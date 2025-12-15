希迪智駕招股進行中：構築智能駕駛產業化底座 多場景落地打開成長空間

香港, 2025年12月15日 - (亞太商訊) - 在全球新一輪科技革命與產業變革加速演進的背景下，智能駕駛產業正迎來爆發式增長，作為深耕該領域的核心力量，希迪智駕（3881.HK）于12月11日正式啟動招股程序，目前相關工作正有序推進中，公司赴港上市進程已進入最後衝刺階段，距離登陸港股資本市場僅一步之遙。

全面技術體系：從算法到系統工程的縱深掌控

自動駕駛作為集感知、決策、控制、調度、通信於一體的複雜系統工程，對企業的技術掌控力與全鏈條集成能力提出極高要求。自創立以來，希迪智駕便堅持技術自主化，通過組建專業研發團隊，體系化地開發了高效算法、軟件、子系統及場景模塊，覆蓋自動駕駛各個方面，從而開發出行業領先的產品及解決方案。

在感知與算法層面，希迪智駕融合多元傳感技術與深度學習算法，實現全天候高魯棒性的目標識別與環境理解，適應礦區揚塵、震動干擾、交通交互等多樣化環境。在決策和控制層面，希迪智駕開發了基於場景驅動的路徑規劃機制與多車協同調度系統，支持多車動態調度、穩定運行。在系統工程層面，公司搭建了遠程接管平台、車載計算系統、V2X通訊模塊與調度中台，形成端到端的全閉環部署能力。

希迪智駕目前在中國擁有513項專利申請和362項註冊專利，其中包括170項發明專利、107項實用新型專利和85項外觀設計專利，覆蓋算法、調度邏輯等關鍵核心領域，充分體現了其核心技術的深度與廣度。

依託全面自主技術體系，希迪智駕在確保安全的前提下，不僅能快速迭代產品、降本增效，也使其在快速發展的產業環境中，擁有對技術命脈的掌控權與更強的成本控制能力，從而完成項目交付與升級閉環，在行業內建立起深厚的技術護城河。

場景落地夯實商業根基 為後續增長提供強勁動力

以技術為基石，希迪智駕深耕B端核心場景，在商用車、礦區、港口、園區等領域構建起顯著競爭優勢，憑藉成熟的量產能力與標杆客戶背書，實現商業化落地與規模化營收的雙重突破。​

在國內市場，希迪智駕打造了多個具有行業里程碑意義的標杆項目，贏得戰略合作夥伴的廣泛信任。在自主採礦領域，公司於江蘇省句容市為TCC交付了中國首個完全無人駕駛純電採礦車隊，該項目同時也是全國首個通過NIM認證的自主採礦項目，作業效率遠超傳統人工採礦；在西北區域，其打造的有人與無人駕駛採礦混編車隊，規模位居中國（含香港、澳門及臺灣）第一；在河南鄭州，自主研發的全無人駕駛採石場系統實現與挖機的協同作業，成為行業技術應用新標杆。

在V2X領域，自2018年自主研發的V2X設備實現初步商業化以來，希迪智駕持續突破，創新推出V2X+主動式公交信號優先系統，並在重慶市兩江新區建設最大的國家級車聯 網先導區之一的過程中發揮了關鍵作用。在智能感知領域，公司成為業內首批為列車交付前裝量產自主感知系統的企業之一，相關成果獲業界廣泛認可。​

商業化成果的持續落地轉化為堅實的經營數據。截至2025年6月30日，希迪智駕已向客戶交付414輛（套）自動駕駛礦卡（系统），同時收到647輛（套）自動駕駛礦卡（系统）的指示性訂單，訂單儲備充足，為後續增長提供強勁動力。

依託國內項目的成功經驗，希迪智駕積極推進全球化佈局，將成熟的業務模式複製至海外市場，在多個海外地區建立穩固的客戶關係與市場根基，成功簽署多個海外項目，全球化發展戰略成效顯著。

從自動駕駛底層技術突破到場景級產品集成，希迪智駕構建出一條極具技術深度與商業廣度的成長路徑。通過「自研+集成+協同」的技術體系，公司不僅跑通了多場景落地，也建立起面向未來的持續演進機制。在港上市後，公司將充分借助國際資本市場的多元資源優勢，繼續深化技術創新，積極拓展全球應用場景邊界，在智能駕駛產業的高速發展中，持續以技術突破賦能產業升級，以創新活力引領行業前行，其長期增長潛力值得高度期待。

