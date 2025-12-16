「周大福人壽」App為全港首個人壽保險應用程式開通AlipayHK繳保費

香港, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - 周大福人壽與AlipayHK宣佈合作，其應用程式成為香港首間人壽保險公司開通AlipayHK付款*，簡化保費繳付流程，提升服務效率與客戶體驗。周大福人壽客戶再無需手動輸入信用卡或賬戶信息，即可一鍵完成保費繳付，大幅減少繁複操作步驟以節省時間，創業界先河。

隨著客戶對各類型的金融服務要求日漸增加，周大福人壽將陸續開通AlipayHK支付方式，全面支持數碼化新保單投保與續期保費繳交，進一步推動保險機構無紙化和數碼創新。

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「周大福人壽一直以客戶為中心，與時並進，致力為客戶帶來更多體驗和服務。AlipayHK 在港擁有龐大的活躍用戶，雙方合作可充分發揮協同效應，為客戶帶來更便利、高效、安全和生活化的繳費體驗。未來，我們將繼續『開創保險新價值』，積極透過創新科技及跨界別合作，為客戶在人生不同階段提供更全面的支援。」

AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「AlipayHK致力與金融機構夥伴共建數字生態，推動香港金融生態數字化升級，讓普惠金融服務觸達更多市民。目前AlipayHK 超過450萬活躍用戶中，已有100萬是我們的理財用戶，印證市民對數字化財富管理服務的認可。此次與周大福人壽達成合作，正是基於用戶日益增長的理財需求，通過數字支付解決方案重塑投保流程，讓用戶能夠更高效地規劃個人資產配置。」

早前周大福人壽於流動應用程式中推出「支付易 ePay」功能，讓客戶隨時隨地管理已累積的保單價值，從而提升客戶體驗並得到正面的迴響。今次與AlipayHK的合作更提升了保費繳付方式，是次合作展現周大福人壽與 AlipayHK 的跨界協作效應。周大福人壽將繼續結合周大福集團生態圈的資源，為客戶帶來更多便捷、貼近生活的保險產品及服務，陪伴客戶於「生活、成長、健康、傳承」的每一階段。

* 截至2025年12月15日

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑(右) 及AlipayHK行政總裁李詠詩(左) 宣佈周大福人壽應用程式成為香港首間人壽保險公司開通AlipayHK付款。

關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

關於AlipayHK

AlipayHK 電子錢包，是由Alipay Financial Services (HK) Limited（儲值支付工具牌照編號:SVF0004）營運，並由香港金管局監管。目前，全港已有逾150,000間零售商戶支援AlipayHK付款，涵蓋大型連鎖店、商店、便利店、超市、街市及食肆，而AlipayHK電子錢包付款服務更支援其他國家及地區，包括中國內地、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等。更多詳細資料請瀏覽http://www.alipayhk.com。

AlipayHK 不僅提供付款服務，亦是一個全方位的數碼生活平台，為香港用戶提供各式各樣的生活消閒及便利服務。服務涵蓋公共交通、理財、跨境付款、P2P 轉賬、派利是、匯款、繳費服務、購買第三方提供的保險產品、領取電子禮券等。讓香港市民享受這個劃時代的多功能電子錢包所帶來的便利體驗。

