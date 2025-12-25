算力突圍時刻！累計5.2萬+出貨的量產王者天數智芯叩響港交所大門

香港, 2025年12月29日 - (亞太商訊) - 當大語言模型掀起全球算力軍備競賽，通用GPU作為「AI發動機」的戰略價值愈發凸顯。中國160萬片年出貨量的算力藍海，正呼喚自主可控的核心力量。近期，上海天數智芯半導體股份有限公司通過港交所聆訊，以硬核實力撐起中國通用GPU脊樑，成為這場國產突圍的中堅力量，這家手握5.2萬+出貨量與290 +客戶資源的企業，即將以資本新姿態角逐全球賽道。

全棧自主技術護航 鑄就算力產業標杆

自2015年成立以來，天數智芯始終堅守「全棧自主可控」的核心技術路線，十年磨一劍構築起不可複製的行業壁壘，其技術實力與產品價值更通過市場化成果充分驗證。公司從芯片架構、指令集到編譯器、函數庫的全鏈條核心IP自主研發，擺脫外部技術依賴，不僅契合國家算力安全的戰略需求，更成為國產通用GPU自主創新的標杆。

依託軟硬件一體化的全棧技術體系，公司打造了涵蓋通用GPU芯片、加速卡及定製化AI算力解決方案的產品矩陣，將自主硬件與專屬軟件棧深度融合，兼具生態友好性與廣泛適用性，實現「開箱即用」的優質用戶體驗，客戶只需進行極少的代碼重構或修改即可使用，大幅降低客戶應用部署門檻。

在性能與應用方面，公司產品表現突出。訓練產品「天垓」系列採用7nm先進工藝打造，作為國內首批量產的訓練通用GPU，單卡可支持參數規模約700億的大語言模型運行，集群部署時性能線性躍升且精度差異控制在0.6%以內；推理產品「智鎧」系列則針對整數計算單元與數據通路進行專屬優化，兼容主流量化算法與推理引擎，部分型號功耗可低至75W以適配邊緣場景。憑藉「先進工藝賦能性能+場景優化控制成本」的雙重優勢，產品兼具強勁性能與高性價比，贏得了市場的廣泛認可。

截至2025年6月30日，公司累計出貨量已超過5.2萬片，服務超290家跨行業客戶，在包括金融服務、醫療保健及運輸等重要領域實現超過900次部署與應用，商業化成果位居行業前列。

高研發精準賦能 商業化轉化提速

技術壁壘與財務韌性形成雙重護城河，揭開公司「穩健擴張」的底層邏輯。財務結構持續優化的同時，公司展現出強勁的增長動能：2022-2024年營收從1.89億元飆升至5.39億元，複合年增長率高達68.8%；2025年上半年收入3.24億元，同比激增64.2%，已完成2024年全年營收的60%，增長節奏持續提速；通用GPU產品毛利率從2022年到2024年穩定在50%左右；淨虧損率從2022年292.3%收窄至2024年165.4%，2025年上半年經調整淨虧損同比收窄16.7%，儘管因行業研發投入屬性還未能止損，但盈利路徑愈發清晰。

在資金使用效率上，天數智芯同樣表現亮眼。公司研發投入始終保持高強度加碼，研發費用從2022年4.57億元持續增至2024年7.73億元，兩年間增長69.1%；與此同時，研發成果的商業化轉化成效顯著，營業收入從2022年1.89億元快速攀升至2024年5.40億元，兩年增長185.7%，營收增速遠超研發費用增速，推動研發投入占比從241.1%穩步降至143.2%。

高效的資金運用，讓每一分研發投入都轉化為實實在在的量產能力與市場競爭力：「天垓」系列訓練型GPU和「智鎧」系列推理型GPU總計五次產品迭代，均順利實現「研發 - 量產 - 商業化」的完整閉環，未出現技術落地或市場驗證的斷層；更值得關注的是，從2021年天垓Gen1推出到2024年Gen3成功量產，既印證了研發團隊深厚的技術沉澱與高效的執行能力，也彰顯出「持續研發投入+快速商業化反饋」的穩健經營作風，為長期技術競爭與盈利突破奠定了堅實基礎。

