Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, December 17, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 16 December 2025, 23:05 HKT/SGT
Share:

來源 American Wave Machines, Inc
AWM 以多座衝浪場館盛大開幕，為 2025 年劃下完美句點
以高光時刻為年度收官

索拉納海灘，加利福尼亞, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - 打造全球 PerfectSwell® 衝浪場館的衝浪科技公司 American Wave Machines，於這個具里程碑意義的一年中迎來兩場盛大開幕，並成功拓展至全新市場，為年度表現再添亮點。

Sao Paulo Surf Club聖保羅衝浪俱樂部

年終重點摘要：

日月灣（Riyue Bay）：11 月 11 日 中國旅遊集團隆重舉行 PerfectSwell® 日月灣衝浪度假村盛大開幕儀式。

錫安（Zion）：11 月 20 日 PerfectSwell® 錫安專案於美國猶他州舉行奠基典禮。

聖保羅（São Paulo）：11 月 29 日 JHSF 隆重慶祝 聖保羅衝浪俱樂部（São Paulo Surf Club） 盛大開幕。

「今年的成果反映出團隊在提升營運效率、產品交付與系統啟用方面所付出的巨大努力。能在同一個月內完成兩座衝浪場館的盛大開幕，或許是我們今年最具代表性的成就。隨著 PerfectSwell® Zion 專案順利推進，以及巴西第三座浪池正式啟動，2026 年勢必同樣令人難忘。」— 執行長 Bruce McFarland

「今年在浪況品質上的成果，已超越工程團隊年初所設定的預期目標。隨著更多開發計畫即將展開，我們非常期待持續打造衝浪者心目中理想的浪型，並在 2026 年為浪型『播放清單』再添更多精彩內容。」—工程總監 Miquel Lazaro

關於 American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 技術的發明者和開發商。AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。PerfectSwell® 的 Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections 和 Wedge Barrels 都受到 AWM 強大的專利組合保護。

聯繫方式:
Jenna Timinsky
info@americanwavemachines.com

來源: American Wave Machines, Inc.



話題 Press release summary

部門 本地, Sports
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
American Wave Machines, Inc
Apr 17, 2025, 19:05 HKT/SGT
PerfectSwell(R) Zion 即將動工建設
Mar 4, 2025, 23:05 HKT/SGT
PerfectSwell(R) 測試啟動於聖保羅獨家衝浪俱樂部
Dec 17, 2024, 23:06 HKT/SGT
美國波浪機器公司宣布與中國旅遊集團建立夥伴關係
Feb 6, 2024, 19:10 HKT/SGT
更多衝浪池即將登陸巴西，AWM和房地產開發商JHSF簽署獨家授權協議
Nov 28, 2023, 23:15 HKT/SGT
美國波浪機器公司宣布專利成功審查
Aug 2, 2023, 06:00 HKT/SGT
創新房地產開發在巴西掀起衝浪潮
Sept 29, 2022, 08:00 HKT/SGT
American Wave Machines 宣佈在巴西成立 P4erfectSwell(R) 聖保羅沖浪俱樂部
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       