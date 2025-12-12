全鏈條服務+業績高增長彰顯實力 京東工業港交所上市釋放長期價值

香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 在產業升級、數智化轉型加速及政策支持等多重因素驅動下，工業供應鏈技術正迎來爆發式發展期。作為行業公認的領軍企業，京東工業（7618.HK）憑藉深厚的技術積澱與全鏈條服務能力，於12月11日成功登陸港交所，為工業供應鏈板塊注入一枚優質標的，開啟發展新征程。​

數智驅動築牢壁壘 全鏈能力構建核心競爭優勢

作為中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商，京東工業以數智化轉型為核心抓手，致力於為客戶打造保供、降本、增效及合規的全場景解決方案。公司構建了端到端的供應鏈數智化基礎設施，並通過公司廣泛的商品供應、卓越的服務與高效的運營，精准破解工業供應鏈領域諸多共性痛點，構築了強大的核心競爭力。

基於這套核心基礎設施打造的「太璞」解決方案，是京東工業「數」（數智）、「實」（商品）結合的全鏈路數智化工業供應鏈的標杆成果，同時，公司採用了輕資產模式搭建高效且可擴展的業務，並通過「太璞」為各行業、各規模的客戶提供跨場景、跨品類的全面工業品供應以及技術與服務，真正實現「大小客戶全覆蓋、全場景需求全滿足」。

獨特的價值創造模式為京東工業積累了廣泛且優質的客戶基礎。根據灼識諮詢的資料顯示，截至2025年6月30日前的十二個月內，公司服務約11100個重點企業客戶。2025年上半年，公司的重點企業客戶包括約60%的中國《財富》500強企業及逾40%的在華全球《財富》500強企業，充分印證了市場對其服務能力的高度認可。

商品供給能力的廣度與深度，是京東工業的另一核心競爭力。根據灼識諮詢的數據顯示，截至2024年底，按SKU數量計，公司在中國提供最廣泛的工業品供應。具體數據方面，截至2025年6月30日，京東工業提供的工業品SKU數量已達約8110萬個，全面覆蓋80個核心產品類別。截至2025年6月30日前的十二個月內，公司的商品供應源自於由約158000家製造商、分銷商及代理商組成的廣泛的且覆蓋全國的工業品供應網絡，彰顯強勁綜合實力。

業績增長強勁 上市募資錨定長遠發展

優質的客戶結構與高效的運營模式，推動京東工業的業績實現持續高增長。2022年至2024年，公司持續經營業務總收入從人民幣（下同）141億元穩步增長至204億元，複合年增長率高達20.1%；盈利能力同步提升，經調整淨利潤從2022年的7.1億元大幅攀升至2024年的9.1億元。2025年上半年，公司延續高增長態勢，持續經營業務總收入達103億元，經調整淨利潤為5.0億元，成長韌性凸顯。

對於本次上市的募集資金用途，京東工業已制定清晰規劃：約35%將在未來48至60個月內用於強化核心供應鏈能力，進一步夯實技術與服務壁壘；約25%將投入跨地域業務擴張，拓展市場覆蓋邊界；約30%預留用於潛在戰略投資或收購，加速生態整合；剩餘約10%則用於補充營運資金及一般公司用途。這套「強核心、擴邊界、築生態」的資金規劃，為公司長遠健康發展提供了堅實保障。

綜合來看，京東工業憑藉數智化技術優勢、全鏈路服務能力、廣泛的客戶基礎及持續的增長潛力，在工業供應鏈升級浪潮中佔據了顯著的先發優勢。此次成功登陸港交所，不僅是公司發展的重要里程碑，更將為其後續成長注入強勁動力。作為工業供應鏈數智化轉型的領軍者，公司的長期投資價值已然凸顯，未來有望在產業升級進程中持續釋放增長活力。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network