AEON信貸財務二零二五/二六年度首九個月淨利潤躍升28.1%至3.527億港元



香港, 2025年12月23日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公布截至二零二五年十一月三十日止九個月之業績（「二零二五/二六年度首九個月」或「報告期間」）。 於報告期間，儘管經濟環境複雜，集團展現了強大的營運韌性。集團收入錄得穩健增長，較二零二四/二五年度首九個月（「去年同期」）增加4.1%至1,358,100,000港元。隨著營運效率提升，支出對收入比率由去年同期的46.8%下降至44.3%。扣除減值虧損及減值準備前之營運溢利上升9.9%至712,900,000港元。在減值虧損及減值準備減少10.2%的支持下，報告期內的稅後溢利躍升28.1%至352,700,000港元（去年同期：275,300,000港元），每股盈餘增加至84.22港仙（去年同期：65.74港仙）。 在消費支出疲軟及市場信用違約率上升的情況下，集團採取審慎的貸款組合管理策略，優先考慮於擴大客戶群與信貸風險緩解之間取得平衡。集團有效的信貸風險監控及改善的信用評估模型，帶動資產質素持續改善，於二零二五年十一月三十日，信貸虧損佔客戶貸款及應收款項總額的百分比下降至4.0%。 與此同時，集團優化了其行銷策略，以提升其行銷推廣支出的效益。這包括完善其優惠定價機制以提高競爭力，以及針對特定客戶群推出策略性消費活動。此外，與商家在耐用消費品方面的策略合作，加上購買後的信用卡分期付款計劃，深受年輕族群的歡迎，越來越多的客戶積極使用這項服務。 集團亦持續優先投資於數碼化及安全強化，以改善客戶體驗。這包括在「AEON HK」手機應用程式（「手機應用程式」）中引入新的「更改密碼」按鈕、於電子商務交易以手機應用程式內身份驗證取代短訊一次性密碼通知，以及即將在手機應用程式中整合來自不同渠道的貸款申請。數據分析工具的進一步改善亦提高了行銷、信用評估和信用管理活動的有效性。 展望未來，集團的策略重心將是維持本地和線上交易量的持續增長，同時完善信用評估機制，以確保維持高質素的資產組合。將採取有針對性的活動和獎勵措施來擴大市場份額，特別是利用具競爭力的利率金融產品作為吸引信貸記錄良好的客戶的關鍵策略。此外，即將推出的一項重大舉措是啟動一個綜合獎勵積分平台，以促進AEON信用卡和合作商戶的無縫累積和兌換獎勵。此措施旨在提高信用卡使用率、提高顧客便利性並增強顧客忠誠度。 與此同時，營運效率及信用卡安全性將透過人工智能的加速集成以實現後台日常任務自動化、提高準確性及加強授權和詐騙檢測機制而持續提升。此外，集團致力於透過實施完全無紙化貸款流程、採用節能數碼支付解決方案及其他節能措施來減少碳足跡，從而最大限度地減少對環境的影響。 AEON 信貸財務董事總經理魏愛國先生表示：「儘管香港逐步的經濟復甦受到一定挑戰，集團在二零二五/二六年度首九個月的稅後溢利錄得卓越增長，對此我們深感欣慰。這反映了我們審慎的貸款組合管理策略及注重提升資產質素的成果。我們一直致力於提供卓越的信貸服務，以滿足不斷變化的客戶需求，並計劃通過提供創新和定製產品來擴大我們的客戶群。憑藉我們充裕的資金流動性、穩健的資產負債表及清晰的策略重心，我們有信心能夠應對市場挑戰，把握增長機遇，並為股東創造可持續的價值。」 關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900） AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1990年註冊成為香港有限公司，及後於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事金融業務，包括香港信用卡簽發、私人貸款、信用卡付款處理服務、保險中介業務，以及中國內地小額金融業務。 詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。



話題 Press release summary



部門 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

