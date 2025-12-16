美國馬球協會棕櫚灘馬拉松於佛羅里達州西棕櫚灘創下破紀錄的週末盛事



佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA）官方運動品牌——U.S. Polo Assn.，榮幸地以2025年U.S. Polo Assn.棕櫚灘馬拉松賽事首度冠名贊助商身份，隆重慶祝了這場難忘的賽馬週末盛事。 賽事週末為西棕櫚灘市中心注入非凡活力，逾6,100名來自29國及46州的參賽者共襄盛舉。這場波士頓馬拉松資格賽獲得超過200名志工鼎力支持，其中包含USPA Global員工——該公司負責管理全球價值數十億美元的美國馬球協會品牌。美國馬球協會 棕櫚灘馬拉松賽事由官方轉播站WPBF 25頻道（ABC西棕櫚灘台）進行五小時現場直播。 美國馬球協會棕櫚灘馬拉松冠軍由伊凡·加布里埃爾·馬夫拉·博拉諾斯（02:37:56）奪得，這位來自厄瓜多的選手歷經逾十五小時長途跋涉抵達南佛州參賽，僅用兩小時三十分餘即完成賽事。來自哥斯大黎加的特雷西塔·格拉納多斯·索利斯（03:06:55）成為首位衝過終點的女性選手，此役不僅是她職業生涯第三座馬拉松冠軍，更是2025年個人第二冠。 在2025年美國馬球協會棕櫚灘馬拉松週末賽事期間，跑者們沿著濱水賽道展開5公里、10公里、半程馬拉松、全程馬拉松及馬拉松接力賽的角逐。每位參賽者皆獲贈以棕櫚灘繽紛色彩為靈感的紀念版美國馬球協會機能賽跑衫與完賽獎牌。前135名完成全程馬拉松的選手更榮獲特別版美國馬球協會 棕櫚灘馬拉松跑者帽，慶祝美國馬球協會成立135週年里程碑。 為增添節慶氛圍與運動員體驗，美國馬球協會於賽事博覽會舞台旁設置互動馬球體驗區，讓各年齡層賓客能在充滿活力的環境中與模特兒合影，並深入感受品牌傳承。 美國馬球協會棕櫚灘馬拉松賽事週末完美體現了我們作為全球運動與生活方式品牌所珍視的核心價值——社區精神、體育競技、慈善公益與團隊協作。」美國馬球協會全球總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示：「見證數千名跑者衝過終點線、與品牌產生連結，並享受我們以馬球為靈感的互動體驗，這份感動令人振奮。」 他補充道：「美國馬球協會榮幸支持棕櫚灘馬拉松這類賽事，它彰顯了棕櫚灘郡的精神與力量——我們有幸將此地視為家園，更吸引全球人士前來探訪參與。」 美國馬球協會棕櫚灘馬拉松的參賽者們再度為有意義的事業凝聚力量，共同為棕櫚灘路跑者協會、佛羅里達特殊奧林匹克運動會和量子之家籌集善款。這三家機構正為整個棕櫚灘縣帶來變革性影響。 「美國馬球協會一直是棕櫚灘馬拉松的傑出合作夥伴，從運動員體驗到社區參與，全方位提升了本屆賽事的各個層面，」擁有並管理棕櫚灘馬拉松的K2體育投資公司執行長肯尼斯·肯納利表示。「他們對棕櫚灘郡的承諾，以及對運動與健身的熱忱，使2025年成為跑者、健行者與觀眾共同難忘的一年。」 賽事結果 全程馬拉松 - 頂尖完賽者 男子組 伊凡·加布里埃爾·馬夫拉·博拉諾斯，厄瓜多 - 02:37:56 查爾斯·理查森，美國佛羅里達州威靈頓市 - 02:43:16 西蒙·布德羅，加拿大 - 02:43:59 女子組 特雷西塔·格拉納多斯·索利斯，哥斯大黎加 - 03:06:55 艾琳·雷尼漢，美國佛羅里達州棕櫚灘花園市 - 03:19:28 艾琳娜·莫里森，美國佛羅里達州棕櫚灘市 - 03:19:36 半程馬拉松 - 頂尖完賽者 男子組 泰勒·伯尼爾，美國佛羅里達州辛格島 - 01:18:39 丹尼爾·維埃拉，美國佛羅里達州西棕櫚灘 - 01:20:57 馬修·羅德爾，美國伊利諾州貝爾溫 - 01:21:23 女子組 艾蜜莉·帕拉迪斯，美國佛羅里達州勞德代爾堡 - 01:23:55 史黛西·胡埃拉特，美國佛羅里達州威靈頓 - 01:26:24 尤莉亞·莫洛茲，美國佛羅里達州桑尼島 - 01:27:28 美國馬球協會謹此祝賀所有跑者、志工、支持者及合作夥伴，共同成就2025年棕櫚灘馬拉松賽事的巨大成功。2026年美國馬球協會棕櫚灘馬拉松籌備工作已全面啟動，隨著這項盛事持續發展為南佛羅里達州備受推崇的傳統活動，屆時必將帶來更精彩的體驗。 