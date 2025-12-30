CBL International完成深圳小漠港首次LNG加注 助力比亞迪海運脫碳

吉隆坡, 2025年12月30日 - (亞太商訊) - 2025年12月30日，CBL International Limited（納斯達克代碼：BANL）（「公司」或「CBL」），萬利集團（「萬利」或「集團」）的上市主體，今日宣布已通過實體供應商，在深圳小漠港完成了該港口的首次液化天然氣（LNG）加注，助力比亞迪海運脫碳。此次加注得益於與中國海洋石油集團有限公司（「中國海油」）的緊密合作，中國海油為該港口的此次首航加注作業提供了支持。

這一里程碑事件具有重要的戰略意義，它不僅拓寬了CBL的收入來源，還將其可持續燃料供應範圍從現有的生物燃料產品組合擴展至LNG領域。在全球航運業加速脫碳的背景下，LNG作為主流的船用清潔能源，可顯著降低約20%的溫室氣體排放，並實現硫氧化物和顆粒物近乎零排放，同時節約燃料成本約25%-30%。此舉旨在支持海運業向更清潔的能源解決方案轉型，以順應《歐盟海運燃料法規》（FuelEU Maritime）及國際海事組織（IMO）2030/2050目標等法規要求。

「這是我們邁向成為綜合性船用能源服務合作夥伴之旅的戰略一步，」 CBL International 董事長兼首席執行官謝威廉博士表示： 「感謝比亞迪和中國海油的信任與合作。」

CBL International 是全球值得信賴的船舶燃料加注服務商，為全球前十二大集裝箱班輪公司中的九家提供服務。公司在協調複雜燃料物流交易方面的專業能力，凸顯了其在不斷演變的船用能源領域作為專業服務合作夥伴的價值主張。



圖片說明：CBL International在深圳小漠港為比亞迪完成該港口首次LNG加注作業。

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務，遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋65個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證，以及EcoVadis銀牌評級。

如欲瞭解更多信息，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。

