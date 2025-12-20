西藏智匯礦業登陸港股：從高原走向國際 獨特資源稟賦釋放長期增長潛力

香港, 2025年12月19日 - (亞太商訊) - 西藏地區知名礦業企業——西藏智匯礦業股份有限公司（下稱「西藏智匯礦業」或「公司」，股份代號：2546.HK），正式于香港聯合交易所主板成功掛牌上市。此次登陸港股，不僅為公司開啟了跨越式發展的全新征程，更憑藉其得天獨厚的資源稟賦、行業領先的技術實力及堅實可靠的股東支持，讓公司的長期投資價值愈發清晰凸顯。

市場認可踴躍，招股期獲投資者積極認購

在本次H股全球發售過程中，西藏智匯礦業的股份獲得了資本市場的廣泛關注與積極認購。截至2025年12月16日公開發售結束，公司此次招股共計錄得5248.15倍超額認購，國際發售部分亦獲得多家長線基金及機構投資者的踴躍參與，發行首日高開139.47%。。這充分反映了大衆對公司資源價值、發展戰略及西藏礦業板塊增長前景的堅定信心。

區域市場地位穩固 資源稟賦構築核心壁壘

作為深耕西藏的專業化礦業企業，西藏智匯礦業專注於鋅、鉛及銅的探礦、採礦、精礦生產及銷售的業務鏈條。依託扎實的運營能力，公司在區域市場中佔據重要地位，根據上海有色網的資料，以2024年西藏地區鋅精礦、鉛精礦及銅精礦的平均年產量計算，公司分別位列第五位、第四位及第五位。穩固的市場地位，為公司持續獲取訂單、保障營收穩定性奠定了堅實基礎，也成為其參與行業競爭的核心優勢之一。

西藏智匯礦業的核心競爭力首先源於西藏地區得天獨厚的資源優勢。西藏高原複雜獨特的地質構造，為鋅、鉛、銅等金屬礦產資源的形成創造了理想條件，而公司的採礦作業區正坐落于這片資源沃土——西藏那曲市嘉黎縣絨多鄉。目前，公司運營著一座露天礦場及一個地下礦場，配套建有基地營綜合設施、選廠及兩座尾礦庫，形成了完整的生產運營體系。

根據獨立技術報告顯示，截至 2025年7月31日，蒙亞啊礦場地上及地下共擁有礦產資源量估計為16,813.0千噸，鋅、鉛、銅及銀的平均品位為4.70%鋅、3.29%鉛、0.24%銅及38.0克╱噸銀，且所有儲備礦石均為品質穩定的原生礦。

從服務年限來看，若以露天礦場與地下礦場各承擔400.0千噸許可年開採量的一半（即各200.0千噸/年）計算，露天礦場剩餘服務年限為8.0年，地下礦場剩餘服務年限更是長達31.0年。豐富優質的礦產資源儲備與長久的服務週期，疊加區域獨特的地理資源特徵，為公司持續穩定生產提供了充足保障，支撐其長期釋放增長潛力。

體系化業務運營體系 股東優勢賦能長遠發展

西藏智匯礦業構建了覆蓋探礦、採礦、精礦生產至銷售的全流程業務運營體系，形成體系化產業佈局。公司核心產品包括鋅精礦、鉛精礦及銅精礦，憑藉穩定的品質與供應能力，建立了多元化的客戶合作網絡。​同时，公司客戶群画像清晰，从精煉到产出精礦後續分銷業務，將產品精准對接至終端国有大型冶炼企业，或上市公司等需求方.

系統化佈局及雄厚的客戶資源，一方面賦予公司對生產各環節成本、質量的強把控力，有效抵禦原材料價格波動、供應鏈中斷等風險，保障盈利穩定性；另一方面通過與核心客戶的深度綁定，穩定了訂單來源，為公司持續拓展市場、提升行業地位提供強勁支撐。

強大的股東背景以及基石投資者陣容則為西藏智匯礦業發展注入了穩定動力。在H股全球发售中，公司基石投资者包括，斯派柯（由招金矿业(1818.HK)全资拥有）、GIGA Industries Limited（大灣區共同家園投資有限公司的全資附屬公司）、Poly Platinum Enterprises Limited (大灣區共同家園發展基金有限合夥的全資附屬公司)。同時，截至最後實際可行日期，西藏智峰與西藏盛源分別持有公司54.12%及44.28%的已發行股本，構成公司的重要股東。其中，西藏盛源作為2009年成立的國有獨資企業，目前公司正推進相關註冊手續，完成後將由西藏國資委直接全資控股。

這種「國有+市場化」的混合所有制結構，既為公司帶來了穩定的資源支持與政策理解優勢，又保障了企業市場化運營的靈活性，為其在資源獲取、合規經營、戰略發展等方面提供了多重保障。

人才是技術落地與西藏智匯礦業穩步發展的核心保障。公司打造了一支專注且穩定的專業人才隊伍，核心成員均具備豐富的行業經驗與扎實的專業能力。截至2025年7月31日，公司擁有5名資深地質專家，其中2名為國家礦山安全監察局認證的安全生產專家，佔區内人才的 40.0%。

這些專家團隊深耕西藏多年，不僅熟悉當地的地理環境、地質特徵與開採技術需求，更深刻理解本地文化，能夠精准應對採礦活動中可能面臨的各類複雜問題，為公司的合規運營與技術升級提供了堅實的人才支撐。

總體而言，西藏智匯礦業憑藉獨特的西藏區域地理位置與優質資源儲備、穩固的區域市場地位、專業的人才團隊及扎實的股東背景，共同構築了難以複製的資本護城河。隨著中國新能源、高端製造等領域对關鍵礦產資源需求的持續增長，專注於鋅、鉛、銅等礦產的西藏智匯礦業，其長期投資價值將進一步凸顯，有望在資本市場與實業發展的雙軌道上實現持續突破。

