全球AGI第一股即將來襲！MiniMax過聆訊 以普惠之力撬動千億市場



香港, 2025年12月24日 - (亞太商訊) - 近年來，全球人工智慧行業經歷了一輪前所未有的快速擴張。作為行業發展的核心方向，通用人工智慧（AGI）正從實驗室走向產業化落地。與此同時，行業格局也迎來深刻的結構性變革，早期「百模大戰」的野蠻生長時代已然落幕，市場從數量競爭轉向質量競爭，行業集中度持續大幅提升。真正具備持技術實力、並已驗證商業化路徑的公司，正從過往的喧囂中脫穎而出。 在這場行業洗牌中，MiniMax 無疑是站到最後的核心玩家之一。作為全球僅有的四家具備全模態自研能力的企業，它憑借技術硬實力與高效商業化表現，成為AGI賽道的領軍者。12 月 21日， MiniMax通過港交所聆訊，距港股上市僅一步之遙，有望成為「全球 AGI 第一股」，為投資者提供參與AGI產業爆發的稀缺良機。 行業標杆：從「百模大戰」到「全球唯四」，技術護城河難以複製 MiniMax從其誕生之日起便帶著深刻的「AGI原生」基因。在行業普遍面臨「燒錢」質疑與短期變現壓力時，公司放棄短期流量玩法，選擇了一條更為艱難但上限更高的「技術驅動」之路。這份戰略定力，最終沉澱為堅實的技術護城河。 與從單一模態切入的大多數企業不同，MiniMax自創立以來即專注於拓展全模態能力，是全球最早全面佈局大模型研發的公司之一。這一選擇，使公司在行業仍聚焦單一模態時，就已提前進入真實世界智能的研發路徑。目前，MiniMax在文本、視頻和語音等多個領域均推出具有全球競爭力的大規模商用大模型成為包括OpenAI、Google在內的全球唯四全模態進入第一梯隊的公司，也是唯一一家創業公司，其稀缺性不言而喻。在權威測評中，其語音模型 Speech 02 力壓國際巨頭位列全球第一，視頻模型 Hailuo 02 在 Artificial Analysis 視頻評測中排名全球第二， 2025年10月新發佈並開源的文本模型 MiniMax M2 發佈即躋身全球前五、開源第一，成為首個躋身全球前五的中國開源大模型。。 更重要的是，MiniMax將技術重點放在可擴展性，其底層技術路線從一開始就圍繞著AGI長期演進方向而設計。公司通過算法創新，在顯著提升模型能力的同時，有效降低訓練和推理成本。同時，MiniMax並未將技術局限於演算法層，而是同步構建高度可擴展的AI基礎架構，能夠根據實際要求，在模型訓練和日常運行之間靈活調配算力資源，大幅提升整體資源利用率。 在算力成本持續高企的行業環境下，這種高度可擴展的技術體系，使MiniMax能夠在保持模型性能持續提升的同時，實現更低的邊際成本與更強的規模化交付能力，確保持商業可行性。也正因如此，其全模態模型得以在文本、語音、視頻等多個方向同步推進，而非被算力與成本所掣肘。以MiniMax M2為例，該產品推理速度是國際同行的近兩倍，而定價僅為其 8%，實現了性能與成本的最優平衡，真正踐行了「普惠 AI」的核心理念。 商業落地：已驗證的全球化增長飛輪 對AI公司而言，技術是否能夠轉化為可持續收入，是資本市場最核心的評判標準之一。MiniMax並未停留在技術想像階段，已構建起「模型即產品」的獨特商業模式，形成了覆蓋個人使用者、企業客戶與開發者的多元產品與服務體系，實現了技術領先向商業價值的高效轉化。 一方面，MiniMax通過AI原生產品矩陣服務全球使用者，付費模式涵蓋訂閱、應用內購買與增值服務，隨著模型能力提升，使用者付費意願與單用戶價值同步增長；另一方面，公司通過開放平臺向企業與開發者提供模型能力，API調用與定制化服務逐步形成規模化收入來源。 在 C 端市場，MiniMax 的自研全模態模型及 AI 原生應用已累計為來自超過 200 個國家及地區的逾 2.12 億名個人用戶提供服務。其旗下AI視頻創作平臺海螺 AI，憑藉電影級畫質與高效創作體驗，通過口碑自然傳播快速席捲全球，不僅積累了超10000名頂級AI藝術家/創作者生態，更與戛納電影節、上海國際電影節等國際節展，以及紐約大學藝術學院、中國傳媒大學等頂尖院校開展深度合作，聯合孵化眾多優質 AIGC 短片作品。根據灼識諮詢的數據，其海螺AI通過用戶的自然增長迅速成為全球最受歡迎的AI視頻創作平臺之一；Talkie／星野按截至2025年9月30日止九個月內平均月活躍用戶計為全球第二大AI原生交互平臺，其憑藉千萬級虛擬角色儲備與高擬真情感交互能力，在海外市場形成現象級傳播，成為眾多用戶的首選 AI 陪伴產品。在 B 端市場，公司開放平臺服務覆蓋全球100多個國家和地區的10 萬家企業客戶與開發者，日均處理超萬億 Token 請求，不僅接入阿里巴巴、騰訊、小米等國內巨頭，更獲得Google、亞馬遜、微軟三大國際雲廠商同步上線支持，B端毛利率高達 69.4%，商業化能力經受全球市場檢驗。 從 2023 年到 2025 年 9 月，MiniMax平均MAU從 310 萬飆升至 2760 萬，增長近 9 倍。更具說服力的是，其使用者增長主要依靠產品力驅動的自然增長與口碑傳播，而非高昂的買量。 得益於用戶規模的增長，MiniMax收入從2023年的346萬美元，增至2024年的3052萬美元，2025年前9個月，公司收入達到5344萬美元，已大幅超過2024年全年，同比增加174.7%，進一步證明了其「技術突破-產品體驗能力躍升 -使用者/客戶增長與付費意願提升-收入規模增長」的商業正循環已然成型。且其收入全為可持續性收入，截至2025年前9個月貿易應收款項周轉天數僅為38天，收入質量優異。 盈利方面， 2023年至2024年，MiniMax毛利率從-24.7%大幅優化至12.2%，並於2025年前9個月提升至23.3%，呈持續向好態勢。在收入大幅增長的同時，2025年前9個月公司經調整淨虧損僅小幅上升8.6%。這意味著公司每單位收入對應的虧損額大幅下降了60%，「虧損率」持續大幅收窄，意味其正式進入高品質、規模化的擴張軌道。這條從技術到收入的清晰路徑，為上市後的盈利路徑提供了堅實支撐。 展望未來，隨著AI對GDP的拉動效應逐步顯現，行業將迎來爆發式增長。而市場格局的持續集中，將使像MiniMax這樣已建立起技術、產品、商業化綜合壁壘的頭部玩家，獲得更大的市場份額與更強的定價權。MiniMax累計僅花費5億美元，就實現全模態全球領先，展現出極高的資本利用效率；賬上11億美元現金儲備可支持超53個月運營，上市並非為「輸血」而是進軍全球市場的「門票」。其全模態的技術積累具備高度複用性，可向更廣泛的場景遷移，持續享受行業增長紅利。在這場席捲全球的AI革命中，MiniMax的故事才剛剛開始，其未來表現值得市場持續高度關注。



