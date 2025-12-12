京東工業登陸港交所：業績與品牌雙賦能 長期成長潛力可期

香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 12月11日，中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商 - 京東工業（股份代號：7618.HK）正式登陸香港聯合交易所。作為工業供應鏈領域的標杆企業，京東工業的上市不僅是自身發展的里程碑，更為港股市場注入了一支兼具成長力與盈利能力的優質標的。

數智化重構價值 財務表現彰顯成長實力

作為行業領軍者，京東工業以數智化能力重構工業供應鏈價值。公司通過「太璞」這一「數」（數智）、「實」（商品）結合的全鏈路數智化工業供應鏈解決方案，提供廣泛的工業品供應和數智化供應鏈服務，精准匹配客戶的多元化需求，實現供應鏈效率與成本控制的雙重提升。

財務數據是京東工業成長潛力的最直接印證。近年來，公司業績呈現“高增長、高盈利”的雙優態勢，持續經營業務總收入從2022年的人民幣（下同）141億元，穩步增長至2023年的173億元，2024年進一步攀升至204億元，複合年增長率高達20.1%；盈利能力更實現高速穩健增長，2022年，公司錄得经调整淨利潤7.1億元，而2024年大幅攀升至9.1億元，展現出強勁的盈利轉化能力。

2025年上半年，公司業績持續釋放，期內公司實現持續經營業務總收入103億元，經調整淨利潤達5.0億元，較上年同期保持高速增長，在複雜的市場環境中展現出穩健的盈利能力與可持續的增長潛力。

品牌生態相互協同 構築行業龍頭地位

強大的品牌影響力和供應鏈能力為京東工業的發展奠定了堅實基礎。依託JD.com的深厚積澱，公司自成立以來便建立起良好的品牌認可度。值得一提的是，JD.com在2025年《財富》世界500強榜單中位列第44位，作為中國領先的在線零售商，其在商品質量與正品保障上的嚴苛標準，早已成為電商行業的標杆。借助這一優質品牌背書，京東工業成功滲透至多個垂直行業的高價值客戶群體，不僅構建了廣泛的品牌認知，更深化了客戶忠誠度。

京東生態系統的協同效應更成為公司的核心競爭力之一。京東工業全面繼承並持續複用京東集團在供應鏈領域的核心優勢，包括一流的技術研發平台、深耕行業的產品知識儲備、覆蓋全國的完善物流服務網絡，以及專業的人才梯隊，這些資源的協同賦能，推動公司在技術創新與服務升級上不斷突破。

多重優勢疊加持下，京東工業已確立穩固的行業龍頭地位。截至目前，公司已成為中國MRO採購服務市場的最大參與者，根據灼識諮詢的資料顯示，按2024年的交易額計，公司排名第一，規模為第二名的近三倍。同時，隨著業務向全工業供應鏈領域拓展，公司亦以4.1%的市場份額，成為中國工業供應鏈技術與服務市場的領軍企業。

總體而言，京東工業憑藉數智化核心能力、穩健的財務表現及強大的品牌與生態協同優勢，在工業供應鏈這一高增長賽道上構建了深厚壁壘。此次登陸港交所，不僅為公司搭建起更為廣闊的資本運作平台，更標誌著其開啟了與全球投資者共享發展紅利的新征程。展望未來，隨著中國工業數字化轉型的加速推進，京東工業的增長空間有望持續拓寬，長期投資價值值得期待。

