印象大紅袍今日成功於香港聯交所主板上市 為武夷山文旅生態圈打造成長之路

香港, 2025年12月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的文旅服務企業 – 印象大紅袍股份有限公司（聯交所股票代碼：2695；新三板股票代碼：870608）（「公司」或「印象大紅袍」）今日於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板掛牌上市，股份代號為2695。

根據公司的戰略，本次全球發售所得款項淨額用於以下用途：23.0%將用於升級《印象‧大紅袍》山水實景演出；28.6%將用於創新印象文旅小鎮；20.0%將用於取得另一個文化旅遊演出項目；11.0%將用於提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；7.4%將用於升級票務管理系統及其他軟件及10.0%將用作營運資金和其他一般企業用途。

本次全球發售圓滿成功，標誌著印象大紅袍發展邁入了依託國際資本市場的全新階段，成為其拓展品牌影響力、加速戰略佈局的關鍵里程碑。展望未來，公司將積極利用上市帶來的資本優勢與品牌提升，緊緊把握文旅市場消費升級的黃金機遇。募集資金將切實用於核心演出的升級煥新、文旅小鎮的業態豐富以及潛在優質項目的拓展，持續夯實「文旅演出+」的協同生態模式。

立足新起點，邁向新征程。印象大紅袍將承載著投資者的期待，以更加昂揚的姿態，在中國文旅產業高品質發展的浪潮中破浪前行，與所有股東攜手共赴未來，共享成長碩果。

