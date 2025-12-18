TruMerit 與 NAPNAP 攜手開發全球性小微認證，專注於兒科護理照護領域



賓夕法尼亞州費城, 2025年12月18日 - (亞太商訊) - 全球醫療人員職涯認證評估領導機構TruMerit與「護理師兒科教育領導者®」美國國家兒科護理師協會（NAPNAP）宣布，將共同開發全球微認證體系，以提升全球兒科護理人員的專業知識與技能。 此合作旨在改善全球嬰幼兒、兒童、青少年及年輕成人的健康成果。當前全球兒科護理人員短缺，導致各收入層級國家的民眾難以獲得循證兒科照護。雙方合作夥伴期許此微認證計畫能成為更大規模倡議的核心，號召全球利害關係人共同參與此專業領域護理人員的教育、評估與認證工作。 微學分是一種短期的、基於能力的認證，用於認可特定技能、知識或成就，作為傳統學位課程的替代方案，更具靈活性且節省時間。該微認證預計於2026年中推出，開放給全球任何國家完成線上學習模組並通過考試的一級普通護理師（RN）。考試內容將以全球脈絡為基礎，考驗護理師對循證兒科護理核心照護原則的掌握程度。 此合作夥伴關係結合了NAPNAP在開發與提供兒科護理線上教育課程的專業知識，以及TruMerit為醫療專業人員打造評估工具的經驗，並採用支援專業認證測驗與評核的全球標準。 雙方正攜手全球主題專家團隊，共同建立課程能力框架、釐定教學內容，並設計驗證學習成效與知識掌握度的評估機制。NAPNAP主導內容開發，TruMerit則負責設計授予微認證的評估體系。 NAPNAP執行長詹姆斯·H·溫德福表示：「這項大膽策略源自本會五十餘年為兒科護理師提供優質教育的經驗。結合TruMerit在認證領域的專業知識與廣泛全球網絡，我們期待提升兒科臨床知識水平，並支持全球醫療工作者改善兒童健康成果。」 我們非常榮幸能藉此機會，將專業知識運用於NAPNAP推動全球護理人員拓展兒科知識與技能的使命。TruMerit總裁兼執行長彼得·普雷齊奧西博士表示：「此項合作成果將證明，微認證制度能成為實現共同目標的強大推手——為婦女創造更優質的生育環境，讓孩童在健康氛圍中成長，使世界變得更美好、更健康。」 關於NAPNAP 美國國家兒科護理師協會（NAPNAP）是美國及全球兒科護理師與所有專注兒科領域之進階執業註冊護理師（APRN）的專業組織。NAPNAP被公認為全球兒科高級執業護理領域的領導者、可信賴權威機構及不可或缺的資源。該協會創立於1973年，是首個專注於護理執業者的專業組織，至今仍是美國唯一致力於推動APRN角色發展並提升嬰幼兒及青少年醫療品質的機構。更多資訊請瀏覽napnap.org。 關於TruMerit TruMerit是全球醫療人力資源發展的領導者。該機構前身為CGFNS國際組織，近五十年間致力於促進護理人員及其他醫療工作者——以及核發執照與聘用他們的機構——的職業流動性，透過驗證其教育背景、專業技能與實務經驗，協助他們取得在美國及其他國家執業的授權資格。以TruMerit之名，此使命已擴展至建構符合全球健康環境快速演變需求的勞動力體系。透過旗下全球醫療人力發展研究院，該機構正推動循證研究、思想領導力及倡議行動，以支持醫療人力發展解決方案，包括建立全球認可的執業標準與認證體系，從而拓展醫療工作者的職涯發展途徑。www.trumerit.org 聯絡人：

