吉因加啟動港股IPO：AI驅動全鏈條精準醫療 構築差異化技術壁壘

香港, 2025年12月30日 - (亞太商訊) - 在全球科技革命與醫療健康需求加速升級的雙重驅動下，精準醫療正成為各國競相布局的戰略性創新高地。近日，中國領先的精準醫療企業 —— 吉因加科技（紹興）股份有限公司（下稱「吉因加」或「公司」）正式向港交所主板提交上市申請，擬赴港 IPO，標誌著公司邁向資本化發展新階段，也將進一步推動中國精準醫療產業高質量發展。

深耕精準醫療領域多年，吉因加以 AI 與臨床價值洞見深度融合為核心，逐步構建清晰而穩固的差異化競爭優勢。作為中國少數將 AI 能力深度嵌入生物標誌物全價值鏈核心環節的企業，吉因加依托自主研發的多組學技術平台，已成功打造出業內唯一覆蓋從多組學生物標誌物及靶點發現、驗證、產品開發至商業化落地的完整鏈條。

三大核心業務協同並進，構建全鏈條服務體系

吉因加圍繞精準醫療核心需求，形成業務架構清晰的三大核心業務板塊 —— 精準診斷、藥物研發賦能及臨床科研與轉化，構建價值共創、協同增收的業務閉環。

其中，精準診斷解決方案以新一代定序（NGS）技術及多組學分析的創新臨床應用為核心，聚焦腫瘤、感染性疾病、器官健康等關鍵疾病領域，為醫療機構提供端到端解決方案。

根據灼識諮詢數據，公司推出的「吉因加吉智 ® 號」，是業內首個自動化診斷平台，也是中國首個集成了 AI、大數據和物聯網技術的智能分子診斷系統，實現從樣本進樣至報告生成全流程「無人值守」，已在國內多家頂尖醫院部署，顯著提升了檢測通量並縮短了交付時間（TAT），為中國分子診斷領域樹立了新的行業標桿。

同時，該解決方案配套了覆蓋高價值臨床需求的全維度產品組合。例如，在腫瘤領域，吉因加推出了包括用於精準治療指導的伴隨診斷（CDx）檢測組合、用於復發風險評估的 MRD 監測工具，以及基於公司自主研發的 GM-seq 甲基化技術的 MCED 產品。

根據灼識諮詢資料，公司的 MRD 檢測產品是中國首個進入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序的同類產品，確立了公司在 MRD 商業化領域的顯著先發優勢。此外，其 MCED 檢測產品在性能方面已達到國際領先水平，具備廣闊的臨床應用前景與市場推廣潛力。

於藥物研發賦能板塊，吉因加主要為全球製藥企業提供覆蓋藥物開發全生命週期的服務，包括生物標誌物與靶點的發現與驗證、患者入排檢測、CDx 聯合開發，以及基於計算機模擬的虛擬臨床試驗等，服務範圍覆蓋小分子藥物、單克隆抗體和細胞與基因治療等多元療法開發領域。依托自研大模型及高質量臨床資料庫，公司能夠高效識別與疾病進展、治療反應相關的分子靶點，顯著提升新藥研發效率。

臨床科研與轉化板塊則構成吉因加技術創新的「孵化器」。透過 AI4S 科研服務平台，吉因加為科研機構與臨床研究中心提供從多組學數據獲取處理、AI 驅動分析建模，再到臨床轉化的全鏈條支持，重點聚焦腫瘤、心腦血管及神經系統等複雜疾病領域，加速科研成果向臨床應用轉化，助力核心技術迭代與新產品研發。

三大核心業務協同發力，使吉因加構築起以 AI 多組學為核心的精準醫療生態系統，透過臨床診斷持續沉澱高質量數據資產，推動算法迭代提升診療能力；通過科研合作拓寬臨床認知邊界，形成持續演進的自學習系統，進而驅動全產業鏈條價值複合增長，不斷鞏固其在 AI 賦能精準醫療領域的領先地位。

商業化落地顯著盈利能力持續改善，長期成長空間值得市場期待

得益於三大業務板塊的協同發展，吉因加近年來商業化落地成果顯著。目前，公司已累計服務全國 1,000 餘家醫院，當中包括 30 家中國百強醫院，並與 200 餘家製藥企業及 500 餘家臨床研究機構建立穩定合作關係。

廣泛且深入的合作關係，不僅驗證了公司技術與產品的臨床價值和商業可行性，更構建了強大的行業資源壁壘，為公司的營收增長與長期穩健發展奠定了堅實基礎。根據灼識諮詢數據，以 2024 年營業收入計，吉因加在中國精準診斷解決方案市場排名第三，穩居行業頭部陣營。

從財務表現觀看，吉因加近年業績呈現階段性波動特徵，具體來看，2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年上半年，公司營業收入分別為 18.15 億元、4.73 億元、5.57 億元及 2.85 億元；同期，公司期內淨利潤分別為 3.72 億元、5,412.70 萬元、-4.24 億元及 - 4.14 億元。

需要指出的是，2022 年公司收入包含特殊時期的一次性業務貢獻；剔除該因素後，其收入結構已穩步回歸至三大核心業務板塊，並自 2023 年起保持持續增長態勢，且主營業務盈利能力持續改善。而財務報表中出現的大额虧損，主要系投資人公允價值變動等非經營性損益所致，並非主營業務的經營性盈虧，不影響公司核心業務的基本面與健康發展態勢。

從資本市場維度來看，精準醫療作為生物科技與臨床醫學深度融合的黃金賽道，正受益於技術迭代加速、臨床需求剛性釋放及政策紅利持續加碼等多重因素，已成為一、二級市場關注的焦點領域之一。

吉因加憑藉 AI 賦能的全鏈條技術布局、三大協同互補的業務板塊及深厚的行業資源積累，已成為中國精準醫療行業的領先企業。隨著赴港 IPO 進程的推進，公司有望借助資本市場的力量，加速研發投入與全球化拓展，推動其從「技術領先者」向「商業領跑者」躍遷，其長期成長空間與投資價值，值得市場持續關注。​

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network