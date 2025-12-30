重磅敲鑼！臥安機器人（6600.HK）加冕AI具身家庭機器人第一股 引領行業新發展

香港, 2025年12月30日 - (亞太商訊) - AI浪潮席捲全球，疊加老齡化與消費升級的長期趨勢，家庭機器人行業在具身智慧技術日新月異的發展下正加速邁向全場景智慧服務新階段。技術突破、需求爆發與多元競爭格局，共同催生出一條黃金賽道。

立于時代潮頭，臥安機器人今日正式于香港聯交所上市，加冕"國內AI具身家庭機器人第一股"。臥安機器人本次IPO共計發行22,222,300股 H 股，其中香港公開發售獲254.5倍認購，國際發售獲8.9倍認購。尤為矚目的是，公司成功引入包括高瓴、Cithara、無極資本、中國東方等在內的九家頂尖機構作為基石投資者，合共認購超7億港元，基石陣容強大。

從招股熱烈反響到上市鐘聲敲響，背後是資本市場對臥安機器人所處賽道價值與公司自身競爭力的雙重認可。

技術產品雙硬核：全場景矩陣+核心專利構建競爭優勢

臥安機器人作為全球稀缺的具身機器人領軍企業，聚焦運動機器人、陪伴機器人、人形機器人三大黃金賽道，以差異化定位開闢行業新藍海。而且不同於多數企業紮堆To B領域探索商業化，臥安機器人憑藉前瞻性佈局與深厚技術積澱，已實現核心賽道的規模化落地與驗證。

產品方面，臥安機器人已經打造了覆蓋增強型執行機器人、感知與決策系統的全品類產品矩陣，深度適配智慧操控、家務勞動、養老護理、運動陪伴等多元家庭場景。臥安機器人自主研發的AI網球機器人Acemate作為全球首款能夠真人對打的網球機器人，與宇樹科技雙足機器人Unitree R1、Figure AI家務機器人Figure 03一同上榜美國《時代》雜誌"2025年度最佳發明"榜單。臥安機器人在柏林IFA展會上發佈的全球首款本地部署大模型的AI陪伴機器人Kata Friends，一舉斬獲Best in IFA Next和Best in Emerging Tech兩項創新大獎，證明了其在情感交互技術上的領先性。

值得一提的是，作為中國的Figure，臥安機器人計畫於2026年1月推出首款人形家庭機器人H1，重點覆蓋衣物分類整理、餐後餐具清洗收納、輔助備餐等高頻生活場景，這款新品是臥安機器人十年來沉澱的具身智慧技術的集大成之作，以硬核科技全力兌現家庭勞動力解放的終極願景。

技術則是臥安機器人構建核心競爭力的基石。公司自主掌握機器人定位與環境構建、AI機器視覺控制、分佈式神經控制網路三大核心技術棧，通過各技術模組協同作用，實現毫米級精准定位、毫秒級物體識別及自主學習決策能力，讓機器人能精准匹配家庭多樣化服務需求。從AI網球機器人、AI陪伴機器人到人形家務機器人，公司構建的以智能家庭機器人產品為核心的生態系統正在不斷完善。

從技術到市場，從產品到生態，臥安機器人以"技術創新+場景深耕"雙輪驅動，持續強化在具身機器人領域的先發優勢，已經成長為家庭智能生態賽道中極具成長潛力的領軍者，構建起難以複製的競爭壁壘。

需要指出的是，取得這些成績的背後離不開持續的研發投入與人才儲備。截至2025年12月11日，臥安機器人研發人員達278人，占員工總數的43.4%，形成了一支專業過硬的研發團隊；2022年至2024年，研發開支複合年增長率達34.7%，由此累計擁有311項專利（含56項發明專利），覆蓋核心技術、產品設計等關鍵領域，形成堅實的知識產權保護體系，為產品迭代升級提供不竭動力。

全球化佈局成效顯著：千萬用戶生態+穩健業績增長

在強大的技術實力之外，覆蓋全球多國的全渠道銷售及分銷網絡亦是臥安機器人的核心競爭力之一。

根據資料，臥安機器人以"SwitchBot"、"Acemate"品牌直面全球消費者，產品銷往全球逾90個國家和地區，主要為日本、歐洲及北美，於世界各地逾2000家線下零售店可供購買，線上則與亞馬遜（AMZN.US）等國際知名零售商建立穩定合作，此外公司亦佈局有自營網站的DTC渠道。

用戶數據層面，截至2025年12月11日，臥安機器人的SwitchBot App全球累計註冊用戶超356萬名，連接設備總數突破1080萬台，其中55.9%的註冊用戶已連接兩款及以上產品，充分體現了產品生態的高粘性，形成"產品優化-用戶認可-數據反饋-再優化"的良性循環。

領先的技術、優異的產品力以及扎實的市場佈局在業績層面亦得到了印證。

資料顯示，2022至2024年，臥安機器人的收入從2.75億元增長至6.10億元，複合年增長率達49.0%；2025年上半年收入3.96億元，同比增長44.10%，增長勢頭持續強勁。

盈利也在能力持續改善，2022年至2024年及2025年上半年的毛利率分別為34.3%、50.4%、51.7%、54.2%，主要系已確立核心優勢的家庭系統產品類別的銷售額持續增長、產品組合持續優化及高利潤率新產品成功上市。

與此同時，臥安機器人2025年上半年的淨利潤實現扭虧為盈，增至2790.3萬元，經調整EBITDA則在2023年就已實現盈利，業務可持續性與盈利品質得到充分驗證。

結語

當前，全球機器人行業正迎來加速增長的黃金期，市場滲透率持續攀升，整體規模不斷擴容。根據弗若斯特沙利文的資料，2022年至2024年全球家用機器人市場規模從2133億元（人民幣，下同）增長至2577億元，複合年增長率9.9%，預計到2029年市場規模將增至4365億元，2024年至2029年的複合年增長率為11.1%。

與此同時，行業內優必選（9880.HK）、越疆（2432.HK）、極智嘉-W（2590.HK）、雲跡（2670.HK）等企業已經登陸港股市場，宇樹科技、智元等同行亦在加速前行。海外方面，1X Technologies、Figure等同樣獲得大額融資，接入大模型。從同業企業披露的訂單以及收入趨勢亦可以看出，機器人行業正駛入發展快車道。

在此行業浪潮下，臥安機器人以"AI具身家庭機器人第一股"的鮮明定位成功登陸港股，完成關鍵資本佈局。借助本次全球發售募集的資金，公司將進一步夯實技術壁壘、豐富產品矩陣、拓展全球渠道，持續鞏固自身的核心競爭優勢。

根據發售公告，臥安機器人此次的募資用途明確：66.5%將用於提升研發能力，聚焦AI具身家庭機器人系統相關關鍵技術研發與產品開發，核心是機器人定位技術、AI機器視覺控制技術及邊緣計算技術、基於VLA模型的人形家務機器人技術等，以及建設高標準的機器人數據採集工廠，專門用於迭代和優化人形機器人的VLA模型；19.8%將用於拓展銷售渠道、擴大地區覆蓋範圍及提升品牌全球知名度。

展望未來，臥安機器人有望以此次上市為契機，依託智能家庭市場紅利，持續深化技術創新、加速新品落地進程、拓展全球市場版圖，賦能億萬家庭美好生活，在AI具身家庭機器人行業的發展浪潮中穩步前行。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network