國泰君安國際獨家保薦迅策科技 助力大模型Data Agent第一股登陸港交所主板



香港, 2025年12月30日 - (亞太商訊) - 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作為獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬薄管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力深圳迅策科技股份有限公司（「迅策」，股份代號：3317.HK）于香港聯合交易所主板正式掛牌上市。迅策此次上市，標誌著港股市場迎來了以实時數據基礎設施及分析為核心業務的「大模型Data Agent第一股」，不僅為迅策開啟了國際資本市場的全新篇章，也彰顯了國泰海通集團精准發掘並賦能新一代信息技術領軍企業的卓越能力。 （國泰君安國際投行團隊出席上市儀式） 本次發行最終定價為每股48港元，公司全球發售共2,250萬股H股，基礎發行募集資金規模約10.8億港元，超額配售權完全行使後預計總集資額將達約11.3億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達約3.1倍，香港公開發售認購倍數達約7.2倍。在市場波動中，本次發行獲得了國際及本地投資者的熱烈追捧，充分反映了全球頂尖資本對中國數據智能賽道高成長性企業長期價值的堅定信心。 項目執行過程中，國泰君安國際憑藉對數據科技產業的深刻洞察和高效的跨市場執行能力，協助迅策科技在3個月內順利完成從遞交H股上市申請到成功在港交所掛牌的全流程。項目團隊深度挖掘公司作為「大模型Data Agent第一股」的獨特投資敘事，聚焦其雲原生統一实時數據平台的技術壁壘及從金融垂直領域向多行業成功複製的平台化擴張潛力，開展了系統、精准的市場推介。 此次發行成功引入了包括中視金橋（00623.HK）、Alphahill基金、富策控股、Infini基金、薔薇香港、雲鋒基金、Cithara基金、Factorial及Joy Mobile在內的九家高品質基石投資者。基石投資者合共認購約3,957萬美元（約3.078億港元）股份，約占本次發售股份的28.5%。此次基石陣容多元，涵蓋了中資產業資本及知名外資基金，不僅體現了不同類型投資者對公司商業模式的一致看好，也為上市後股價的穩定提供了有力支撐。 迅策的成功上市，是國泰海通服務科技創新的又一典範之作。該項目的完成，不僅助力一家具有稀缺技術平台價值的中國企業對接國際資本市場，也向全球投資者展現了中國在數據智能與AI應用領域的創新活力。 關於深圳迅策科技股份有限公司 迅策是中國領先的实時數據基礎設施及分析解決方案供應商。公司成立於2016年，總部位於深圳，並在北京、上海、杭州及香港設有分支機搆。公司以自主研發的雲原生統一數據平台為核心，為全行業企業提供從數據獲取、清洗、管理到分析與治理的全鏈路实時信息技術解決方案，其系統可部署于客戶自主管理的雲端或本地環境。公司從對數據实時性、準確性要求最為嚴苛的資產管理領域切入並建立領先優勢，服務超過百家總部級核心金融機構。在此基礎上，公司成功將其模組化、可拼裝的解決方案橫向複製到電信、城市管理、金融服務等多個行業，實現了從「金融專家」到「跨業能手」的戰略轉型。截至2025年上半年，來自資產管理以外的多元化行業收入占比已超過50%，展現了強大的跨行業擴張能力和增長潛力。 關于國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



