AWM 以多座衝浪場館盛大開幕，為 2025 年劃下完美句點

索拉納海灘，加利福尼亞, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - 打造全球 PerfectSwell® 衝浪場館的衝浪科技公司 American Wave Machines，於這個具里程碑意義的一年中迎來兩場盛大開幕，並成功拓展至全新市場，為年度表現再添亮點。

聖保羅衝浪俱樂部

年終重點摘要：

• 日月灣（Riyue Bay）：11 月 11 日 中國旅遊集團隆重舉行 PerfectSwell® 日月灣衝浪度假村盛大開幕儀式。

• 錫安（Zion）：11 月 20 日 PerfectSwell® 錫安專案於美國猶他州舉行奠基典禮。

• 聖保羅（São Paulo）：11 月 29 日 JHSF 隆重慶祝 聖保羅衝浪俱樂部（São Paulo Surf Club） 盛大開幕。

「今年的成果反映出團隊在提升營運效率、產品交付與系統啟用方面所付出的巨大努力。能在同一個月內完成兩座衝浪場館的盛大開幕，或許是我們今年最具代表性的成就。隨著 PerfectSwell® Zion 專案順利推進，以及巴西第三座浪池正式啟動，2026 年勢必同樣令人難忘。」— 執行長 Bruce McFarland

「今年在浪況品質上的成果，已超越工程團隊年初所設定的預期目標。隨著更多開發計畫即將展開，我們非常期待持續打造衝浪者心目中理想的浪型，並在 2026 年為浪型『播放清單』再添更多精彩內容。」—工程總監 Miquel Lazaro

關於 American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 技術的發明者和開發商。AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。PerfectSwell® 的 Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections 和 Wedge Barrels 都受到 AWM 強大的專利組合保護。

聯繫方式:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com

來源: American Wave Machines, Inc.

