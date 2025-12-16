CBL International Limited榮獲EcoVadis銀獎 躋身全球可持續發展表現前15%企業行列

吉隆坡, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - CBL International Limited（納斯達克股票代碼：BANL）（「公司」或「CBL」），萬利集團（「萬利」或「集團」）的上市主體，欣然宣布公司榮獲享有盛譽的EcoVadis銀獎，躋身全球可持續發展表現評估前15%的企業行列。

EcoVadis銀獎認可CBL在四個關鍵維度上建立的穩健可持續發展管理體系和全面的企業責任方法：環境、勞工與人權、道德規範以及可持續採購。這一成就體現了公司將可持續發展融入核心業務運營和價值鏈的堅定承諾。

萬利集團集團主席兼行政總裁謝威廉博士表示：「榮獲EcoVadis銀獎是一個重要的里程碑，驗證了我們對負責任商業實踐的持續投入。在CBL，可持續發展不是附加項，而是我們日常運營的核心。這一認可反映了我們團隊共同努力打造一個既能實現商業成功又能產生積極社會影響的企業。」

EcoVadis評估基於聯合國全球契約、ISO 26000和國際勞工組織公約等國際標準，分析企業可持續發展管理體系，將CBL置於全球85%以上的領先位置。要獲得銀獎資格，CBL需在所有可持續發展主題上展現強勁表現，並在每個類別中達到嚴格的最低得分要求。

這一成就正值CBL持續推進其可持續發展倡議之際，包括通過生物燃料分銷和新一代燃料開發致力於海事脫碳。公司最近報告2025年上半年生物燃料銷售額同比增長154.7%，展示了環境管理與業務增長如何相輔相成。

CBL的可持續發展之旅包括可衡量的碳减排目標、道德供應鏈治理、社區投資項目以及透明的ESG報告。公司近期英國皇家特許管理會計師公會 2025年度大獎中榮獲「卓越可持續發展獎」，以及謝威廉博士獲得由香港董事學會（HKIoD）頒發的「年度董事大獎—上市企業執行董事類別」，進一步彰顯了其在可持續海事物流領域的領導地位。

公司將繼續致力於提升可持續發展績效，計劃進一步加強環境倡議、增強社會影響項目，並深化與全球最佳實踐一致的治理框架。

照片說明：CBL INTERNATIONAL LTD 榮獲EcoVadis銀獎，該獎項授予在獎牌頒發日期前 12 個月內由 EcoVadis 評估其可持續發展表現的全球前 15% 的公司。

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務，遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋65個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。

如欲瞭解更多信息，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network