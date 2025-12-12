國資護航+技術壁壘+優質保薦 華芢生物（02396.HK）PDGF管線直指18A賽道確定性價值



香港, 2025年12月15日 - (亞太商訊) - 12月12日，華芢生物-B(02396.HK)正式開啟招股，公司擬全球發售1764.88萬股股份，其中香港發售股份176.50萬股，國際發售股份1588.38萬股，附帶264.72萬股超額配股權，招股期至12月17日，最高發售價51.00港元，中國生物制藥領域也將迎來重磅IPO。 據悉，華芢生物深耕傷口癒合領域，在糖尿病足（糖足）領域取得突破性進展，精准卡位老齡化及糖尿病年輕化萬億級剛需市場。依託青島高科（嶗山區財政局全資控股的國資平台）的產業資源整合能力與政策協同優勢，疊加自主搭建的"蛋白+核酸"雙技術平台及覆蓋14個適應症的差異化管線佈局，以及行業頂尖高管團隊加持，為港股市場投資者構築起抵禦18A生物科技企業高風險的安全邊際。 市場普遍將其視為繼寶濟藥業之後又一具備高成長潛力的港股18A標的——不僅擁有扎實的臨床進展和清晰的商業化路徑，更兼具稀缺性與確定性，有望成為下一個被資本市場深度挖掘的價值明星。 銀髮浪潮疊加年輕化趨勢：糖足治療剛需市場再擴容 據國家統計局數據，全國60周歲及以上人口達3.1億（占總人口22.0%），其中65歲以上人群占比突破15.6%。老齡化加速催生糖尿病防控壓力，而與此同時，糖尿病年輕化趨勢正進一步擴大患者基數，形成"銀髮群體為主、青年群體補充"的雙重市場增量。弗若斯特沙利文報告顯示，我國糖尿病患者約1.4億，四分之一的糖尿病患者會在某個階段發展為糖足，2024年中國的糖足患病人數為840萬人。而當前GLP-1類減肥藥（如司美格魯肽）因減重效果顯著成為"網紅神藥"，但其作用機制聚焦於抑制食欲與延緩胃排空，對糖足等血管神經病變類併發症無實質改善。 與此同時，術後傷口癒合市場規模同樣超千億，傳統治療手段痛點顯著。在糖足治療領域，已從傳統外科清創轉向生物製劑主導的精准修復時代。中國糖足患者基數龐大，傳統療法（清創+抗生素）因無法解決血管神經病變導致的慢性創面修復障礙，臨床癒合率長期低於50%。PDGF（血小板衍生生長因數）類藥物憑藉其獨特的"血管新生-組織修復"雙效機制，能夠特異性啟動特定受體，促進成纖維細胞增殖與毛細血管生成，顯著加速創面癒合進程，成為千億級慢病管理與術後修復賽道的重磅增長引擎。 華芢生物正是瞄準這一藍海市場，向"港股PDGF第一股"發起衝擊。 技術突破+醫保減負：核心產品創造多重價值 即便處於高研發投入期，華芢生物仍通過自主研發實現關鍵突破——優化核心技術序列並革新生產工藝，構建起差異化競爭優勢。其核心產品Pro-101-1的IIa期數據顯示，可使淺/深二度燒傷癒合時間縮短約7天，較傳統療法效率提升25%，這一突破為患者、醫療體系與醫保基金創造多重價值。 對糖足及燒傷患者而言，癒合時間縮短能直接減少住院時長與家庭護理成本，降低因術後恢復導致的誤工、護理人員誤工等間接經濟損失，堪稱"糖尿病足患者的福音"；對醫療體系來說，患者住院週期縮短可提高病床周轉率，減少醫療資源佔用，緩解醫護人員工作壓力；對醫保基金而言，治療週期縮短與再治療需求降低，能有效減輕醫保支出負擔，契合當前醫療保障體系降本增效的核心訴求。 從技術平台來看，華芢生物以自主搭建的蛋白質藥物技術平台為核心，形成"蛋白+核酸"雙輪創新架構：酵母表達系統通過工藝革新提升蛋白生產效率，雙引擎協同支撐燒傷修復、糖尿病足潰瘍、脫髮治療等核心產品的臨床轉化，同時展現出向腫瘤疫苗、罕見病領域延展的技術潛力，為長期發展奠定技術基礎。 