欲瀏覽賽事影像及更多優勝者詳情，請造訪 palmbeachmarathon.com。 照片與圖說 1. 馬拉松冠軍伊凡·加布里埃爾·馬夫拉·博拉諾斯與亞軍查爾斯·理查森，於美國馬球協會棕櫚灘馬拉松頒獎台與賽事創辦人（左）K2 Sports的肯尼斯·R·肯納利及（右）USPA Global/美國馬球協會的J·麥可·普林斯合影，現場另有美國馬球協會模特兒助陣。 2. 女子馬拉松冠軍特雷西塔·格拉納多斯·索利斯於美國馬球協會棕櫚灘馬拉松頒獎台，與賽事創辦人（左）K2 Sports的肯尼斯·R·肯納利及（右）USPA Global/美國馬球協會的J·麥可·普林斯並肩而立，美國馬球協會模特兒隨行。 3. 馬拉松冠軍伊凡·加布里埃爾·馬夫拉·博拉諾斯於02:37:56衝過終點線 4. 女子馬拉松冠軍特雷西塔·格拉納多斯·索利斯以3小時06分55秒成績衝過終點線 5. 美國馬球協會模特兒於棕櫚灘馬拉松品牌活化活動 6. 2025年美國馬球協會棕櫚灘馬拉松獎牌 7. WPBF 25新聞台（ABC電視網）現場直播2025年美國馬球協會棕櫚灘馬拉松賽事（左至右）美國馬球協會全球總裁兼執行長J·麥可·普林斯、WPBF 25新聞總監謝恩·萊特、《跑者世界》創辦人傑夫·登蓋特 關於美國馬球協會與USPA全球 美國馬球協會 U.S. Polo Assn. 是官方體育品牌 美國馬球協會（USPA）作為美國規模最大的馬球俱樂部與球員組織，創立於1890年，總部位於佛羅里達州威靈頓市的USPA國家馬球中心（NPC）。今年，U.S. Polo Assn.品牌將與USPA共同慶祝135年來持續激發的運動精神。憑藉數十億美元的全球影響力，透過逾1,200家品牌直營店及數千個銷售據點，U.S. Polo Assn.的服飾、配件與鞋履產品已遍佈全球190餘國，涵蓋男女及兒童系列。品牌贊助全球多項頂級馬球賽事，包括每年於棕櫚灘國家馬球俱樂部舉辦的美國公開馬球錦標賽®——此為美國最高規格的馬球賽事。透過與美國ESPN、歐洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒體的歷史性合作，現今全球數百萬體育愛好者得以首度觀賞由美國馬球協會贊助的頂級馬球錦標賽轉播，體驗這項激動人心的運動魅力。 根據《License Global》報導，美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）持續躋身全球頂級運動授權品牌之列，與美國國家美式足球聯盟（NFL）、美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）及一級方程式賽車（Formula 1）齊名。此外，這個以運動為靈感的品牌更因全球性成長表現而屢獲國際殊榮。憑藉其作為全球品牌的卓越成就，美國馬球協會不僅登上《富比士》、《財星》、《現代零售》及《GQ》等權威刊物，更獲雅虎財經、彭博社等全球知名媒體專題報導。欲了解更多資訊，請造訪uspoloassnglobal.com並追蹤@uspoloassn。 USPA Global 是美國馬球協會（USPA）的子公司，負責管理價值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同時管理旗下子公司 Global Polo，該公司為全球馬球運動內容的領導者。欲了解更多資訊，請造訪 globalpolo.com 或 YouTube 上的 Global Polo 頻道。 關於美國馬球協會棕櫚灘馬拉松 美國馬球協會棕櫚灘馬拉松 西棕櫚灘馬拉松是每年冬季在西棕櫚灘舉辦的頂級跑步盛事，設有多種賽程距離以滿足不同跑者需求，包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里、5公里及四人馬拉松接力賽。賽事以100%平坦地形及美國田徑協會認證賽道為特色，同時作為波士頓馬拉松的資格賽。沿途風景如畫，跑者將穿梭棕櫚成蔭的弗拉格勒大道，途經歷史街區，盡覽粼粼波光的水岸風光，沉浸於西棕櫚灘市中心蓬勃的活力氛圍。本賽事同時支持社區公益與慈善事業。詳情請瀏覽 palmbeachmarathon.com。 如需更多資訊，請聯絡： Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

