青島國資+雙管線驅動！華芢生物（02396.HK）破局PDGF稀缺賽道 錨定國配核心機遇



香港, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - 在全球創新藥估值修復與18A賽道稀缺標的爭奪白熱化的背景下，青島國資深度背書的華芢生物-B（02396.HK）正式啟動港股招股，以"港股PDGF第一股"的獨特定位，成為年末國際配售市場的核心聚焦點。公司擬全球發售1764.88萬股股份，其中國際配售占比90%（1588.38萬股），香港公開發售占比10%（176.50萬股），招股期至12月17日，最高發售價51.00港元，預計12月22日於港股主板掛牌。在同期六支新股並行、資金面分散的市場環境下，華芢生物憑藉糖足管線的全球稀缺性、難以複製的技術壁壘、清晰的商業化路徑及充足的現金流儲備，精准契合全球長線機構對"確定性成長+高壁壘資產"的配置邏輯，而其核心糖足管線Pro-101-2一旦實現商業化，將成為全球範圍內屈指可數的PDGF稀缺資產，開啟千億級創面癒合市場的價值重估。 糖足特效藥的"全球存在"與"中國缺席"：不是無藥，是"用不上" 糖尿病足作為糖尿病最致命的慢性併發症，正以龐大的患者基數與嚴峻的治療現狀，催生千億級剛性醫療需求。根據世界衛生組織定義，糖尿病足是由神經病變和血管缺血引發的足部潰瘍、感染甚至組織壞死，嚴重時需截肢保命，其治療複雜且昂貴。據招股書披露，我國糖尿病患者已達1.4億，其中糖足患病人數已突破840萬，隨著老齡化加速與糖尿病年輕化趨勢加劇，這一數字仍在持續攀升。更令人揪心的是，糖足的致死致殘率居高不下，尤其是截肢患者年死亡率更是達到22%，遠超部分癌症，而傳統療法的局限性讓這一困境雪上加霜。 當前臨床治療仍停留在"清創+抗生素+基礎護理"的傳統模式，無法解決血管神經病變導致的慢性創面修復障礙，癒合率長期低於50%，給醫保基金帶來沉重負擔。更嚴峻的是，全球範圍內PDGF藥物領域已沉寂27年——自1997年首款PDGF藥物Regranex獲FDA批准後，全球再無第二款同類產品上市，其15g規格售價高達1700美元，且未進入中國市場，國內患者難以企及。而國內市場長期處於國產PDGF藥物"零獲批"狀態，臨床需求與供給空白形成鮮明對比。而華芢生物核心糖足管線Pro-101-2作為已進入II期臨床階段的PDGF藥物，其"血管新生-組織修復"雙效機制可從根源上解決慢性創面癒合難題，每年為醫保基金節約超億元支出，完美契合醫保提質控費的核心訴求，具備強大的市場滲透潛力。弗若斯特沙利文數據顯示，2033年國內僅糖足市場規模將達485億元，而整個傷口癒合市場將突破1180億元，這片千億藍海正等待真正的破局者出現。 技術護城河：13年積澱鑄就全球稀缺競爭力 PDGF藥物並非普通企業可輕易涉足的領域，其背後是長達數十年的研發積澱、工藝突破與人才積累，從量變到質變的壁壘讓競爭對手望塵莫及，而華芢生物歷經13年深耕，已構建起"技術+工藝+專利"的三重護城河，成為全球PDGF領域的稀缺玩家。 PDGF作為血小板損傷後分泌的強效生長因數，通過啟動細胞信號通路促進成纖維細胞增殖與肉芽生長，是慢性創面癒合的"黃金鑰匙"，但其分子結構複雜、穩定性差、生產工藝嚴苛，成為全球藥企的研發禁區。華芢生物通過基因序列優化，剔除了5個易裂解氨基酸，顯著提升了藥物在人體內的穩定性與活性；生產端，公司採用畢赤酵母表達系統，相較於釀酒酵母，活性提升75倍，不僅解決了產能受限問題，更實現單位生產成本的大幅下探，打破了海外競品的天價壟斷，讓國內患者"用得上、用得起"保肢藥物。 臨床數據充分驗證了技術突破的價值。Pro-101-2的I期臨床結果顯示其安全耐受性優良，無嚴重不良事件及死亡病例報告，而其針對中重度糖足的治療優勢尤為突出——可覆蓋Wagner1-3級患者，既能促進慢性創面癒合，更能阻止輕症向重症惡化，填補了國內中重度糖足治療的空白。該管線有望於2030年實現上市，成為國內首款糖足治療PDGF藥物。專利佈局方面，公司已構建54項已授權及待批專利矩陣，從分子序列、表達系統到製劑工藝、適應症拓展形成全鏈條保護，為競爭對手設置了難以突破的知識產權屏障。這種"技術+工藝+專利"的三重壁壘，讓PDGF賽道形成近乎獨家的競爭格局，而華芢生物作為唯一持續推進的企業，其稀缺性在全球創新藥領域尤為珍貴。 商業化確定性：資金-研發-商業化正向閉環，鑄就機構青睞的 18A 稀缺標的 對國際配售機構而言，清晰的商業化路徑與充足的資金儲備是規避研發型企業風險的核心，而華芢生物憑藉"糖足+燒燙傷"雙管線協同以及多重風險對沖優勢，成為"風險可量化、成長可預期"的稀缺配置標的。 多重風險對沖優勢進一步強化了機構配置信心。青島國資作為核心股東，不僅為公司提供資金支持，更使其成為地方政府重點扶持的生物醫藥名片，在研發資源對接、政策協同、產業化等方面具備顯著優勢。其聯席保薦人中信證券2025年在18A賽道表現亮眼，保薦的7個專案均實現首日未破發，其中映恩生物、勁方醫藥等首日漲幅超100%，12月10日掛牌的寶濟藥業更是錄得3526.34倍公開發售認購、暗盤一度暴漲超115%的佳績，亦強化市場信心。更值得關注的是，公司已完成2000L規模商業化生產工藝，具備從臨床到商業化的完整技術銜接能力，且PDGF藥物通過縮短住院時間、降低截肢率，與DRG/DIP支付改革方向高度契合，商業化路徑明確。此外，公司具備"小流通盤+純正18A屬性"優勢，未來有望快速進入港股通，參考歷史數據，港股通納入後南向資金的持續配置將為股價提供顯著流動性溢價，契合機構對資產流動性的核心要求。 在全球創新藥估值修復、18A賽道稀缺標的爭奪加劇的背景下，華芢生物正站在"國產PDGF第一股"的關鍵節點。其核心糖足管線Pro-101-2一旦實現商業化，將成為全球範圍內屈指可數的PDGF稀缺資產，打破27年的技術壟斷與市場空白，切入千億級剛需市場；而燒燙傷管線的率先落地將奠定現金流基礎，打開長期成長空間。對國際配售機構而言，這家兼具"國資護航+技術壁壘+剛需屬性+優質保薦+現金流閉環"的18A稀缺標的，不僅具備清晰的臨床推進路徑與商業化前景，更有望憑藉港股通預期與賽道稀缺性實現價值重估。華芢生物正迎來臨床價值與資本市場價值的雙重兌現期，為全球長線機構提供了年末佈局"確定性成長+高壁壘資產"的優選機遇，而其作為全球PDGF領域稀缺玩家的價值，也將在商業化進程中持續凸顯。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