在國產化率預計將從2024年3%向2029年37.9 %衝刺的賽道上，作為唯一實現訓練及推理全場景量產的企業，天數智芯可對標全球GPU企業成長曲線，疊加5.2萬片出貨量構建的規模優勢，成為資本市場稀缺的「技術+量產」雙驅動標的。

募資明確戰略規劃 展現清晰成長路徑與價值預期

如果不出意外，天數智芯將會在2026年1月登陸香港資本市場。此次赴港上市不僅是公司發展歷程中的重要里程碑，更彰顯了國產自主通用GPU企業邁向資本化、加速規模化發展的堅定步伐。作為國內通用 GPU 賽道的「量產先鋒」，天數智芯此次IPO的募資規劃盡顯戰略定力，為投資者勾勒出清晰的成長藍圖

本次IPO，天數智芯已就募集資金用途作出明確戰略規劃：約80%將用於研發公司的產品及解決方案，包括在未來五年內投入通用GPU芯片及加速卡的研發與商業化進程、通過擴充研發團隊規模攻堅專有軟件棧研發，以及佈局AI算力一體化解決方案的技術突破；約10%將在未來五年內用於銷售及市場推廣，涵蓋海內外渠道拓展、品牌建設及重點行業滲透；約10%將作為營運資金及一般企業用途，為公司日常經營周轉及潛在戰略佈局提供穩定資金保障。​

清晰的戰略規劃，一方面能夠幫助公司精準聚焦核心技術研發，持續鞏固公司在通用GPU及AI算力領域的技術壁壘與競爭優勢，為產品迭代升級和商業化落地築牢根基；另一方面，通過系統化的市場投入，公司能夠加速市場份額拓展與品牌價值提升，夯實公司營運基礎，為長期穩定發展提供全方位支撐，彰顯公司深耕核心賽道、實現可持續增長的堅定決心，也為市場投資者展現清晰的成長路徑與價值預期。

生態開放合作共贏 上市賦能長期發展

算力競爭的終極戰場在生態。在生態構建方面，天數智芯積極踐行開放合作理念，通過跨技術棧的戰略協同，與行業核心參與者建立了穩固的合作關係，合作版圖廣泛覆蓋x86、ARM及RISC-V架構的CPU製造商，支持OAM、PCIe及高密度整合系統的服務器廠商，及主要操作系統及雲服務提供商。

通過友商的深度合作，天數智芯能夠持續提升核心技術研發能力，精準開發特定場景的定製化解決方案，同時進一步拓寬平台兼容性。這種「技術持續創新+生態系統拓展」的雙輪驅動模式，使公司能夠精準把握通用GPU市場的增長機遇，實現規模化發展與核心競爭力提升的雙向賦能。

從行業發展前景來看，中國通用GPU市場正處於高速擴張的黃金賽道。根據弗若斯特沙利文數據顯示，2024年的出貨量達到1.6百萬片，2022年至2024年的複合年增長率高達72.8%。未來增長勢頭依舊強勁，預計2025年至2029年期間，市場出貨量將以33.0%的複合年增長率持續攀升。行業的快速發展，為中國自主通用GPU企業提供了廣闊的發展機遇。

秉持長期主義發展理念，天數智芯憑藉深厚的技術積澱、持續的研發創新實力及精準的市場戰略佈局，已在通用GPU領域內牢固建立起顯著競爭優勢，鑄就了穩固的行業領先地位。此次赴港上市，將成為公司打通國際資本市場融資渠道、加速技術迭代與提升全球品牌影響力的重要里程碑。未來，公司將繼續深耕通用GPU核心賽道，推動中國通用GPU行業突破「國產替代」的範疇，助力中國通用GPU產品在國際舞台綻放光彩。

