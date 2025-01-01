國泰君安國際助力臥安機器人成功登陸香港聯交所主板



香港, 2025年12月30日 - (亞太商訊) - 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力臥安機器人（深圳）股份有限公司（「臥安機器人」，股份代號：6600.HK）于香港聯合交易所主板掛牌上市。 本次臥安機器人全球發售最終定價每股H股73.80港元，全球發售共22,222,300股H股（其中香港發售2,222,300股H股，國際配售20,000,000股H股），綠鞋前集資規模約為16.4億港元，為公司發展注入關鍵資本動能。此次發售也獲得了境內外機構投資者的踴躍認購，香港公開發售認購倍數254.5倍，國際配售認購倍數8.9倍。公司成功引入了包括高瓴、Cithara、無極資本、中國東方、Yield Royal、觀博資本 及 銳智資本 作為基石投資者，基石投資占比全球發售約42.68%，有效鞏固公司的資本基礎與市場信用，支持其在研發投入、產品矩陣擴張及海外渠道深化等關鍵領域進行持續的中長期投入。 在此項目中，國泰君安國際充分發揮集團境內外一體化平台優勢，憑藉貫穿全程的專業服務與高效執行，為臥安機器人提供了全方位的資本市場支援，展現了其在服務前沿科技企業方面的深厚實力。國泰君安國際在本專案中提供了涵蓋全流程的精准服務：在方案設計階段，緊密結合資本市場窗口與公司發展需求，完善發行方案與關鍵路徑，有效提升專案推進效率；在執行過程中，高效統籌公司、監管機構及仲介團隊，確保各關鍵節點高品質落地；在價值傳遞環節，圍繞公司構建智能家庭機器人產品生態系統的核心邏輯，精心組織投資者溝通，強化市場理解與預期管理；在發行定價階段，依託覆蓋廣泛的國際投資者網路與強大的分銷能力，有力支援訂單結構優化與定價效率提升。 繼人形機器人領域代表性專案優必選科技（股份代號：9880.HK）及協作機器人領域代表性專案越疆（股份代號：2432.HK）之後，臥安機器人（股份代號：6600.HK）的成功上市，標誌著國泰君安國際在具身智能及機器人產業鏈的資本市場服務中，已建立覆蓋「價值梳理—合規推進—全球路演—簿記定價—配售交割」的系統化執行能力，並形成從上市前融資到國際投資者觸達的一體化投行服務閉環。未來，國泰君安國際將繼續發揮跨境資本市場服務能力，助力更多中國科技企業借力香港國際金融中心，加速全球化佈局與高品質發展。 關於臥安機器人 臥安機器人成立于2015年。區別于傳統單體智能家居設備與普通家庭機器人，公司通過落地「家庭機器人系統」路徑，融合AI、機器人及物聯網技術，以決策智能中樞實現即時環境感知、多設備協作與邊緣智能處理，覆蓋智能操控、家務勞動、智慧管家、養老護理、安全防護及能源管理等多元家庭場景。作為全球家庭機器人系統行業的研發實踐者，公司擁有311項專利（其中56項發明專利），研發團隊占員工總數約43%。截至2025年12月11日，公司註冊用戶逾350萬，連接設備累計逾1,080萬台（約55.9%的註冊用戶連接兩款或以上產品）。產品銷往全球逾90個國家及地區，並在全球逾2,000間線下零售店可供購買。 關于國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



