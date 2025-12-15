Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, December 16, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 15 December 2025, 18:06 HKT/SGT
Share:
希迪智駕招股進行中：構築智能駕駛產業化底座 多場景落地打開成長空間

香港, 2025年12月15日 - (亞太商訊) - 在全球新一輪科技革命與產業變革加速演進的背景下，智能駕駛產業正迎來爆發式增長，作為深耕該領域的核心力量，希迪智駕（3881.HK）于12月11日正式啟動招股程序，目前相關工作正有序推進中，公司赴港上市進程已進入最後衝刺階段，距離登陸港股資本市場僅一步之遙。

全面技術體系：從算法到系統工程的縱深掌控

自動駕駛作為集感知、決策、控制、調度、通信於一體的複雜系統工程，對企業的技術掌控力與全鏈條集成能力提出極高要求。自創立以來，希迪智駕便堅持技術自主化，通過組建專業研發團隊，體系化地開發了高效算法、軟件、子系統及場景模塊，覆蓋自動駕駛各個方面，從而開發出行業領先的產品及解決方案。

在感知與算法層面，希迪智駕融合多元傳感技術與深度學習算法，實現全天候高魯棒性的目標識別與環境理解，適應礦區揚塵、震動干擾、交通交互等多樣化環境。在決策和控制層面，希迪智駕開發了基於場景驅動的路徑規劃機制與多車協同調度系統，支持多車動態調度、穩定運行。在系統工程層面，公司搭建了遠程接管平台、車載計算系統、V2X通訊模塊與調度中台，形成端到端的全閉環部署能力。

希迪智駕目前在中國擁有513項專利申請和362項註冊專利，其中包括170項發明專利、107項實用新型專利和85項外觀設計專利，覆蓋算法、調度邏輯等關鍵核心領域，充分體現了其核心技術的深度與廣度。

依託全面自主技術體系，希迪智駕在確保安全的前提下，不僅能快速迭代產品、降本增效，也使其在快速發展的產業環境中，擁有對技術命脈的掌控權與更強的成本控制能力，從而完成項目交付與升級閉環，在行業內建立起深厚的技術護城河。

場景落地夯實商業根基 為後續增長提供強勁動力

以技術為基石，希迪智駕深耕B端核心場景，在商用車、礦區、港口、園區等領域構建起顯著競爭優勢，憑藉成熟的量產能力與標杆客戶背書，實現商業化落地與規模化營收的雙重突破。​

在國內市場，希迪智駕打造了多個具有行業里程碑意義的標杆項目，贏得戰略合作夥伴的廣泛信任。在自主採礦領域，公司於江蘇省句容市為TCC交付了中國首個完全無人駕駛純電採礦車隊，該項目同時也是全國首個通過NIM認證的自主採礦項目，作業效率遠超傳統人工採礦；在西北區域，其打造的有人與無人駕駛採礦混編車隊，規模位居中國（含香港、澳門及臺灣）第一；在河南鄭州，自主研發的全無人駕駛採石場系統實現與挖機的協同作業，成為行業技術應用新標杆。

在V2X領域，自2018年自主研發的V2X設備實現初步商業化以來，希迪智駕持續突破，創新推出V2X+主動式公交信號優先系統，並在重慶市兩江新區建設最大的國家級車聯 網先導區之一的過程中發揮了關鍵作用。在智能感知領域，公司成為業內首批為列車交付前裝量產自主感知系統的企業之一，相關成果獲業界廣泛認可。​

商業化成果的持續落地轉化為堅實的經營數據。截至2025年6月30日，希迪智駕已向客戶交付414輛（套）自動駕駛礦卡（系统），同時收到647輛（套）自動駕駛礦卡（系统）的指示性訂單，訂單儲備充足，為後續增長提供強勁動力。

依託國內項目的成功經驗，希迪智駕積極推進全球化佈局，將成熟的業務模式複製至海外市場，在多個海外地區建立穩固的客戶關係與市場根基，成功簽署多個海外項目，全球化發展戰略成效顯著。

從自動駕駛底層技術突破到場景級產品集成，希迪智駕構建出一條極具技術深度與商業廣度的成長路徑。通過「自研+集成+協同」的技術體系，公司不僅跑通了多場景落地，也建立起面向未來的持續演進機制。在港上市後，公司將充分借助國際資本市場的多元資源優勢，繼續深化技術創新，積極拓展全球應用場景邊界，在智能駕駛產業的高速發展中，持續以技術突破賦能產業升級，以創新活力引領行業前行，其長期增長潛力值得高度期待。



話題 Press release summary

部門 电子产品, 通用汽车, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Datacenter & Cloud
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Doubleview Gold Corp Extends Mineralization East of 2024 Conceptual Pit and Identifies Deeper Porphyry Indicators at Hat Project by Drilling 992m of 0.29% CuEq in Hole H101  
Dec 16, 2025, 20:29 HKT/SGT
The U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon Celebrates Record-Breaking Weekend in West Palm Beach, Florida  
Dec 16, 2025, 20:00 HKT/SGT
TASPEN Enhances Digital Pension Services with Mobile Biometric Authentication  
Dec 16, 2025, 17:00 HKT/SGT
Developers and designers of tomorrow's cities triumph at the 20th PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final  
Tuesday, December 16, 2025 5:00:00 PM
CTF Life App Becomes Hong Kong's First Life Insurance Mobile Application to Enable Premium Payments via AlipayHK  
Dec 16, 2025, 14:51 HKT/SGT
New APAC Partnership with Matter Brings Market Logic Software's Always-On Insights Solutions to Local Brand and Experience Leaders  
Dec 16, 2025, 14:30 HKT/SGT
CBL International Limited Achieves EcoVadis Silver Medal, Ranking Among Top 15% Globally for Sustainability Performance  
Dec 16, 2025, 12:01 HKT/SGT
Everest Medicines Unveils 2030 Strategy as Directors and Substantial Shareholder Buy Over HKD 38 Million of Shares  
Dec 16, 2025, 11:47 HKT/SGT
SAKENOVA: 28-Year-Old Master Brewer Pioneers AI-Driven Sake Revolution, Achieving 40% Cost Reduction While Winning International Gold Medals  
Monday, December 15, 2025 10:00:00 PM
GMG Unveils Graphene Aluminium-Ion Battery That Fully Charges in 6 Minutes  
Dec 15, 2025, 21:09 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       