華營控股捐贈港幣一百萬元 支援大埔火災災民

香港, 2025年12月22日 - (亞太商訊) - 華營建築集團控股有限公司（「華營控股」）宣佈捐贈港幣一百萬元，支援十一月二十六日大埔宏福苑嚴重火災的受影響居民。款項將連同早前全體員工募捐所得善款，一併捐出，協助受影響家庭渡過難關、重建家園。

集團上下對這場災難深感痛心，希望以實際行動傳遞關懷與溫暖，體現各界守望相助的精神。此次捐款旨在為災民提供及時援助，讓他們感受到社會的支持。集團將繼續關注災情，並視乎需要提供進一步幫助。

集團發言人表示：「企業不止追求經濟貢獻，更應在社會有需要時伸出援手。我們以人為本，關愛員工與社區，盼為香港帶來更多溫暖與力量。」

關於華營建築集團控股有限公司

華營建築集團控股有限公司在香港從事建築業逾55年，屬本地領先的建築承建商之一。集團在香港主要承接公私營機構的樓宇建築工程及RMAA工程項目。作為總承建商，集團負責（i）項目的整體管理；（ii）制定工作計劃；（iii）聘用分包商並監督其工程；（iv）採購建築材料；（v）與客戶及其顧問團隊溝通和協調；及（vi）保障符合安全、環境及其他合約要求。

集團對外承接多項具代表性之工程項目，當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法（MiC）的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號（One Hennessy）、麗晶酒店翻新工程、多座數據中心、各大專院校，包括香港中文大學、香港科技大學和香港理工大學在內的教學及科研樓、宿舍等，所承建之項目屢獲殊榮。

媒體聯繫

黃先生

電話：+852 3750 5785

郵箱：media@czcgl.com.hk

