美聯股份港交所掛牌上市：行業前三的工業預製鋼結構解決方案提供商 開啟資本市場新階段

香港, 2025年12月30日 - (亞太商訊) - 2025年12月30日，美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司（以下簡稱「美聯股份」）正式在香港交易所主板掛牌上市，標誌著公司完成登陸國際資本市場的重要一步，並由此開啟面向公眾投資者的全新發展階段。

此次成功上市，不僅是美聯股份發展歷程中的關鍵節點，也使工業預製鋼結構這一長期服務製造業的細分領域，首次以更為清晰的業務樣本進入資本市場視野。

作為一家聚焦工業領域的預製鋼結構建築解決方案提供商，美聯股份圍繞製造業廠房及工業項目建設需求，提供涵蓋設計優化、採購、製造及現場安裝在內的一體化分包服務。根據弗若斯特沙利文報告，按 2024 年收入計，公司在中國工業預製鋼結構建築市場中排名第三。

穩定的經營規模，構成上市後的基本盤

從經營表現看，美聯股份已形成相對穩定的業務規模。招股書披露，2022 年至 2024 年，公司收入分別約為 19.03 億元、14.53 億元及 15.23 億元人民幣，整體維持在十多億元水平。其中，預製鋼結構建築分包服務始終為核心收入來源，2024 年該業務實現收入約 12.41 億元人民幣，佔總收入的 81.5%，顯示出公司對工業預製鋼結構主業的高度聚焦。

在項目型業務特徵較為突出的背景下，公司盈利結構亦保持相對穩定。2022 年至 2024 年，美聯股份整體毛利率分別為 12.7%、14.8% 及 12.5%，核心分包業務毛利率長期維持在 13%–15% 區間，反映出公司在項目管理、成本控制及交付能力方面已形成較為成熟的運營體系。與此同時，招股書顯示，公司經營活動現金流表現穩健，流動性狀況良好，為業務持續推進和項目執行提供了必要的資金支撐。

工業建築長期邏輯清晰，海外業務成為增量補充

從行業層面看，工業預製鋼結構建築主要服務於製造業廠房及工業項目，其需求與製造業投資周期高度相關。隨著製造業向高端化、規模化及集約化方向演進，工業項目對建設效率、結構安全性及系統集成能力的要求不斷提高，預製鋼結構在工業建築中的應用具備較為明確的產業邏輯。

在深耕國內工業市場的同時，美聯股份亦逐步拓展海外相關業務。招股書披露，公司工業環保裝備業務的收入主要來自海外市場，該板塊收入由 2022 年的約 3,182 萬元人民幣增長至 2024 年的約 1 億元人民幣，同期毛利率提升至 18.9%。相關業務已覆蓋多個海外市場，並取得中、美、歐及加拿大等地認證，為公司跨區域項目執行及海外拓展奠定基礎。

以港股上市為新起點，推進工業建築長期佈局

完成在港交所的掛牌上市後，美聯股份正式進入公眾資本市場體系。結合招股書披露的發展方向，公司未來將繼續圍繞工業建築領域深化佈局，在鞏固工業預製鋼結構核心業務的同時，推動不同業務板塊之間的協同，並穩步推進海外市場拓展。

在製造業投資周期、工業建築升級及海外需求逐步釋放的背景下，美聯股份以多年項目積累、穩定的收入規模及逐步成型的海外佈局，構建起可驗證的業務基礎。隨著上市平台的搭建完成，公司在工業預製鋼結構這一細分領域的經營能力與發展路徑，將在更高透明度和更廣泛市場參與下持續推進。

