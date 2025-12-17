伊士曼、阿斯特捷利康、卡夫亨氏與寶潔榮獲OMP供應鏈大獎

佛羅里達州邁阿密, 2025年12月16日 - (亞太商訊) - 阿斯特捷利康、伊士曼、卡夫亨氏與寶潔於近期OMP大會中，因其卓越貢獻獲得表彰。這四家產業領導者因致力創新與卓越，並在全球營運中推動實際成果，於邁阿密活動中獲頒殊榮。

OMP獎項計畫聚焦於OMP社群中樹立供應鏈規劃新標竿、激勵跨產業進步與轉型的組織。

伊士曼：透過長期夥伴關係共同塑造Unison Planning™

作為OMP近二十年的戰略客戶，伊士曼憑藉共同打造化工產業解決方案Unison Planning™榮獲長期夥伴關係獎。該公司的遠見與深度協作重新定義了化工供應鏈規劃的最佳實踐，並對更廣泛的行業標準產生積極影響。

東曼數位服務經理巴蒂斯特·勒布雷頓領獎時強調，基於深厚互信與共同價值觀的長期夥伴關係至關重要：「我們樂於參與Unison Planning的進化歷程，使其持續滿足化學產業的規劃需求。」

阿斯特捷利康：引領人工智慧驅動供應鏈規劃新紀元

阿斯特捷利康憑藉與OMP在人工智慧驅動規劃及先進情境模擬領域的卓越合作，榮獲創新獎。該公司更率先試行並優化新功能，積極推動UnisonIQ在高度監管的複雜環境中持續進化與應用。

阿斯特捷利康全球規劃轉型與技術資深總監馬克·特雷納領獎時強調生命科學與製藥產業持續精進的必要性：「我們必須擁抱人工智慧革命，方能應對日益複雜的規劃挑戰。」

卡夫亨氏與寶潔：對規劃卓越的持續承諾

卡夫亨氏與寶潔憑藉在全球營運中持續推動數位供應鏈規劃的卓越貢獻，榮獲卓越獎。兩家企業始終展現卓越成效，創造可量化的商業價值。他們持續進化並優化自主規劃工作流程的整合，有效減少人工操作並提升生產力。

獎項由卡夫亨氏數位供應鏈轉型與策略主管阿迪斯·蘇萊馬諾維奇，以及寶潔全球供應鏈與產品創新資深總監艾米·拉丁共同領取。

OMP首席商務與市場官Philip Vervloesem讚譽所有獲獎者：「能與如此具遠見的客戶合作是我們的榮幸，我們為能助力他們每日成就卓越而深感自豪。」

關於OMP

OMP透過提供市場頂尖的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業實現卓越表現、持續成長與蓬勃發展。橫跨消費品、生命科學、化工、金屬、造紙、包裝、塑膠等多元產業的數百家客戶，皆因採用OMP獨有的Unison Planning™而獲益。

