Saat & Saat 收購土耳其服裝龍頭 Aydinli Group，拓展 U.S. Polo Assn. 於土耳其、中東、東歐及北非的市場布局

美國佛羅里達州西棕櫚灘及土耳其伊斯坦堡, 2025年12月22日 - (亞太商訊) - USPA Global 宣布，HRK Holding A.S.（Saat & Saat） 已完成對 Aydinli Hazir Giyim San. Tic. A.S.（Aydinli Group） 的收購。兩家公司皆為 U.S. Polo Assn. 的授權合作夥伴；該品牌為 USPA Global 旗下市值數十億美元的運動品牌，同時也是 美國馬球協會（United States Polo Association，USPA） 的官方品牌。作為該品牌規模最大的合作夥伴之一，此次收購使其業務版圖得以延伸至涵蓋土耳其、中東、東歐及北非在內的 50 多個國家市場。

隨著此次對 Aydinli 的收購，Saat & Saat 在其高度成功的鐘錶業務基礎上，進一步擴展區域業務布局，正式進軍全球服飾產業。隨著 U.S. Polo Assn. 在全球擁有近 450 家門市 及多個品牌數位平台，該品牌預期將延續其持續創新的成長動能。Aydinli 目前為該地區具領導地位的零售企業之一，具備可觀的成長潛力，並已建立涵蓋單一品牌門市、百貨通路及電子商務平台的完善銷售網絡。

USPA Global總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示：「我們謹此祝賀Saat & Saat創辦人暨執行長拉馬贊·卡亞近期成功收購Aydinli品牌。」USPA Global負責全球管理美國馬球協會品牌業務。「作為美國馬球協會的長期合作夥伴，我們相信此次戰略轉型將為我們的全球運動品牌提供提升與擴展業務的契機，目標是在未來幾年內實現該地區零售銷售額達10億美元。」

Prince 補充表示：「我也謹向 Aydinli 前董事長 Seref Safa 先生 致上個人感謝，感謝其卓越的領導，以及 TMSF 多年來所提供的支持。我們共同奠定了穩固的基礎，並將邁向更加光明的未來。」

隨著本次交易順利完成，Saat & Saat 執行長 Ramazan Kaya 將出任 Aydinli Group 執行長。

Kaya 表示：「我們很榮幸能在與 U.S. Polo Assn. 長期合作的基礎上邁出這重要一步，進一步擴大並鞏固我們在全球最具活力的零售市場之一的布局。此次收購將加速成長、強化營運能力，並為公司與品牌在土耳其、中東、東歐及 北非 的下一階段發展奠定良好定位。」

Kaya 補充表示：「這一里程碑體現了我們與 U.S. Polo Assn. 的共同願景——在持續創新並啟發其所代表的生活風格之際，進一步提升這一具代表性的全球品牌。Saat & Saat 團隊對於攜手塑造未來充滿期待。」

Aydinli 與 U.S. Polo Assn. 的合作關係始於 1997 年，近三十年來於該地區持續加速成長。雙方合作成果包括由 Aydinli 於 2024 年完成的伊斯坦堡 Istinye Park U.S. Polo Assn. 旗艦店。此外，U.S. Polo Assn. 亦於該地區推出 近十餘個 品牌專屬網站，以進一步強化數位服務並提升消費者對產品的可及性；初期成效已超出預期，進一步鞏固運動精神與品牌之間的真實連結。

作為土耳其與中東地區領先的休閒服飾品牌之一，U.S. Polo Assn. 在土耳其、中東、東歐及 北非 等 50 多個國家 擁有 超過 1,500 個 零售銷售據點。鑒於土耳其與中東為此一市值數十億美元的全球運動品牌之主要市場之一，預期 U.S. Polo Assn. 將於未來數年內在該地區達成 十億美元級 的品牌規模。於全球層面，U.S. Polo Assn. 已遍及 190 個國家，全球零售銷售額 超過 25 億美元。

U.S. Polo Assn. 2025 年全球秋季系列 Ramazan Kaya，Saat & Saat 創辦人暨執行長 U.S. Polo Assn. 位於土耳其伊斯坦堡 Istinye Park 的門市

關於 U.S. Polo Assn. 與 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為 美國馬球協會（United States Polo Association，USPA） 的官方運動品牌。USPA 為美國馬球運動的管理機構，創立於 1890 年，總部設於佛羅里達州威靈頓的 USPA National Polo Center（NPC）。2025 年，U.S. Polo Assn. 將與 USPA 共同慶祝 135 年 的運動傳承。憑藉遍及全球的多元通路布局，U.S. Polo Assn. 透過 超過 1,200 家 品牌零售門市及數千個銷售據點，在全球 190 多個國家 提供涵蓋男裝、女裝及童裝的服飾、配件與鞋履產品。

U.S. Polo Assn. 長期贊助全球多項重要馬球賽事，包括每年於 USPA National Polo Center（NPC） 舉辦的 U.S. Open Polo Championship®，該賽事為美國最具指標性的馬球錦標賽。透過與 ESPN（美國）、TNT 與 Eurosport（歐洲）以及 Star Sports（印度）等國際媒體的合作，多項由 U.S. Polo Assn. 贊助的頂級馬球賽事得以向全球播出，使世界各地的體育觀眾得以更廣泛地接觸這項運動。

根據 License Global 的評選，U.S. Polo Assn. 長期名列全球頂尖運動授權品牌之列，與 NFL、PGA Tour 及 Formula 1 齊名。此外，這一以運動為靈感的品牌亦因其全球成長表現而獲得國際肯定。憑藉作為全球品牌所取得的卓越成就，U.S. Polo Assn. 曾獲 Forbes、Fortune、Modern Retail 與 GQ 等媒體報導，亦登上 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等重要財經平台。欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com，並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 為 美國馬球協會（United States Polo Association，USPA） 的子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同時管理其子公司 Global Polo，該公司為全球領先的馬球運動內容平台。更多資訊請造訪 globalpolo.com，或於 YouTube 搜尋 Global Polo。

關於 Saat & Saat

Saat & Saat 的發展歷程可追溯至 1971 年，最初從事腕錶批發業務。公司於 1994 年正式成立，並憑藉多年累積的批發經驗，逐步拓展至分銷與零售領域。2005 年，Saat & Saat 於 Cevahir Shopping Mall 開設首間零售門市，正式進入零售市場；2009 年則透過推出電子商務平台 www.saatvesaat.com.tr，進一步拓展線上銷售業務。目前，Saat & Saat 的品牌認知度達 85%，並透過 163 間門市及店中店、699 家經銷商與連鎖通路、官方網站 www.saatvesaat.com.tr、各大主流電商平台，以及遍及 30 多個國家 的國際分銷網絡銷售其產品。憑藉 30 年 的產業經驗，Saat & Saat 於土耳其全境為各品牌提供「Comprehensive Technical Service」。

