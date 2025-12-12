國泰海通成功發行非銀金融機構首單上海自貿離岸債

|
香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 12月11日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）擔任配售代理牽頭行，協助國泰海通金融控股有限公司（以下簡稱「國泰海通金控」）成功發行非銀金融機構首單上海自貿離岸債，發行規模為5億元離岸人民幣，期限為364天，票面利率為1.8%，由上海清算所登記託管。
本次發行是首單以中資券商為信用主體發行的上海自貿離岸債，同時為上海自貿離岸債發行以來單筆最大規模的發行之一。該筆發行遵循發行端、投資端「兩頭在外」原則，吸引諸多境外投資者在上海清算所開戶並踴躍認購，助力上海自貿離岸債投資者體系擴容，推動構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系。
本次上海自貿離岸債為國泰海通金控更名後首次在國際資本市場亮相，國泰海通金控今年8月獲標普授予BBB+長期信用評級（展望「穩定」）後，年內陸續完成可交換債券和上海自貿離岸債的發行，進一步豐富其境外融資工具儲備、夯實了獨立境外融資能力。本次債券發行亦充分發揮了國泰海通集團內部的協同效應，國泰海通金控與集團總部統籌協調，由國泰君安國際、海通國際、海通銀行等聯合擔任配售代理機構，有力保障債券成功發行。
關于國泰君安國際
國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com
