72項核准，平均處理時間為9.7個月（最短核准：2.8個月）； 鄉村項目2獲批409件，平均耗時8個月（最短審批：2.7個月）；鄉村項目3獲批224件，平均耗時11.9個月（最短審批：1個月）。相較之下，城市高失業率地區項目迄今僅獲批6件，平均耗時28.6個月。

美國公民及移民服務局（USCIS）的請願批准速度在2025年顯著提升。今年EB5 United多數核准案於五個月內完成，部分2025年8月提交的投資者更在90天內獲批！自2022年《農村投資法案》生效以來，透過EB5 United平台審理的農村I-526E申請中，76.88%於12個月內獲批。

「當前優先處理的鄉村項目所展現的審核效率堪稱空前絕後。從業十三載以來，我從未見過I-526或I-526E申請的平均審核期低於兩年，更遑論五個月。欣見美國公民及移民服務局今日將EB-5計劃列為明確優先項目。」EB5 United全球銷售總監布倫南·西姆表示。

關於EB-5計劃

EB-5移民投資計劃創立於1990年，旨在吸引外資透過創造就業機會促進美國經濟增長。該計劃允許外國公民對符合資格的美國新創或現有商業企業進行投資，只要創造10個美國就業崗位即可獲得綠卡。EB-5投資者及其家屬將取得永久居留權，可在美國境內任何地區生活與工作。單筆EB-5投資可使主申請人、配偶及未滿21歲未婚子女全員取得綠卡。

關於EB5 United

EB5 United是EB-5投資者的普通合夥人及受託機構。自2011年以來，EB5 United已協助逾2,000名投資者為其家庭成員取得超過3,000張綠卡。該機構與業界頂尖網絡及律師合作，確保投資者在資金來源審查方面獲得最優待遇。

聯絡方式

+1 424 265 9778

contact@eb5united.com

消息來源：EB5United

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network