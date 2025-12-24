「固本強基 專業賦能」：福壽園（01448.HK）祝啟銘斬獲「年度卓越董秘」彰顯價值共生之道

香港, 2025年12月23日 - (亞太商訊) - 在資本市場中，董秘是連接上市公司與投資者的核心紐帶，其專業能力直接關係到公司治理透明度、投資者信任度與市場價值傳遞效率。

2025年12月22日，國內領先的殯葬及生命科技服務提供者福壽園（01448.HK）再添榮譽--公司董秘祝啟銘先生成功斬獲格隆匯年度「金格獎」之「年度卓越董秘」稱號。這一榮譽不僅是對祝啟銘先生個人專業素養的高度認可，更折射出福壽園在行業轉型期堅守公司治理本質、持續優化投資者關係的堅實實力。

一、格隆匯年度「金格獎」揭曉：福壽園祝啟銘躋身「年度卓越董秘」行列

2025年12月22日，中國領先的全球投資研究平台格隆匯以線上形式舉辦「科技賦能·資本破局」主題分享會。作為活動的核心環節，格隆匯「金格獎」年度卓越公司評選榜單正式揭曉，其中「年度卓越董秘」獎項覆蓋港股、A股、美股三大市場的中國上市公司，最終愛爾眼科吳士君、福壽園（01448.HK）祝啟銘、海信家電張裕欣等8位董秘（按公司首字母順序排列，排名不分先後）憑藉突出的年度表現脫穎而出。

這一獎項的分量，源於主辦方格隆匯的行業權威性。成立於2014年的格隆匯，前瞻的提出「全球視野，下注中國」理念，覆蓋港、美、A三大市場，該平台專注為投資者與企業提供一站式投資融資服務，旗下產品矩陣完善，行業公信力突出。

作為格隆匯核心評選IP--「金格獎」已連續舉辦6年，這一個在境內外資本市場權威且有影響力的評選，見證了中國企業的資本成長。而區別于普通商業獎項，其以「打造投資圈最具參考價值榜單」為目標，採用「定量資料+專家評審」雙維度體系：定量考核信息披露、股權管理等硬性指標；定性由資深分析師、機構投資者等組成評審團，評估公司治理、股東價值維護等軟性能力。這套嚴謹的評選機制，使「年度卓越董秘」成為衡量董秘專業能力的行業標杆準則之一。

「年度卓越董秘」獎項的設立，並非單純表彰董秘的行政事務能力，更旨在凸顯其作為上市公司「資本市場外交官」「投資者價值視窗」的核心角色--董秘既是公司治理的「守護者」，確保信息披露準確合規；也是投資者關係的「溝通者」，搭建公司與市場之間的信任橋樑；更是股東價值的「傳遞者」，讓投資者清晰感知公司長期發展邏輯。祝啟銘先生此次獲獎，正是對其2025年在上述維度持續深耕與卓越貢獻的高度認可。

二、福壽園的長期價值底座：穩健根基與治理升級

董秘的專業表現離不開公司基本面與治理體系的雙重支撐，扎實的業績根基為價值傳遞賦予底氣，而主動的治理升級則為高效履職提供保障。

作為殯葬及生命科技服務龍頭，福壽園在2025年行業調整期中展現出強勁的經營韌性，公司憑藉「高現金、低負債」的財務結構，築牢了風險抵禦能力，即便在中期業績承壓的背景下，仍堅持宣派1.62億港元股息，以實際行動回饋股東信任，彰顯了穩健經營與股東回報並重的發展理念。

在公司治理層面，2025年12月福壽園設立聯席總裁制度，金磊屹先生與馬劍亭先生獲委任為聯席總裁。擁有逾20年公墓運營與管理經驗的金磊屹先生，主導業務拓展與數位化轉型，負責公司戰略規劃、市場拓展；自2020年起擔任CFO的馬劍亭先生，負責統籌財務管控、供應鏈管理與品牌建設。二人與董秘祝啟銘先生經驗豐富、專業互補，三方合力形成「業務+財務+資本」的協同效應，推動公司管理架構向年輕化、專業化、集體化方向持續升級。

不難看出，福壽園穩健的經營基本面與優化的治理結構，為祝啟銘先生發揮專業能力提供了堅實基礎，而董秘的出色表現又進一步提升了公司資本市場認可度，最終實現「公司實力-董秘專業-市場信任」的正向循環。

結尾部分

在當前行業轉型的大背景下，福壽園不僅凸顯出強勁的經營韌性，更通過治理結構升級的舉措，彰顯了上市公司的責任與擔當。此次祝啟銘先生榮獲「年度卓越董秘」，不僅是對其個人專業能力的肯定，更將成為福壽園進一步提升治理水準、釋放業務與資本協同效能、彰顯長期投資價值的新起點。

