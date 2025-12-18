MiniMax通過港交所聆訊 衝刺「AGI全球第一股」

香港, 2025年12月22日 - (亞太商訊) - 12月21日，國內 AI 知名獨角獸企業 MiniMax順利通過港交所聆訊，距離登陸港股資本市場邁出重要一步，後續將穩步推進其港股上市進程，可預見將成為近期資本競相搶購的一只重磅新股。

據了解，MiniMax是全球領先的通用人工智能科技公司，2022年成立，專注多模態通用人工智能技術研發，已構建文本、語音、視覺全棧技術能力，是全球唯四具備全模態能力的AI公司（其餘三家為Google、OpenAI以及字節跳動），其中，MiniMax是唯一一家創業公司。成立僅四年，公司已构建了以文本模型MiniMax M2、视频模型Hailuo 02系列和语音模型Speech 02为核心的全模态模型，与海螺AI及星野、Talkie、MiniMax Agen和MiniMax Audio 产品矩阵，技术实力稳居国际第一梯队。

據招股書顯示，MiniMax的財務表現呈現爆發式增長：2023年至2024年，MiniMax的營收由350萬美元躍升至3,050萬美元，同比增長771.43%；從2024年9月止至2025年同期，營收更由1,950萬美元一路攀升至5,340萬美元，同比增長173.85%，營收激增的背後是技術實力與市場認可的雙重加持。研發支出方面，截止2025年第三季度，MiniMax累積投入約5.8億美元，僅為OpenAI約1%的累積花銷，資本效率表現優異。

MiniMax國際化發展程度十分出色。根據公開資料顯示，截至目前，MiniMax目前在全球超 200 個國家及地區擁有逾2.12 億用戶，並覆蓋超 100 個國家及地區的企業客戶以及開發者。憑藉過硬的技術實力和清晰的商業化路徑，MiniMax贏得阿里巴巴、騰訊、高瓴創投、米哈遊、IDG等頂級資本青睞。若成功登陸港股，MiniMax 必將成為「AGI全球第一股」，其後續表現值得萬眾期待。

