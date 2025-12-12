京東工業配售結果出爐：MRO龍頭實力領跑 全鏈條數智化解決方案釋放長期價值

香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 12月10日，京东工业股份有限公司（「京東工業」或「公司」，股份代號：7618.HK）正式公佈全球發售配發結果。公司最終發售價格確定為每股14.10港元，香港公開發售部分反響熱烈，實現60.52倍超額認購，共接收超過7萬份有效申請，最終發售數目為21,121,000股，占全球發售股份總數的約10%；國際配售部分同樣表現亮眼，超額認購倍數約為7.88倍。雙重超額認購的市場反饋，充分彰顯了全球投資者對京東工業商業模式與發展潛力的高度認可。

全鏈條解決方案鑄就領先地位 端到端數智化基礎設施賦能龐大客戶群

作為中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商，京東工業以「太璞」全鏈路數智化解決方案為核心競爭力，構建起「數」（數智）+「實」（商品）深度融合的服務體系，為企業客戶提供覆蓋廣泛的工業品供應及數智化供應鏈服務。通過這一體系，公司能夠有效滿足客戶在保供、降本、增效及合規等多維度需求，推動工業供應鏈領域的數字化變革。

憑藉深厚的行業積澱，京東工業確立了市場領先地位，已成為中國MRO採購服務市場的最大參與者，根據灼識諮詢的資料顯示，按2024年的交易額計，公司不僅是中國MRO採購服務市場的龍頭企業，規模接近第二名的三倍，同時也是中國工業供應鏈技術與服務市場的最大服務提供商，市場份額達4.1%，行業標杆地位凸顯。

這一地位的背後，是京東工業構建的端到端數智化基礎設施。基於服務千萬企業客戶的實戰經驗，公司打造的「太璞」解決方案，實現了「數」（數智）與「實」（商品）相結合，通過將數智化能力深度賦能客戶，引領企業採購供應鏈的數智化轉型。其核心價值在於踐行「讓數據多跑路，讓商品少跑路」的理念，使供需對接更順暢、匹配更精准、協同更高效，從根本上提升工業供應鏈的整體韌性與敏捷度。

二十餘年京東集團供應鏈管理經驗的傳承，為京東工業積澱了深厚的專業知識儲備。在此基礎上，公司不斷迭代自身的供應鏈專業知識，在產品、客戶、垂直行業及供應商等領域實現突破，形成了強大的綜合競爭力。

根據灼識諮詢的資料，截至2024年12月31日，公司的SKU數量冠絕中國工業供應鏈技術與服務市場；截至2025年6月30日，SKU數量已增至約8110萬個，2025年6月30日前十二個月內服務重點企業客戶約11100個。高客戶粘性進一步印證其服務價值，2024年重點企業客戶交易額存留率達105.7%，充分體現了客戶對其服務的高度信賴與持續認可。

收入與盈利高速增長 數字化浪潮助力打開增長空間

受益於行業數字化轉型浪潮及自身核心能力的持續釋放，京東工業近年來業績實現穩步增長。公司持續經營業務總收入從2022年的人民幣（下同）141億元，增長至2023年的173億元，2024年進一步攀升至204億元，複合年增長率達20.1%；從半年期數據看，截至2025年6月30日止六個月，公司持續經營業務總收入達103億元，較上年同期實現顯著增長。

同時，公司盈利能力同步實現快速提升，2022年，公司錄得经调整淨利潤7.1億元，而2024年已大幅攀升至9.1億元，2025年上半年，公司延續高增長態勢，经调整淨利潤達5.0億元，較上年同期保持高速增長，展現出強勁的盈利韌性與增長持續性。

關於募集資金的用途，京東工業在招股書中已作出明確披露：約35%的募集資金淨額計劃在未來48至60個月內用於於進一步增強公司的工業供應鏈能力；約25%的資金淨額將投入跨地域業務擴張；約30%的資金淨額預留用於潛在戰略投資或收購；剩餘約10%的資金淨額則將用於一般公司用途及補充營運資金，為整體業務的平穩運行築牢保障。一系列清晰詳實的資金規劃，既錨定了業務的持續升級與穩健擴張方向，亦彰顯出公司強勁的發展活力與健康向好的經營態勢。

從行業角度來看，中國工業供應鏈市場的數字化滲透率目前仍處於較低水平，存在巨大的提升空間，根據灼識諮詢的資料顯示，中國工業供應鏈市場的數字化滲透率在2024年僅為6.2%，預計到2029年將達到8.2%。數字化滲透率的提高預計將推動工業供應鏈技術與服務市場規模快速增長，由2024年的人民幣0.7萬億元增至2029年的人民幣1.1萬億元，複合年增長率達到9.8%，廣闊的市場空間為京東工業提供了充足的增長動能。

京東工業作為工業供應鏈數智化轉型的領航者，既擁有技術賦能的核心優勢，又具備市場領先的規模效應，更手握行業增長的時代機遇。憑藉獨特的業務模式、覆蓋全鏈路的服務能力及持續迭代的創新實力，在港上市後，公司將持續拓展服務邊界與深度，長期增長潛力巨大，有望在實現自身持續成長的同時，為投資者創造長期、穩定的價值回報。

