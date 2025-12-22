印象大紅袍宣佈全球發售定價 每股發售股份發售價3.6港元 集資港幣1.3億元

香港, 2025年12月22日 - (亞太商訊) - 12月19日，中國領先的文旅服務企業 – 印象大紅袍股份有限公司（新三板股票代碼：870608）（「公司」或「印象大紅袍」）今日宣佈由國際發售和香港公開發售組成，合共36,100,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）的全球發售確定發售價。

國際發售和香港公開發售的最終發售價格（「發售價」）均為每股發售股份3.6元。經香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）批准後，公司股份預計將於2025年12月22日（星期一）開始在聯交所主板上市交易，股份代號為2695。

公司擬將全球募集資金淨額用於以下用途：升級標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出；創新印象文旅小鎮；取得另一個文化旅遊演出項目；提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；升級票務管理系統及其他軟件；營運資金和其他一般企業用途。

興證國際融資有限公司及鎧盛資本有限公司為聯席保薦人。

關於印象大紅袍股份有限公司

印象大紅袍股份有限公司（新三板股票代碼：870608）是一家國有文旅服務企業，並於2017年於中國新三板掛牌完成上市。公司業務主要業務分部：(i)演出及表演服務；(ii)印象文旅小鎮業務；及(iii)茶湯酒店業務。其中，公司的標誌性節目《印象‧大紅袍》山水實景演出作為公司的業務的基石，是唯一一個聯合國教科文組織世界自然和文化遺產地內進行的現場演出，也是唯一一個與中國傳統茶文化歷史交織的大型戶外實景演出。於2024 年，《印象‧大紅袍》按票房收入計在中國所有旅遊山水實景演出中排名第三，在所有文化旅遊演出中排名第十1。按文旅演出節目產生的銷售收入計，公司在2024年中國文旅演出市場排名第八1。

1根據弗若斯特沙利文的資料

提示

本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿僅為印象大紅袍股份有限公司首次公開募股相關資訊之目的而提供，並不構成對該證券的出售要約或購買要約或邀請。也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售該證券。如果依據該國家或其他司法管轄的證券法，在註冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及建議發售的詳細資料。本新聞稿並未經港交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

公司股價可能根據香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」已在公司於2025年12月12日刊發之招股章程中披露。