國資托底+高管賦能+頂尖平台+強力護航：四重保障化解研發與市場風險 生物制藥的研發向來充滿不確定性，一款新藥從實驗室到上市往往九死一生。但在華芢生物這裏，這種風險似乎被巧妙地拆解成了可控變數。 在股權與資源端，青島高科產業發展有限公司（嶗山區財政局全資控股的國資平台）作為核心股東，通過持股17.32%（全球發售後相關類別股份）形成長期綁定，其國資屬性為公司在地方醫療資源對接、政策協調中奠定信任基礎，成為連接區域產業生態與研發管線的關鍵紐帶。 在管理端，公司獲MNC大廠高管賦能，迎來兩位行業頂尖人才加盟，進一步強化創新發展底氣。其中，苗天祥先生曾是"外資藥企中國掌門人"代表，擁有近30年輝瑞中國工作經歷，曾任輝瑞中國大中華區主席，在財務、企業管理及制藥行業積累深厚經驗，現任華芢生物執行董事兼首席戰略官，負責制定、實施和監督公司整體戰略規劃，為企業把握行業方向、推進研發與市場佈局提供關鍵指導；宋冰女士曾長期任職於頂尖國際投行高盛高華證券，擔任總經理兼首席運營官，在金融投資、企業戰略及資本運作領域具備極強創造力與領導力，現任公司監事會主席，為整體規劃提供建議與監督，助力優化資源整合、提升資本運作效率。兩位核心高管的"組合賦能"，與研發團隊技術創新形成合力，讓華芢生物在PDGF藥物研發與市場拓展中具備獨特優勢。 在資本端，本次IPO由中信證券擔任聯席保薦人。值得一提的是，中信證券2025年在港股18A生物科技IPO領域表現亮眼，其保薦的其中7個專案均實現首日未破發，映恩生物、勁方醫藥等專案首日漲幅超100%，12月10日掛牌的寶濟藥業更錄得3526.34倍公開發售認購、暗盤一度暴漲超115%的佳績，中慧生物、旺山旺水也分別創下4007.64倍、6238.42倍的超高認購，充分獲得機構及專業投資者認可，為後續二級市場投資者提供堅實信心支撐。 在管線端，公司"階梯式"研發管線進一步降低風險。目前，用於治療深二度燒燙傷的產品Pro-101-1，已完成IIb期臨床試驗的統計數據分析，用於治療淺二度燒燙傷的，已完成最後一例患者出組；用於治療糖尿病足潰瘍（糖足）的產品Pro-101-2正處於II期臨床試驗階段。未來，PDGF也有望應用於普通外科、牙科、皮膚科等近20個適應症。就連看似"跨界"的脫髮微針產品Pro-104，也已規劃在2029年提交IND申請。這種"成熟產品貢獻現金流、在研管線儲備未來"的佈局，像極了跨國藥企的經典打法——即便某一管線受挫，也不至於動搖根基。 稀缺標的+港股通預期：投資者的優質選擇 從市場屬性來看，華芢生物是"小而美"的稀缺標的，當前發行規模適中，流通盤較小，疊加清晰的盈利路徑與高壁壘技術平台，使其具備極強的流動性溢價潛力。市場普遍預期其在滿足市值與流動性條件後有望快速納入港股通，吸引南向資金配置，進一步放大賺錢效應。儘管近期港股市場有6支新股同步發售，資金面承壓，但華芢生物憑藉其純正的18A生物科技屬性，明確的臨床里程碑及國資背景與高管優勢，在年末IPO窗口中脫穎而出。對投資者而言，"國資背書+技術平台+管線梯隊+高管賦能"的組合，讓風險更可量化，契合長期資本對確定性增長的需求。 在老齡化加速與創新藥政策紅利共振下，華芢生物以"癒合剛需+技術壁壘+國資護航+高管賦能"構建起獨特價值座標。對於尋求確定性增長的長期資本而言，這家即將登陸港交所的生物制藥新星，或將成為對沖行業波動、捕捉結構性機會的優質標的。其扎實技術與管線積澱更將為港股創新藥板塊注入新動能，推動PDGF藥物行業創新升級，專業投資市場亦在期待其更長期的價值兌現。



